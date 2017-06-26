Kira sigortası dönemi başladı

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Ray Sigorta'nın hayata geçirdiği Trink kira sigortasının satış organizasyonunu üstlenen Kuzey Sigorta’nın Genel Müdürü Derya Gülgeç, kiracının herhangi bir sebeple kirayı ödememesi durumunda mülk sahiplerinin haklarını korumaya yönelik sigorta poliçesinin 22 Mayıs 2017'de başlatıldığını bildirdi.

Mülk sahiplerinin öncelikli en önemli kaygısını gideren poliçenin, mülk sahipleri ve emlak ofisleri tarafından yoğun ilgiyle karşılaştığını ifade eden Gülgeç, "İlk 20 günün sonunda 814 mülk sahibi, 321 emlak ofisi çağrı merkezimizi arayarak bilgi aldı ve çok yüksek oranda ürün hakkında memnuniyetlerini bildirdi." dedi.

Gülgeç, uygulamanın, mevcut kiracısı olan mülkler ve yeni kiralama yapılan mülkler için mal sahibi ve kiracı bilgileriyle başvurulması sonucu başlatıldığını belirterek, şunları kaydetti: "Poliçenin tanzimini takiben ilk 3 ay bekleme süresi bulunuyor. Hasarlı arabanın kaskosu yapılamayacağı gibi bu 3 ay bekleme süresi boyunca kira bedellerinin düzenli ödenmesi gerekli. Bekleme süresinin bitmesini takiben olası kiranın ve/veya kiraların ödenmemesi durumunda Trink kira sigorta poliçesi devreye giriyor ve ödenmeyen kiraları her ay düzenli şekilde mal sahibinin hesabına yatırıyor. Bunun yanında kiracının uhdesine düşen yine ödenmemiş aidat ve yönetim giderleri de poliçe kapsamında Ray Sigorta tarafından karşılanıyor. Trink kira sigorta poliçesi sadece bu teminatlarla da sınırlı değil. Abonelik sözleşmelerini üzerine geçirtmemiş kiracıların kullanımından doğan ve ödenmeyen, mülk sahiplerinin ödemek zorunda kalabileceği elektrik, su, doğal gaz gibi faturaları da ödüyor. Ayrıca, tüm bu sürece ait tahliyeye kadar oluşan hukuki masrafları ve avukatlık ücretini de üstleniyor."

Gayrimenkul bilgi ve pazarlama platformu Zingat.com'un Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Kayhan da kira sigortasının başta ABD olmak üzere gelişmiş tüm Avrupa ülkelerinde yıllardan beri uygulandığını bildirdi.