Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 356 milyon dolara ulaştı

Bakan Novikov, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat ile yaptığı görüşme sonrası yaptığı açıklamada, ikili ticaret, yatırım ve girişimcilik alanlarında iş birliğinin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini belirtti.

İki ülke arasındaki ticaret hacminde olumlu bir eğilim olduğunun altını çizen Novikov, "Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi geçen yıl yüzde 26,7'lik artışla 356 milyon dolara ulaşmış durumda." diye konuştu.

Novikov, ticaret hacmindeki artışın önemine vurgu yaparak, Türk yatırımcılara "Kırgızistan'a doğrudan yatırım yapmanız için görüşmeye ve yardım etmeye hazırım." çağrısında bulundu.

Görüşmede, tarım, hayvancılık, et işleme, işletme endüstrisi ve turizm sektörlerine yatırım potansiyellerinin yanı sıra Kırgızistan'daki Bişkek ve Oş kentleri havaalanlarına yatırım çekme konuları da ele alındı.