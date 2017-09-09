Kazakistan’la 590 milyon dolarlık imza

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Astana ziyaretinde Kazakistan’la bir dizi anlaşmaya imza atıldı. Anlaşmalar arasında ‘Ortak Programı Eylem Planı’ ile Türk şirketlerinin toplam 590 milyon dolarlık yatırımını öngören anlaşmalar da bulunuyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’le başbaşa görüşen Erdoğan düzenlenen ortak basın toplantısında Astana’nın inşası başta olmak üzere, Kazakistan’daki birçok projenin Türk firmaları tarafından hayata geçirildiğini söyledi. Türk firmalarının da başarı grafiklerini yükselterek bu güvene layık bir performans sergilediklerine inandığını belirten Erdoğan “İnşallah önümüzdeki dönemde Türk firmaları, Kazakistan’ın kalkınması için daha büyük işlere de imzalarını atacaklar” dedi.

TOPLAM YATIRIM 2.1 MİLYAR $

İki Cumhurbaşkanı’nın huzurunda iki ülke arasında imzalanan protokoller arasında ‘Türkiye-Kazakistan Karma Ekonomik Komisyonu Onuncu Dönem Toplantısı Protokolü’ de bulunuyor. Bu anlaşmaya, Başbakan Hakan Çavuşoğlu ile Kazakistan Başbakan Birinci Yardımcısı Askar Mamin imza attı. ‘Yeni Sinerji-Ortak Ekonomi Programı’ 2017-2020 Dönemi Eylem Planı Protokolü’nü ise Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanı Jenis Kasımbek imzaladı. ‘Büyük Almatı Çevre Yolu İnşaası ve İşletmesi ile ilgili anlaşmaya ise Alsim Alarko Başkanı Ayhan Yavrucu ile Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanı Jenis Kasımbek imza attı. Görüşmeler sırasında Kazakh İnvest Milli Şirketi ile Çalık Holding, Yıldırım Holding, Yıldızlar SSS Holding, Agrobest Group ve diğer Türk şirketleri arasında toplam 590 milyon dolarlık yatırım anlaşmaları yapıldı. Anlaşmaların Kazakistan’da inşaat malzemeleri, makine üretimi, kimya işletmeciliği, metalürji ve enerjinin üretimini öngördüğü öğrenildi. Türk yatırımcılar bugüne kadar ülkede 2.1 milyar dolar yatırım yaptı.