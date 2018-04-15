Kayaşehir’e 28 kat talep geldi

TOKİ’nin Kayaşehir konutlarına büyük talep geldi. 605 sosyal konuta 16 bin 946 başvuru yapıldı. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, “Bu talep, ‘sektörde kriz var’ diyenlere en iyi cevap” değerlendirmesinde bulundu. Sosyal konut ürettikleri için vatandaşların kira öder gibi hatta daha düşük bir bedelle konut sahibi olabildiğini vurgulayan Turan, “Konut talebinde bir azalma yok, tam tersine Türkiye’nin her yerinde 5-10 katı taleple karşılaşıyoruz. Bir yerde 300 konut yapıyorsak 3 bin talep geliyor” açıklamasında bulundu. Turan, gelen yoğun talebin, ekonomik büyümenin ve ekonomiye olan güveninin göstergesi olduğunu da ifade etti.

KURA 25 NİSAN’DA

Başvuruları tamamlanan 605 konutun 1+1’den 4 1’e, farklı kesimlerin ihtiyaç ve alım gücüne hitap edecek şekilde minimum maliyet ile bütçelendiğini belirten Ergün Turan, 1+1 dairelere 1.403, 2+1 dairelere 10 bin 211, 3+1 dairelere 4 bin 77 ve 4 1 dairelere 555 başvurunun yapıldığını aktardı. Turan, 25 Nisan’da yapılacak kura çekimi sonrası konut sahibi olamayan vatandaşlara başvuru bedellerinin 2 Mayıs’ta ödenmeye başlayacağını kaydetti.