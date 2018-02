Kırmızı et sektöründe hibe desteği almak isteyenler dikkat! TKDK girişimciler için kırmızı et üretimiyle ilgili proje başvurularını kabul etmeye başladı. Kırmızı et sektöründe hibe desteği almak isteyenler 1 Mart - 5 Nisan tarihleri arasında başvuru yapabilecek.