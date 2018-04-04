KDV düzenlemesi ile 60 bin mali müşavire yeni iş

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeminli mali müşavirlerin yanı sıra 60 bin serbest muhasebeci mali müşavire de KDV iadesi tespit raporu düzenleme imkanı sağladıklarını belirterek, bu konuda Bakanlık tarafından 81 ilde ücretsiz eğitim vereceklerini bildirdi.

Ağbal yaptığı açıklamada, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kolaylaştırılmış tecil uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kanunla getirilen en önemli düzenlemenin, ihracattaki KDV iadelerinin kapsamının genişletilmesi ve hızlandırılması olduğuna işaret eden Ağbal, "İhracatçılar mevcut sistemde sadece ihraç ettikleri malın bünyesine giren KDV'yi iade olarak talep edebiliyor. Normal alışları sırasında ödedikleri KDV yükü de onların üzerinde kalıyor. İmalatçı ihracatçılar bundan böyle gerek makine teçhizat alımları gerekse diğer alışları nedeniyle üstlendikleri ve henüz ihraç etmedikleri malların KDV'sini de alabilecek. Zaman zaman işletmeler ihracatçı şirketi kurup bunun üzerinden KDV almaya çalışıyordu. Ayrıca şirket kurulmasına gerek olmayacak." dedi.

İhracatçılarla istişarede bulunularak öncelikli sektörleri belirleyeceklerini ifade eden Ağbal, bu konuda bir Bakanlar Kurulu kararının çıkarılacağını ve ihraç edilen malın bedeline göre her sektörde farklı oranların belirlenebileceğini söyledi.

"Esnaf için sektörler belirlenecek"

Ağbal, kanunla esnaf için iki kolaylık getirildiğine dikkati çekerek, küçük esnafın artık her ay yerine iki ay sonra KDV ödeyeceğini dile getirdi. Böylece esnafın, o parayı iki aylık sürede ihtiyaçlarında kullanabileceğini vurgulayan Ağbal, şöyle devam etti:

"Özellikle hizmet işletmeleri başta olmak üzere küçük esnaf için KDV'de hasılat esaslı yeni sisteme geçiyoruz. İşletmeler, her ay tek tek alış faturalarıyla uğraşmayacak. Esnafa, 'Ödeyeceğiniz KDV'yi hesap ederken indirim olarak yüklendiğiniz KDV'nin ne olduğuna bakmadan bize hasılat üzerinden belli KDV oranında ödeme yapın. Sadece hesaplanan KDV üzerinden yüzde 3, 5, 6 neyse bir rakam ödeyin. İndirimli KDV bakımından gerçekten aldığınız miktar neyse sadece onu kaydedin.' diyeceğiz. 'İlave KDV öder miyim?' diye düşünmeyin. İlgili sektörlerle ve esnaf odalarıyla istişarede bulunacağız. Lokantalar, taksiler, berberler bu kapsamda olabilecek."

"Hayırseverler daha fazla bağış yapacak"

Hayırseverler için de KDV istisnası getirildiğini anımsatan Ağbal, "Ayşe teyzenin, Ahmet amcanın belirli bir geliri var. Okul, ibadethane yaptırıp adını yaşatmak istiyor. Mevcut sistemde, hem okulu yapıp hem de vergisini ödüyordu. Artık okul, çocuk yuvası, yurt, sağlık kuruluşu ve ibadethane yaparak bağışta bulunanlar, ilgili kamu kurumuyla protokol yapacak. Vergi dairesine giderek istisna belgesi alacak. O inşaatla ilgili bütün alışları sırasında belgeyi gösterip KDV ödemeyecek. Hayırseverler KDV yükünden kurtulup daha fazla bağış yapacak. Hayırsever şirketler de bağış yapmak istediğinde bu imkandan yararlanacak." diye konuştu.

Ağbal, Ar-Ge merkezleri ve teknoparkların, test ve laboratuvar cihazı gibi makine teçhizat alımlarına KDV istisnası getirileceğini bildirdi.

Serbest muhasebecilere yeni imkan

Yeminli mali müşavirlerin yanı sıra 60 bin serbest muhasebeci mali müşavire de KDV iadesi tespit raporu düzenleme imkanı sağladıklarını belirten Ağbal, artık bu kesimin de KDV iadesi konusunda mükelleflere yardımcı olabileceğini anlattı. Ağbal, Bakanlık olarak müşavirlere bu kapsamda 81 ilde ücretsiz eğitim vereceklerinin altını çizerek, "Müşavirlere eğitim sonucunda sertifika verilecek. Bu belgeyle KDV raporu düzenlenecek. 60 binin üzerindeki meslek mensubumuza yeni bir iş imkanı çıkmış oldu." ifadesini kullandı.

"İadeler daha hızlı alınabilecek"

Ağbal, KDV iadesine ilişkin incelemelerin 6 ayı, 1 yılı hatta 2 yılı bulabildiğine dikkati çekerek, kanunla inceleme süresini 3 aya düşürdüklerini dile getirdi.

Mükellefin hak ettiği KDV'yi daha hızlı alabileceğine işaret eden Ağbal, "Bunun için Vergi Denetim Kurulu bünyesinde özel grup başkanlıkları kuruyoruz. İnceleme elemanlarına yönelik kapsamlı eğitim çalışmaları yapacağız. Bu düzenleme sayesinde işletmeler, sanayiciler KDV iadelerini daha çabuk almış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ağbal, kat karşılığı inşaat işlerinde KDV matrahını daralttıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Arsasına ev yaptıran vatandaş, arsasını müteahhide verdiğinde bütün arsa payı dahil evin bedeli üzerinden KDV hesaplanıyordu. Bunu arsa sahibine kalacak evin maliyet bedeline isabet eden kısımla sınırlandırıyoruz. İkinci el araç ve gayrimenkul satışı için de düzenleme yaptık. Örneğin, galerici aracınızı satmak istediğinde, 50 bin liralık araba 53 bin liraya satılıyorsa sadece KDV matrahı aradaki 3 bin lira olacak. Bu alanlardaki kayıt dışılık ortadan kalkacak, ikinci eldeki satışlar kayıtlı hale gelecek."

"ÖTV dışındaki temel vergiler kapsamda"

Ağbal, yeni getirilen kolaylaştırılmış tecil müessesine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. 1 Ocak 2018'den sonraki döneme ilişkin vergi borçlarında 60 aya kadar taksitlendirme imkanı sağlandığını anlatan Ağbal, bu uygulamadan yararlanmak için geçmiş 3 yıla ilişkin tüm beyannamelerin zamanında verilmesi, 1 yılı aşan vergi borçlarının olmaması ve vergi suçu nedeniyle hapis cezası alınmaması gibi şartlar bulunduğunu bildirdi.

Ağbal, finansal açıdan gerçekten zor duruma düşen mükelleflerin bu imkandan yararlanabileceğine dikkati çekti.

Her başvuran mükellefe 60 aylık taksitten yararlanma imkanı sağlanmayacağını vurgulayan Ağbal, "Komisyon toplanacak, raporlar düzenlenip mali durumuna ilişkin bilgilere bakılacak. Uygulama kapsamında, gelir, kurumlar, KDV ve damga vergisi gibi temel vergiler olacak. Özel tüketim vergisi (ÖTV) ise olmayacak." diye konuştu.

(Dünya)