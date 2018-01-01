Kesintisiz elektrik için 10 bin kişi sabahladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak yılbaşı gecesi Kocaeli Dilovası’nda bulunan Türkiye’nin ilk sondaj gemisini, ardından da Dilovası ilçesinde bulunan TEİAŞ indirici trafo merkezini ziyaret etti.
Türkiye’deki yük tevzi merkezleri ve diğer bölge müdürlükleriyle canlı bağlantı yaparak elektrikteki durum hakkında bilgi alan Albayrak Türkiye’deki elektrik konusunda herhangi bir kesinti veya kısıntı olmadığını belirtti.
SONDAJ BAŞLIYOR
Albayrak “Sahada yaklaşık 10 bin arkadaşımız var, gerek TEİAŞ gerek elektrik dağıtım şirketleri bünyesinde. Tüm Türkiye’de mühendisinden teknisyenine kadar tüm arkadaşlarımız teyakkuz halinde ülkemizin yeni yıla kesintisiz, kısıntısız, güvenlikli ve güzel bir şekilde girmesi için fedakarca çalışıyorlar” dedi. Ziyaret ettiği gemi hakkında da bilgi veren Albayrak, geminin çok kısa süre içerisinde ilk sondajı için sahaya çıkacağını dile getirdi.
Albayrak ziyaret öncesi Türkiye’nin ilk sondaj gemisini gezdiğini de belirterek, geminin üç bin metre deniz, 12 bin 200 metre toplam derinlikte sondaj kapasitesiyle çok müstesna bir gemi olduğunu anlattı. Albayrak, geminin çok kısa süre içerisinde ilk için sahaya çıkacağını dile getirdi. Albayrak “Son model, Türkiye’mize yakışır bir gemi. Bu gemiyi Türkiye Petrolleri A.Ş.’nin envanterimize katmış olduk. İnşallah gemimiz, iskeleye yanaşması ile hızlı bir hazırlık sürecinden sonra, ilk sondajını gerçekleştirmek için Akdeniz’e yola koyulacak. 2017 enerji sektörü açısından önemli bir yıl oldu. Yenilebilir enerji, güneş alanı, rüzgâr alanında dünya rekorlarının kırıldığı, önemli yatırımların gerçekleştiği bir yıl oldu. Türkiye’mizin enerji kapasitesi 34 milyondan, 118 milyon metreküpe arttırdığımız iki yılda, tarihi bir yıl oldu. Bir milyon metre sondajları yakaladığımız, en yüksek rakamın üç katını başardığımız bir yıl oldu. Yenilebilir açısından yurdun 3 noktasında devreye aldığımız, güneş ve rüzgar santralleri ile çok başarılı bir yıl oldu. Enerji Bakanlığı ailesi olarak tüm çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.
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