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Keçiören Metrosu 5 Ocak'ta açılıyor

Başkentlilerin yıllardır büyük bir heyecanla beklediği Keçiören Metro Hattı hizmete giriyor. 5 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla açılacak metro hattı bölgede ulaşım sorununu kökünden halledecek.

  • DHA
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9 bin 220 metre uzunluğunda olan ve 9 istasyonu içeren hat ile Ankaralılar Şehitler İstasyonu'ndan başlayarak Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) kadar 9 istasyon kesintisiz gidebilecek, AKM'de de Yenimahalle'den gelen raylı sistemle entegre olacak şekilde Kızılay'a kadar taşınacak.
 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AKM'den Kızılay'a kadar olan bağlantının da kesintisiz halde yapılmasının hedeflendiğini söyledi. Arslan “Onun da ihalesini hemen bu sene başında yapıyoruz. İhale sürecinden sonra 1-1,5 yılda bitirmeyi hedefliyoruz. 2018 sonunda burayı AKM'den Kızılay'a bağlamış olmamız gerekiyor. Bununla ilgili yapılması gereken her şeyi yapıyoruz” dedi.
 
1,5 saatlik yok 16 dakika oluyor
 
AKM ile Keçiören arasındaki Keçiören Metrosu hattının, araçlar dahil toplam yatırım bedelinin 1 milyar lira olduğu belirtiliyor. Toplam uzunluğu 9,2 kilometre olan hat hizmete girip tam kapasite çalıştığında Keçiören'den Ankara'nın merkezine günde yaklaşık 800 bin, saatte ise 50 bin yolcunun seyahat etmesi bekleniyor.
Metro trafikte yaklaşık 1,5 saat süren yolculuğu da 16 dakikaya indirecek. Vakit ve yakıttan tasarruf sağlayacak hat milli ekonomiye katkı da sağlanacak.
 
Mizah konusu olmuştu
 
Yapımına Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü tarafından 2004'te başlanan Keçiören Metrosu, 7 Mayıs 2011'de ODTÜ Metro İstasyonu'nda gerçekleştirilen törenle Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına devredilmişti.
Binali Yıldırım, Başbakanlık görevini devraldıktan sonra inşaatının uzun sürmesine göndermede bulunularak, gençler arasında "Aşkımız Keçiören Metrosu gibi olsun, hiç bitmesin" ifadeleriyle mizah konusu olan metronun biteceğini söylemişti.
 
 

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