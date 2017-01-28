Kentsel dönüşümde kira yardımı 535 TL’den başlayacak

Kentsel dönüşüm kapsamında yapılacak kira yardımı tutarları netleşti. 2017 yılında kira yardımı bedelleri 2016 yılı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında artış gösterecek. Buna göre kira yardımları 535 TL’den başlayacak. Güneydoğu’da yapımı devam eden konutlar başta olmak üzere Türkiye genelindeki kentsel dönüşüm kapsamında kira yardımı tutarları 535-860 TL arasında olacak. 2016 yılında söz konusu rakamlar 495-795 TL arasında idi. En düşük kira yardımı Artvin, Bilecek, Bingöl, Kırşehir, Sinop, Bartın, Kilis gibi şehirlerde yapılıyor. En yüksek kira yardımı ödemesi ise Ankara, İstanbul ve İzmir gibi üç büyük şehirde yapılacak. Bu şehirde oturanlar aylık 860 TL kira yardımı alabilecek.

18 AY BOYUNCA ÖDENİYOR

Tutarların enflasyon oranında güncellenmesinin ardından üç büyük şehirden sonra gelen Adana, Antalya, Bursa ve Konya gibi dört büyük şehirdeki hak sahipleri yeni hesaplama ile birlikte aylık 810 TL kira yardımı alacak.2017 yılında da kiracılara bir defalık ödenecek yardım bedeli ise yine şehirden şehre farklılık gösterecek. Artvin, Bilecik, Bingöl Bolu, Burdur ve Çankırı gibi çok sayıda şehirde 990 TL olan kiracı ödemesinin (defaten) alt rakamı 1.070 liraya yükseldi. Ankara, İstanbul ve İzmir’de bu rakam 1.590 TL’den 1.720 TL’ye çıktı. Sınırlı hak sahibine defaten yapılacak kira bedeli ödemesi ise yeni yılda 2.675-4.300 TL arasında olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı›nın 6.5 milyon riskli binanın yıkılacağı kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Hak sahiplerine ilişkin olarak alınan evrakların Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından incelenmesi sonucunda başvurusu uygun görülenlere kira yardımı yapılıyor. Kira yardımı konut/işyeri maliklerine belirlenen tutarda ve 18 ay boyunca yapılıyor. Konut/işyeri kiracılarına iki aylık kira yardımı (bulunduğu ilin aylık kira yardımı tutarı baz alınarak) tek seferde veriliyor.

ENFLASYON RAKAMLARINA GÖRE ARTIYOR

Aylık kira bedeli, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi oranında güncelleniyor. Yapılacak kira yardımının ilk beş aya kadar olan kısmı, taşınma masrafları da dikkate alınarak peşin olarak ödenebiliyor. Yapılarda kiracı veya sınırlı ayni kira yardımı başvuruları; tahliye tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde, Bakanlıkça belirlenecek bilgi ve belgelere istinaden riskli alan veya rezerv yapı alanlarında ilgili kuruma, riskli alan dışındaki riskli yapılarda ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğe yapılıyor.