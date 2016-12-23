Kentsel dönüşüme kamu arazisi formülü

Konuyla ilgili harekete geçtiklerini belirten Özhaseki “Kentsel dönüşümde yapılması gerekenler, kamu arazilerinin bu işlere tahsis edilmesi, rezerv alan olarak kullanılması. Elimizde bulunan kamuya ait rezerv alanları belediyelere, kamuya tahsis etme noktasında biraz cömert davranmamız lazım” dedi. 2012’de çıkan yasadan sonra gelinen mesafeyi hızlandırmak gerektiğini ifade eden Özhaseki, dönüşüme giren bina sahiplerinin aynı semtten ev istediklerinin altını çizerek, konunun İstanbul’da sorun yaşattığını söyledi. Özhaseki, sorunu aşmak için belediyelere yardımcı olmak gerektiğine vurgu yaparak, kamu arazilerinin durumunu ele alacaklarını ifade etti. Kentsel dönüşümde yaşanan sıkıntıları çözmek üzere bu formülün yanı sıra farklı çalışmalar da geliştirdiklerini belirten Özhaseki, Şehircilik Kurultayı’nda sorunlara çözüm üretileceğini belirtti.

1999 ÖNCESİ BİNALAR RİSKLİ

Bakan Mehmet Özhaseki, deprem uzmanlarının İstanbul özelinde 2030’a kadar şiddeti 7’den fazla bir deprem beklediğini anımsatarak, 1999’dan sonra yapılan binaların kısmen daha sağlam olduğunu söyledi. 1999 öncesindeki yapılanların ise risk taşıdığını ifade eden Özhaseki “Yığma, rastgele yapılmış, biraz da bizim bildiğimiz kötü müteahhitlik örneği olarak sunulabilecek olan çimentosundan, harcından, demirinden çalınmış olduğu 3 katlı, 4 katlı yapılar çok sağlam gözükmüyor. Gücü yeten herkes, binasını lütfen ölçtürsün, sağlamlaştırmak için adım atsın” diye konuştu.