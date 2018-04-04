Kazdağları'nın kuzugöbeği mantarı gramla satılıyor

Kazdağları'ndan toplanan kuzugöbeği mantarı, Balıkesir'in Edremit ilçesinde kurulan pazarlarda kilosu 80-100 lira arasında değişen fiyatlardan satılıyor.

İçerdiği vitamin ve minerallerle besleyici değeri yüksek olan, az çıktığı ve çok ilgi gördüğü için yüksek fiyattan satılan kuzugöbeği mantarında mart ayının sonlarına doğru açılan sezon sürüyor.

Anadolu'nun birçok yerinde şifa kaynağı olarak tüketilen kuzugöbeği mantarı, Kazdağları'nda birçok köylünün önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor.

Kilosunu 80 ila 100 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor

Hava koşullarının uygun gitmesi dolayısıyla bu yıl biraz fazla yetişen bu mantar türünü Kazdağları ormanlarından toplayan köylüler, Edremit'te kurulan pazarlarda kilosunu 80 ila 100 lira arasında değişen fiyattan satıyor.

Mantarlar, pazarlarda 150-200 gramlık poşetler halinde satışa sunuluyor. 200 gramlık poşetler 16-20 lira arasında alıcı buluyor.

"Hem çok lezzetli hem de çok faydalı olduğu ve az bulunabildiği için fiyatı yüksek"

Eşinin topladığı kuzugöbeği mantarını pazarda satan Fatma Kobak, "Bu mantarları Kazdağları'ndan topluyoruz. Kuzu göbeği mantarı çok faydalıdır. Hem çok lezzetli hem de çok faydalı olduğu ve az bulunabildiği için fiyatı yüksek. Bu ayın sonuna kadar olur sonra pek bulunmaz." dedi.