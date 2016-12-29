Kayak merkezleri doldu

Türkiye’nin dünyaca ünlü kayak merkezlerine 23 Ocak-3 Şubat 2017 tarihlerini kapsayan yarıyıl tatili için talepler arttı. Söz konusu kayak tesislerine yakın otellerdeki rezervasyonlar hızla devam ederken, bazı tesisler yarıyıl dönemindeki kapasitelerini şimdiden doldurdu. Online rezervasyon imkanı sağlayan internet sitelerinden derlenen bilgilere göre, Uludağ, Palandöken, Kartepe, Kartalkaya, Sarıkamış ve Erciyes’teki bazı tesisler, rezervasyonlarını şimdiden kapattı. Tatilini kayak merkezlerinde geçirmek isteyenler, bir haftalık konaklama için bin ila 23 bin lira arasında değişen fiyatlarla rezervasyon yapabiliyor. Söz konusu lokasyonlardan Uludağ’da, birçok otel yarıyıl tatili rezervasyonlarını tamamlarken, burada 2 kişilik bir hafta tatilin ücreti 3 bin 800 lira ila 22 bin lira arasında değişiyor.

PALANDÖKEN 2.300 LİRA

Palandöken’de kayak alanında ve yakınında bulunan otellerin 23-30 Ocak 2017 tarihlerindeki fiyatları 2 bin 300 lira ila 18 bin 300 lira arasında değişiyor. Marmara Bölgesi’nde son yıllarda özellikle Arap turistlerin ilgi gösterdiği Kartepe’de ise villa tipi konaklama ön plana çıkıyor. Söz konusu konaklama alanları Kartepe’deki kayak merkezine 5 ila 10 kilometre arasında uzaklıkta yer alıyor. Kartepe’de bir haftalık konaklamada en yüksek fiyat 23 bin liraya kadar çıkarken, çoğu villa tipi konaklama olan bu tesislerde 8-15 kişi aynı anda tatil yapabiliyor. Kartalkaya’ya yakın konaklama tesislerinde bir hafta 2 kişilik fiyatlar bin 200 lira ila 14 bin lira arasında değişiklik gösteriyor.

SARIKAMIŞ 1.400 LİRA

Sarıkamış’taki tesislerde bin 400 lira ila 6 bin lira arasında değişen fiyatlarla bir hafta 2 kişilik tatil yapılabiliyor. Yarıyıl tatilinde Erciyes’te 1 hafta kayak yapmak isteyenler, 2 bin lira ila 13 bin lira arasındaki bir ücreti gözden çıkarmak durumunda.