Kiralar da artık sigortalı

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Ray Sigorta’nın hayata geçirdiği Trink kira sigortasının satış organizasyonunu üstlenen Kuzey Sigorta’nın Genel Müdürü Derya Gülgeç, kiracının herhangi bir sebeple kirayı ödememesi durumunda mülk sahiplerinin haklarını korumaya yönelik sigorta poliçesinin 22 Mayıs 2017’de başlatıldığını bildirdi. Mülk sahiplerinin öncelikli en önemli kaygısını gideren poliçenin, mülk sahipleri ve emlak ofisleri tarafından yoğun ilgiyle karşılaştığını ifade eden Gülgeç, “İlk 20 günün sonunda 814 mülk sahibi, 321 emlak ofisi çağrı merkezimizi arayarak bilgi aldı” diye konuştu.

POLİÇE FİYATI ORTALAMA 650 TL

Gülgeç “Kira sigortasının primi aylık kira tutarının yaklaşık yüzde 65’i’ne tekabül ediyor. Yani bin lira aylık kirası olan bir mülkün yıllık sigorta primi 650 lira civarında tutuyor. Mal sahipleri isterlerse bu tutarı 9 taksitle ödeyebiliyor” dedi. Gülgeç, uygulamanın, mevcut kiracısı olan mülkler ve yeni kiralama yapılan mülkler için mal sahibi ve kiracı bilgileriyle başvurulması sonucu başlatıldığını belirterek, şunları kaydetti: “Poliçenin tanzimini takiben ilk 3 ay bekleme süresi bulunuyor. Hasarlı arabanın kaskosu yapılamayacağı gibi bu 3 ay bekleme süresi boyunca kira bedellerinin düzenli ödenmesi gerekli. Bekleme süresinin bitmesini takiben olası kiranın ve/veya kiraların ödenmemesi durumunda kira sigorta poliçesi devreye giriyor ve ödenmeyen kiraları her ay düzenli yatırıyor. Bunun yanında ödenmemiş aidat ve yönetim giderleri de poliçe kapsamında karşılanıyor. Trink kira sigorta poliçesi sadece bu teminatlarla da sınırlı değil. Abonelik sözleşmelerini üzerine geçirtmemiş kiracıların kullanımından doğan ve ödenmeyen, mülk sahiplerinin ödemek zorunda kalabileceği elektrik, su, doğal gaz gibi faturaları da ödüyor.”