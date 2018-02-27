Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Kazakistan'dan Türk firmalarına 47 yatırım projesi önerisi

Kazakh Invest Ulusal Yatırım Şirketi'nin, Türk iş adamlarına ekonominin çeşitli alanlarında 47 büyük yatırım projesi önerdiği bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kazakistan Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kazakh Invest Ulusal Yatırım Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Saparbek Tuyakbayev’in, geçen hafta Türkiye’ye yaptığı ziyaret kapsamında, Koç Holding, Yıldızlar SSS Holding, Yıldırım Holding, Kibar Holding, Sabancı Holding ve Dal Holding Investment'tan yetkililerle görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, görüşmede, Tuyakbayev’in, Türk iş adamlarına Kazakistan'da çeşitli sektörlerde 47 büyük yatırım projesi önerdiği bildirildi.

Görüşmeye katılan firmaların yıllık cirosunun 150 milyar dolar olan büyük firmalar olduğu belirtilen açıklamada, Türk iş adamlarının, Kazakistan’daki yatırım projelerine ilgi duyduğu kaydedildi.

Görüşme sonucu Koç Holding ile Kızılorda eyaletinde domates ve hazır ürünler üretiminin yapılması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirilen açıklamada, Yıldırım Holding’in, Kazakistan jeoloji şirketi Kazgeologiya ile birlikte 10 milyon dolarlık katı mineralleri keşif projesi başlatacağı, Jambıl eyaletinde de 220 milyon dolarlık soda külü üretimine başlayacağı duyuruldu.

Açıklamada, "Yıldızlar SSS Holding, bu yılın ilk 6 ayında Kızılorda eyaletinde 50 milyon dolarlık 138 megavat kapasiteli gaz ve piston elektrik enerjisi santrali ve 128 milyon dolarlık 10 milyon metrekare kapasiteli seramik üretimi projelerinin yanı sıra Doğu Kazakistan eyaletinde 10 milyon dolarlık katı mineral keşif projesi başlatacak." denildi.

Kibar Holding’in de Mangıstau eyaletinde sandviç panel üretimi projesine katılma kararı aldığı belirtilen açıklamada, Dal Holding’in de Jambıl eyaletindeki barit cevheri ve konsantrelerinin işlenmesi projesine katılmaya karar verdiği bildirildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Terör elebaşı Salih Müslim hakkında sıcak gelişme: Serbest bırakıldı

Terör elebaşı Salih Müslim hakkında sıcak gelişme: Serbest bırakıldı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Kaçakçılar sınır tanımıyor

Kaçakçılar sınır tanımıyor

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA