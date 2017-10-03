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Kayaşehir’de kura heyecanı

İstanbul Kayabaşı’nda Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan konutların kura çekimi bugün yapılacak.

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TOKİ’nin dar ve orta gelir grubu için ayda 603 TL taksitle satışa çıkardığı toplam bin 892 konuta 39 bin 179 başvuru gelmişti.

MAHALLE KONSEPTİ

Mahalle konsepti ile inşa edilecek proje için 5-20 Eylül tarihleri arasında rekor talep geldiğini hatırlatan Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, kura çekimlerinin İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde bugün saat 10.00’da başlayacağını söyledi.  Turan, bugün 2+1 konutların, yarın ise önce 3+1 konutların, sonrasında ise 1+1 tipi konutların kura çekilişinin gerçekleştirileceğini  ifade etti. Turan piyasa koşullarında ev sahibi olması güç olan dar ve orta gelirli vatandaşlar için yıllardır ‘bir dost eli’ yaklaşımıyla hizmetlerini  sürdürdüklerini vurguladı.

HASSAS HİZMET

Turan “TOKİ olarak toplumumuzun tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışla hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Dar ve orta gelir grubundaki vatandaşlarımıza dönük konut ve sosyal yaşam alanlarımızın inşası sürerken, özel kontenjan ayırdığımız başta şehit yakını ve gazilerimiz olmak  üzere konut ihtiyacı olan vatandaşlarımızı TOKİ çatısı altında yuva sahibi yapmaya çalışıyoruz. Engelli vatandaşlarımız ve emeklilerimize sunduğumuz avantajlar ve özel kontenjan uygulamasını da aynı hassasiyetle sürdürüyoruz” diye konuştu. 

 

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