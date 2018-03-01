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Kimlik avının yüzde 50’si banka hesapları için

İnternet kullanıcılarının kimliklerini çalmak için geçen yıl 246 milyon adet sanal av gerçekleştirildi. Yapılan analize göre kimlik avı saldırılarının yarısı bankaların web sitelerini ziyaret etmeye dönük oldu.

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Kullanıcıların kimlik bilgilerini ele geçiren sahte sayfalar ve tuzak yazılımların oranı her geçen gün artıyor. İnternet güvenliği için destek sağlayan Kaspersky Lab’in araştırmasına göre geçen yıl kimlik avı için kullanılan sayfalara 246 milyon kez girme girişiminde bulunduğunu tespit etti. Bu girişimlerin yüzde 53’ünün finans dünyasıyla ilgili web sitelerini ziyaret etmeye yönelik olduğu belirlendi. Bu oran 2016’ya kıyasla 6 puan daha yüksek çıkarken şirketin finansal tehditler analizine göre, kimlik avı saldırıları kaydedilmeye başlandığından beri ilk kez finansal kimlik avı girişimleri yüzde 50’nin üzerine çıktı. Finansal kimlik avı saldırıları gerçek gibi görünen kopya sitelere yönlendiren sahte mesajlardan oluşuyor. 

E-TİCARETE TUZAK

Kullanıcıların banka ve kredi hesaplarına ait giriş bilgilerini ele geçirip internet bankacılığına veya para hesaplarına erişilen bu saldırılarda tüm amaç kurbanların parasını çalmak. Kimlik avı saldırılarının yüzde 53’ünün bu biçimde olması, dünya genelinde her iki saldırıdan birinin kurbanların parasını çalmayı hedeflediği anlamına geliyor. 2017’de tüm finansal kimlik avı saldırı kategorilerinde artış yaşandı. Bankalara, ödeme sistemlerine ve e-ticaret sitelerine yönelik saldırılar sırasıyla 1,2, 4,3 ve 0.8 puan artarak tespit edilen tüm kimlik avı saldırıları arasında ilk defa ilk üç sıraya yerleşti.

KARARLI OLACAĞIZ

Kaspersky Lab Web İçeriği Baş Analisti Nadezhda Demidova, “Siber suçluların finansal kimlik avı saldırılarına daha çok odaklanması kullanıcıların çok daha dikkatli olmasını gerektiriyor. Dolandırıcılar paramızı çalmak için sürekli biz avlayacak  yöntemler ve teknikler araştırıyor. Biz de en az onlar kadar kararlı olup, siber güvenlikte bilgi edinmeye devam etmeliyiz”dedi.

BU ÖNERİLERE DİKKAT

saldırılardan kurtulmak için bir dizi tavsiye ise şöyle sıralandı: İnternet üzerinde ödeme yaptığınız web sitelerinin gerçek olup olmadığını her zaman kontrol edin. Https bağlantısına ve alan adının ödeme yaptığınızı düşündüğünüz kuruma ait olup olmadığına bakın. Kimlik avıyla mücadele için davranış tabanlı teknolojiler kullanan sağlam bir güvenlik çözümü kullanın. Böylece, kimlik avıyla mücadele veri tabanlarına henüz eklenmemiş en yeni dolandırıcılık yöntemlerini bile tespit etmek mümkün olabilir.

 

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