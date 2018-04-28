2018 KİPTAŞ Silivri kura sonuçları isim tam listesi KİPTAŞ kura çekiliş sonuçları sorgula

KİPTAŞ kura sonuçları nasıl sorgulanacak? 2018 Kiptaş Silivri kura çekilişi isim listesi yayınlandı mı? sorusunun yanıtı haberimizde. KİPTAŞ Silivri kura sonuçları bugün açıklanacak. Toplam 1508 konut için gerçekleştirilecek olan KİPTAŞ kura çekilişi, Sultangazi Hamza Yerlikaya Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. KİPTAŞ Silivri kura sonuçları, çekilişin tamamlanmasının ardından Tanıtım ve Pazarlama Müdürlüğü üzerindne öğrenilebilecek. KİPTAŞ Silivri kura sonuçları için vatandaşların sorgulamaları başladı. 28 Nisan tarihinde 14.00 itibariyle başlayan KİPTAŞ kura sonuçları, başvuruda bulunan binlerce kişinin merak ettiği konu olmaya devam ediyor. KİPTAŞ kura sonuçları, çekilişin tamamlanmasıyla birlikte KİPTAŞ Tanıtım ve Pazarlama Müdürlüğü üzerinden öğrenilebilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki başkanlık binasında gerçekleştirilen Silivri Konutları 3. Etap projesinin tanıtım toplantısında konuşan KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım, projenin 1508 konuttan oluştuğunu belirtmişti. Müracaatın konut adedinden fazla olması halinde müracaat edenler arasında 28 Nisan'da noter huzurunda yapılan kura çekilişi ile hak sahibi belirlenmiş oldu. KİPTAŞ Silivri konut kura sonuçları isim isim tam listesi haberimizde. İşte, KİPTAŞ Silivri kura sonuçları hakkında bazı bilgiler..







EVLER 24 AY SATILAMAYACAK



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki başkanlık binasında gerçekleştirilen Silivri Konutları 3. Etap projesinin tanıtım toplantısında konuşan KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım, projenin 1508 konuttan oluşacağını söyledi.



Projenin E-5 karayolu ve TEM otoyoluna çok yakın mesafede, Silivri'nin merkezinde inşa edileceğini kaydederek, "Bu projedeki konutları alt ve orta gelir grubuna sahip vatandaşlarımızın konut edinmesi amacıyla uygun fiyatlarla satışa sunacağız." dedi.









Yıldırım, 2+1 konutların 195 bin liradan satışa çıkacağını, 36 ay vade imkanı sunulacağını kaydederek, ayrıca yüzde 20 peşin alarak 120 ay banka kredisi ile kira öder gibi ev sahibi olunabileceğini vurguladı.



KİPTAŞ olarak bu projeden ev almak isteyenlerin konut sahibi olmaması şartı getirdiklerini aktaran Yıldırım, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, İstanbul'da ikamet etme ve 24 ay konutların satılmama şartları bulunduğunu anlattı.



Yıldırım, "Çabamız gerçek anlamda konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın bu hayalini gerçekleştirmek." diye konuştu.



Yıldırım, estetik mimarisi, deniz manzaralı daireleri ve birinci sınıf malzeme kalitesiyle sosyal konut algısının yeniden inşa edileceği projenin kaliteli yaşam imkanı sunacağını söyledi.







Projenin içerisinde okul, cami, sağlık ocağı ve ticari alanlar yer alacağını dile getiren Yıldırım, şehir merkezine ihtiyaç duyulmadan konaklama şansına sahip olunacağını bildirdi.



Yıldırım, projeyi 24 ayda bitirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.



Toplantıda verilen bilgiye göre, 173 bin 606 metrekarelik alan üzerinde 1508 konuttan oluşacak Silivri Konutları 3. Etap'ta deniz manzaralı 2 1 ve 3 1 daire seçeneklerine yer verilecek.



Orta ve alt gelir grubuna yönelik geliştirilen projede 92 metrekare 2 1 daireler 195 bin TL'den, 112 metrekare 3 1 daireler 215 bin TL'den satışa sunuluyor. Projede 36 ay vade farksız ödeme seçeneğinin yanı sıra yüzde 20 peşinat, 120 aya kadar banka kredili taksit imkanı da sağlanıyor.



ORTA VE DAR GELİRLİ AİLELER İÇİN GELİŞTİRİLDİ



Kaliteli yaşamı İstanbul’un dört bir yanına taşıyan ve yaşanabilir konforlu alanlar sunan İBB iştiraki KİPTAŞ, İstanbul’un yeşili ve deniziyle hem yazlıkçıların hem de oturumcuların tercih ettiği bölgesi Silivri’de Silivri Konutları 3. Etap’ı hayata geçiriyor.



Orta ve dar gelirli aileler geliştirilen projede amaç; İstanbul sınırları içerisinde hiç evi olmayan vatandaşların uygun fiyat ve ödeme şartlarıyla ev sahibi olmasını sağlamak.

Estetik mimarisi, deniz manzaralı daireleri ve birinci sınıf malzeme kalitesiyle sosyal konut algısının yeniden inşa edileceği Silivri Konutları 3. Etap projesi, bölgenin sembol projelerinden biri olacak.



Site sakinlerinin tüm ihtiyaçlarının düşünüldüğü projede, geniş peyzaj alanlarının yanı sıra çocuk oyun alanları, spor sahası, cami, sağlık ocağı, okul ve ticari alanlara da yer veriliyor.



