Kesintisiz elektrik için 10 bin kişi sabahladı

Türkiye’deki yük tevzi merkezleri ve diğer bölge müdürlükleriyle canlı bağlantı yaparak elektrikteki durum hakkında bilgi alan Albayrak Türkiye’deki elektrik konusunda herhangi bir kesinti veya kısıntı olmadığını belirtti.

SONDAJ BAŞLIYOR

Albayrak “Sahada yaklaşık 10 bin arkadaşımız var, gerek TEİAŞ gerek elektrik dağıtım şirketleri bünyesinde. Tüm Türkiye’de mühendisinden teknisyenine kadar tüm arkadaşlarımız teyakkuz halinde ülkemizin yeni yıla kesintisiz, kısıntısız, güvenlikli ve güzel bir şekilde girmesi için fedakarca çalışıyorlar” dedi. Ziyaret ettiği gemi hakkında da bilgi veren Albayrak, geminin çok kısa süre içerisinde ilk sondajı için sahaya çıkacağını dile getirdi.

Albayrak ziyaret öncesi Türkiye’nin ilk sondaj gemisini gezdiğini de belirterek, geminin üç bin metre deniz, 12 bin 200 metre toplam derinlikte sondaj kapasitesiyle çok müstesna bir gemi olduğunu anlattı. Albayrak, geminin çok kısa süre içerisinde ilk için sahaya çıkacağını dile getirdi. Albayrak “Son model, Türkiye’mize yakışır bir gemi. Bu gemiyi Türkiye Petrolleri A.Ş.’nin envanterimize katmış olduk. İnşallah gemimiz, iskeleye yanaşması ile hızlı bir hazırlık sürecinden sonra, ilk sondajını gerçekleştirmek için Akdeniz’e yola koyulacak. 2017 enerji sektörü açısından önemli bir yıl oldu. Yenilebilir enerji, güneş alanı, rüzgâr alanında dünya rekorlarının kırıldığı, önemli yatırımların gerçekleştiği bir yıl oldu. Türkiye’mizin enerji kapasitesi 34 milyondan, 118 milyon metreküpe arttırdığımız iki yılda, tarihi bir yıl oldu. Bir milyon metre sondajları yakaladığımız, en yüksek rakamın üç katını başardığımız bir yıl oldu. Yenilebilir açısından yurdun 3 noktasında devreye aldığımız, güneş ve rüzgar santralleri ile çok başarılı bir yıl oldu. Enerji Bakanlığı ailesi olarak tüm çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bakan Albayrak TEİAŞ trafo merkezinde çalışanlara baklava ikram etti. Albayrak, “Al bu kirazdan, kalmaz birazdan” diyerek tek tek ikramda bulundu.