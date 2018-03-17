Kendi işinin patronu olmak isteyenlere müjde

KÖYDEN KENTE GÖÇ ENGELLENMELİ

Türkiye'de nüfusun yüzde 28'i kırsal Kurumu'nun (TKDK) takip ettiği Türki¦ alanda yaşıyor. Köyden kente göçü ye'nin eş finansmanı ile oluşturulan AB önlemek, hatta kentten yeniden köylere Kırsal Kalkınma Aracı (1PARD) fonundan dönüşü sağlayabilmek için devlet, Av- çiftçiye hibe veriliyor. Yeni iş kurmak isrupa Birliği (AB) ile kırsal kalkınmayı teyen, işini büyütmek isteyen tarım giridestekleyen programlar yürütüyor, şimcileri, karşılıksız desteği alabilmek Târım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme için büyük fırsat yakaladı.

BAŞVURULAR İÇİN 5 NİSAN SON GÜN

H 'farım ve Kırsal Kalkınmayı Destek- Bu yıl 252 milyon Euro hibe dağıtıla¦ leme Kurumu (TKDK), Kırsal Kal- cak. Başvurular 12 Şubat'ta başladı, kırıma Programı' kapsamında, 'farım ve hayvancılıkta iş yapmak iste2011'den bu yana kırsal alanlardaki yen girişimciler, 5 Nisan'a kadar başyatırımlara hibe yoluyla destek veriyor, vuru yapabilecek.

252 MİLYON EURO HİBE SAĞLANACAK

2018'de süt, kırmızı et, kanatlı eti değerli ürün işletmeleri, kırsal turizm, H ve yumurta üretimine yönelik pro- su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkı jelerin yatırımına 164 milyon 706 bin ile yenilenebilir enerji yatırımı projeleEuro destek bütçesi ayrıldı. Bitkisel rine ise 87 milyon 239 bin Euro hibe üretim, arıcılık, zanaatkarlık ve katma sağlanacak.

NELERE HİBE DESTEĞİ VERİLECEK?

Bu yıl arıcılık, tıbbi ve aromatik bitkiler, mantar yetiştiriciliği, yumurta üretimi, seracılık gibi düşük maliyetli küçük projelerin ön plana çıkarılması için çalışmalar artırıldı. Fide-fidan, manda sütü, manda eti ve kaz yetiştiriciliği de desteklenecek. Aynca zanaatkârlık ve yerel ürünlerin üretimine yönelik projeler, kırsal turizm ve su ürünleri yetiştiriciliğinin Proje başvurularının, yatırım yapılacak illerdeki TKDK il koordinatörlüğüne yapılması gerekiyor. Yatırımın uygulanacağı il dışında başka bir ile yapılan başvurular geçersiz sayılacak. Ayrıca TKDK merkezine yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.