Silivri Konutları 3. Etap'ta 90 adet 2+1 giriş kat daire için engelli vatandaşlara müracaat önceliği verilecek. Projede zemin kat daireler ihtiyaca uygun olarak tasarlanarak teslim edilecek.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki başkanlık binasında gerçekleştirilen Silivri Konutları 3. Etap projesinin tanıtım toplantısında konuşan KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım, projenin 1508 konuttan oluşacağını söyledi.



Projenin E-5 karayolu ve TEM otoyoluna çok yakın mesafede, Silivri'nin merkezinde inşa edileceğini kaydederek, "Bu projedeki konutları alt ve orta gelir grubuna sahip vatandaşlarımızın konut edinmesi amacıyla uygun fiyatlarla satışa sunacağız." dedi.



Yıldırım, 2 1 konutların 195 bin liradan satışa çıkacağını, 36 ay vade imkanı sunulacağını kaydederek, ayrıca yüzde 20 peşin alarak 120 ay banka kredisi ile kira öder gibi ev sahibi olunabileceğini vurguladı.



KİPTAŞ olarak bu projeden ev almak isteyenlerin konut sahibi olmaması şartı getirdiklerini aktaran Yıldırım, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, İstanbul'da ikamet etme ve 24 ay konutların satılmama şartları bulunduğunu anlattı.



Yıldırım, "Çabamız gerçek anlamda konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın bu hayalini gerçekleştirmek." diye konuştu.



Projenin zengin mimariye ve sosyal donatı alanlarına sahip olacağını belirten Yıldırım, talep toplama sürecinin bugün başladığını ve 18 Nisan'da sona ereceğini söyledi.



Yıldırım, fazla talep gelmesi haline kura çekeceklerini ifade etti.









"24 AYDA BİTİRMEYİ PLANLIYORUZ"



Yıldırım, estetik mimarisi, deniz manzaralı daireleri ve birinci sınıf malzeme kalitesiyle sosyal konut algısının yeniden inşa edileceği projenin kaliteli yaşam imkanı sunacağını söyledi.



Projenin içerisinde okul, cami, sağlık ocağı ve ticari alanlar yer alacağını dile getiren Yıldırım, şehir merkezine ihtiyaç duyulmadan konaklama şansına sahip olunacağını bildirdi.



Yıldırım, projeyi 24 ayda bitirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.



ENGELLİ VATANDAŞLARA ÖNCELİK VERİLECEK



Toplantıda verilen bilgiye göre, 173 bin 606 metrekarelik alan üzerinde 1508 konuttan oluşacak Silivri Konutları 3. Etap'ta deniz manzaralı 2 1 ve 3 1 daire seçeneklerine yer verilecek.



Orta ve alt gelir grubuna yönelik geliştirilen projede 92 metrekare 2 1 daireler 195 bin TL'den, 112 metrekare 3 1 daireler 215 bin TL'den satışa sunuluyor. Projede 36 ay vade farksız ödeme seçeneğinin yanı sıra yüzde 20 peşinat, 120 aya kadar banka kredili taksit imkanı da sağlanıyor.



Site sakinlerinin tüm ihtiyaçlarının düşünüldüğü projede, geniş peyzaj alanlarının yanı sıra çocuk oyun alanları, spor sahası, cami, sağlık ocağı, okul ve ticari alanlara da yer veriliyor.



Silivri Konutları 3. Etap'ta 90 adet 2+1 giriş kat daire için engelli vatandaşlara müracaat önceliği verilecek. Projede zemin kat daireler ihtiyaca uygun olarak tasarlanarak teslim edilecek.



Müracaatın konut adedinden fazla olması halinde müracaat edenler arasında 28 Nisan'da noter huzurunda yapılacak kura çekilişi ile hak sahibi belirlenmiş oldu.



2-1 DAİRELER 195 BİN TL OLARAK BELİRLENDİ



173 bin 606 metrekarelik alan üzerinde 1.508 konuttan oluşan Silivri Konutları 3. Etap’ta 2+1 ve 3+1 daire seçeneklerine yer veriliyor. Projede 92 metrekare 2+1 daireler 195 bin TL, 112 metrekare 3+1 daireler ise 215 bin TL olarak belirlendi. Silivri Konutları 3. Etap’ta alıcılara; 36 ay vade farksız ödeme seçeneğinin yanı sıra yüzde 20 peşinat, 120 aya kadar banka kredili taksit imkanı da sağlanıyor.



ZENGİN SOSYAL DONATI ALANLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR



Site sakinlerinin tüm ihtiyaçları düşünülerek tasarlanan Silivri Konutları 3. Etap projesinde; geniş peyzaj alanlarının yanı sıra çocuk oyun alanları, spor sahası, cami, sağlık ocağı, okul ve prestijli ticari alanlara da yer veriliyor.



LOKASYON AVANTAJI SAĞLIYOR



Silivri Konutları 3. Etap, son derece cazip bir noktada yer alan lokasyonuyla İstanbulluların tercih ettiği gözde yaşam alanları arasında yer alacak. E-5 Otoyoluna yakın konumu ve TEM Otoyoluna 5 dakika uzaklıktaki mesafesiyle her yere kolay ulaşım imkanı sunan Silivri Konutları 3.Etap’ta teslimler 24 ay sonra yapılacak.