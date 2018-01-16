Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, Faizsiz sigortacılığa yönetmelik dopingi

Katılım sigortacılığı hakkında açıklamalarda bulunan Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, 2017’nin faizsiz BES ve katılım sigortacılığı için milat olduğunu belirtti. Katılım sigortacılığı yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinin önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Sincek, şu bilgileri verdi: “Yönetmelik; katılım sigortacılığının tanımını yapıyor, iş ve işleyişlerini daha detaylı şekilde düzenliyor. Hem şirketler tarafını hem de tüketici haklarını koruyan hükümler getiriyor. Mevcut sigorta sisteminden farklı olarak, katılımcıların katkılarından oluşan risk havuzundaki birikimler, faizsiz finans araçlarında değerlendiriliyor.

2018 KATILIM YILI OLUR

Şirket faaliyetlerinin faizsiz finans ilkelerine uygunluğu, bu şirketlerden ürün alan katılımcıların hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla, İslam fıkhı alanında uzman kişilerden oluşan bir ‘Danışma Komitesi’nden görüş ve danışmanlık hizmeti alınarak denetleniyor. Katılım sigortacılığı ile ilgili yayınlanan genelge ile standartlar belirlenmiş ve faizsiz sigortacılığın önü açılmış oldu. 2018 yılının katılım sigortacılığının yılı olacağına inanıyorum.”

DİJİTALLEŞME HIZ KAZANDIRDI

Ayhan Sincek, “Standartların belirlenmiş olması en çok Katılım Emeklilik olarak bizim önümüzü açan bir gelişme oldu. Bu düzenlemeye en hazır şirketlerden biri bizdik. Yeni yılda hizmet kalitemizi ve müşteri memnuniyetimizi daha da artırarak büyümeye devam edeceğiz” dedi. Sincek, şunları söyledi: “Kurumsal internet sitemiz, mobil uygulamamız ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden interaktif iletişim sağlıyoruz. Mevcut müşterilerimiz pek çok işlemini dijital platformlardan yapabiliyor. Sosyal medya üzerinden de her türlü sorularına anında dönüş sağlıyoruz. 2017 yılı içerisinde internet sitemiz ‘Web Marketing Association tarafından düzenlenen Web Awards’tan sigorta kategorisinde, ‘Mükemmellik Standardı Ödülü ve ‘TheHorizon Interactive Awards’tan Silver Ödülü’ olmak üzere 2 ödül aldı.”