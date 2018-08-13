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Kırmızı et üretimi yılın ikinci çeyreğinde arttı

Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 artışla 266 bin 330 ton olarak gerçekleşti.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine (nisan-haziran) ilişkin kırmızı et üretim istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ikinci çeyrekte sığır eti üretimi 235 bin 901 ton olarak tahmin edildi. Sığır eti üretimi, bir önceki döneme göre yüzde 6,4, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 arttı.

Koyun eti üretimi de söz konusu dönemde 27 bin 337 ton olarak öngörüldü. Koyun eti üretimi bir önceki döneme göre yüzde 1,1, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,7 artış gösterdi.

Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 5,1, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 yükseldi. Söz konusu dönemde toplam kırmızı et üretimi 266 bin 330 ton oldu.

Toplam kırmızı et üretimi içinde sadece kesimhanelerde üretilen kırmızı et miktarı ise 161 bin 414 ton olarak gerçekleşti.

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