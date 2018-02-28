Kırmızı et sektöründe hibe desteği almak isteyenler dikkat!

KIRMIZI ET ÜRETİMİYLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

IPARD Programı’yla kırmızı et sektöründe nasıl işletmeler hedefleniyor?

Yatırımların tamamlanmasıyla kırmızı et üretimi sektöründe 30-250 baş sığır veya 10-50 manda ya da 100-500 koyun veya keçi hayvan kapasitesi aralığında Avrupa Birliği (AB) standartlarında tesislerin kurulması hedefleniyor.

Yatırımcıda aranan nitelikler nelerdir?

Başvuru sahibi, çiftçi kayıt sistemine veya hayvan kayıt sistemine kayıtlı olmalı, vergi sistemine kayıtlı olmalı ve ödenmemiş vergi, sosyal güvenlik borcu bulunmamalı, 65 yaşından büyük olmamalıdır. Ayrıca, ziraat ve veterinerlik vb. alanlarda diploma sahibi olmalı veya tarım ya da ilgili alanlarda 3 yıl çalışma deneyimine sahip olmalıdır.

Bu girişim için vatandaşın cebinde ne kadar sermaye olmalı? Ne kadar hibe verilecek?

Sektör en az 5 bin, en fazla 1 milyon avro üzerinden desteklenmektedir. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), yukarıda belirtilen alt ve üst sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla bu yatırım tutarlarının yüzde 40’ı ile yüzde 60’ı arasındaki tutarı hibe olarak sunmaktadır. Girişimci öncelikle yatırım harcamalarını kendi imkânlarıyla yapacak, sonrasında söz konusu hibeyi TKDK’dan alacaktır. Kendi imkânlarının yetersiz olması durumunda TKDK’nın protokol imzaladığı Türkiye’nin önde gelen 20 bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin uygun kredi desteklerinden faydalanabilmektedirler..

Hibe kapsamında yer alan harcamalar nelerdir?

AB’nin aday ve potansiyel aday ülkeler için oluşturduğu Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) Programı kapsamında sektöre yönelik ahır, idari bina yapımı gibi yapım işleri, balya makinesi, otomatik yemleme sistemi gibi makine ekipman alımı, mimarlık mühendislik ve iş planı hazırlığı gibi harcamaları içeren genel harcamalar ve görünürlük harcamaları hibe kapsamında yer alıyor.

Hibe kapsamında yer almayan harcamalar nelerdir?

Canlı hayvan alımı, mazot, yem, arazi ve mevcut binaların satın alınması, her türlü kira gideri, ikinci el makine ekipman alımı, işletme giderleri, tüm vergiler, bakım ve amortisman giderleri, sigorta giderleri, para ve diğer cezalar, banka ücretleri, döviz masrafları, kambiyo kayıpları, yapılan ayni katkılar hibe kapsamına girmeyen harcamalardır.

Satış, pazarlama ve veteriner desteği var mı?

Bu sektörde satış, pazarlama ve veteriner desteği bulunmamaktadır.

Maliyet ve harcamalar için fatura veya fiş şartı var mı?

Yatırımcı tüm harcamalarını IPARD Sözleşmesi’ni imzaladıktan sonra yapmalı ve bunları faturayla belgelendirmelidir. Faturalar TKDK’ya sunulduktan sonra hibe ödeniyor.

İşin sürecini kim denetleyecek?

Denetleme süreci TKDK uzman personeli tarafından gerçekleştirilmektedir. Yatırımın tamamlanmasından sonraki 5 yıllık dönemde yatırım izlenmektedir.

Başvurular ne zaman ve nereye yapılmalıdır?

TKDK belli dönemlerde proje başvuruları için çağrı ilanına çıkıyor. Şu anda da böyle bir çağrı dönemi var. Proje başvuruları 1 Mart-5 Nisan’da yatırım yapılması düşünülen ildeki TKDK il koordinatörlüğünce kabul edilecek.

Yatırım yapmak isteyenler nasıl bir yol izlemelidir?

TKDK resmi internet adresinde (tkdk.gov.tr) bulunan başvuru çağrı rehberinden, TKDK il koordinatörlüklerinden bilgi edinilebilir. Ayrıca, soruları için 444 8535 TKDK Yardım Masası hattına ve info@tkdk.gov.tr’ye ulaşabilirler.