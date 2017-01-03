Keçiören Metrosu hizmete giriyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Keçiören Metro hattının 5 Ocak’ta hizmete gireceğini açıkladı. Keçiören Metrosu’nda incelemelerde bulunan Arslan, söz konusu hattın Ankara için çok önemli olduğunu belirterek 9 bin 220 metre uzunluğunda olan ve 9 istasyonu içeren metroda herhangi bir aksaklık ve eksikliğin bulunmadığını dile getirdi. Ağustos ayında Başbakan Binali Yıldırım’ın da katılımıyla hatta test sürüşlerine başladıklarını anımsatan Arslan “Ankaralılar’ı Şehitler İstasyonu’ndan başlayarak Atatürk Kültür Merkezi’ne (AKM) kadar 9 istasyon kesintisiz götüreceğiz. AKM’de Yenimahalle’den gelen raylı sistemle entegre olacak şekilde Kızılay’a kadar taşıyacağız, ancak bizim hedefimiz AKM’den Kızılay›a kadar olan bağlantıyı da kesintisiz halde yapmak. Onun da ihalesini hemen bu sene başında yapıyoruz. İhale sürecinden sonra 1-1.5 yılda bitirmeyi hedefliyoruz. 2018 sonunda burayı AKM’den Kızılay’a bağlamış olmamız gerekiyor. Bununla ilgili yapılması gereken her şeyi yapıyoruz” dedi.

HAT, ÇUBUK’A UZANACAK

Arslan “Havalimanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Çubuk bağlantısı çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın talimatları doğrultusunda bunun da gereğini yapıyoruz. Bu sene ihale sürecini başlatarak Keçiören Metrosu’nu Çubuk’a kadar uzatmış olacağız. 5 Ocak Perşembe günü saat 14.00’te Keçiören Metrosu’nu Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın katılımlarıyla hizmete sokacağız. Bu mutlu günümüzde sevincimizi paylaşmaya tüm halkımızı davet ediyoruz” dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de belediye imkanlarıyla metroyu bitirme güçlerinin olmaması üzerine yarım kalan projeyi hükümetin devraldığını belirterek “Keçiören Metrosu güzel bir şekilde tamamlandı. Bakanımızdan istirhamımız, Kızılay Metro bağlantımızın ve Çubuk bağlantımızın da bu yıl içinde yapılacak ihalelerden sonra bir an önce başlaması. Keçiören Metrosu Ankara’nın trafiği için son derece önemli. Bütün vatandaşlarımızı 5 Ocak saat 14.00’te Keçiören Belediyesi önündeki meydana bekliyoruz” diye konuştu.