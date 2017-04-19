Kırsal kalkınma hibeleri iç piyasayı canlı tutuyor 

Çoğu küçük ölçekli işletmelerden oluşan sektörün yurtdışına yönelerek, kapasiteyi de değerlendirdiğine işaret eden uzmanlar, bugün itibarıyla sektörün Ortadoğu ülkelerinin yanı sıra Rusya, Türk cumhuriyetleri ve kısmen de Balkanlara satış yaptığı bilgisini veriyor. Uzmanlar, son yıllarda Ar-Ge faaliyetlerine daha fazla bütçe ayıran işletmelerin ise Avrupa pazarına ağırlık vermeye başladığını belirtiyor. Öte yandan, 2016 yılında iç piyasada tarıma dayalı gıda işletmelerinin tercih ettiği paketleme makineleriyle ivmelenme yaşayan sektör, hükümetin bu alandaki hibelerinin devam etmesini bekliyor.

Paketleme ve dolum makineleri sektörü, dış politikadaki eksen kayması ve Ortadoğu'da süregelen krizler yüzünden son dönemde pazarının bir kısmını kaybetse de sektörün alternatif pazar arayışı devam ediyor. Türkiye'nin alternatif pazarları arasında bulunan Uzakdoğu, Afrika ve Amerika kıtalarının bir kısmı sektörün alternatif pazar arayışında öne çıkıyor. Buna ilave Rusya ile yaşanan uçak krizinin sonrasında normalleşme adımlarının ağır bir şekilde ilerlemesiyle beraber, tarım ürünlerinin bir kısmına uygulanan ambargo ise bazı ürünlerin ihracatını durma noktasına getirdi. Bu durum sektörde meyve, sebzelerin taze kalmasını sağlayan ve raf ömrünü uzatan ambalaj gıda makinelerinin Rusya pazarına satılmasında sıkıntıya yol açıyor.

Bakliyat sektörünün ihracat potansiyeli iş hacmini artırıyor

Ortadoğu ülkelerine başta gıda alanında meyve suyu, süt, yaş meyve, sebze, temizlik ürünleri, bitkisel yağ ve kozmetik gibi sektörlere yönelik paketleme ve dolum makineleri üreten firmalar da zor bir dönemden geçiyor. Paketleme ve dolum makineleri sektörü açısından önemli alanlardan birini ise bakliyet pazarı oluşturuyor. Bugün itibarıyla 190 ülkeye ihracat yapan Türkiye bakliyat sektörü, bu alana yönelik üretilen paketleme ve diğer makineler açısından sektörde kayda değer iş hacminin oluşmasını sağlıyor.

Gıda sektörü için paketleme makineleri önem taşıyor

Paketleme ve dolum makineleri, farklı sektörlerde kullanım alanı bulan tamamlayıcı bir öğe olarak dikkat çekiyor. Özellikle gıda sektörününün genelinde paketlemenin diğer sektörlere göre kritik eşikte durduğu söylenebilir. Mamulün gramajının ayarlanması, raf ömrünün uzunluğu, iş yapma süresinin kısalması gibi etkenler, gıda «sektörü açısından paketleme ve dolum makinelerini önemli kılıyor. Gıda sektöründe yatay ve dikey paketleme makineleri kullanılıyor. Dikey tip vakumda kuru yemişler ve bakliyatlar için en uygun vakum paketleme yapılırken yatay tip vakum ise kuru diğer besinlerin paketlemesi için kullanılıyor. Ayrıca çikolata, gofret ve kek grubunu kapsayan şekerli mamul grubunda da paketleme makinelerinin marka imajına ve tüketici eğilimlerine doğrudan etkisinin bulunduğu vurgulanıyor. Sektörün iş yaptığı alanlardan birini de kozmetik ve kimya ürünleri oluşturuyor. Bu alanda hem dolum hem de paketleme grubunda kurulan sistem ve makinelerden söz etmek mümkün.

Kırsal kalkınma hibeleri iç piyasayı canlı tutuyor

Sektörün iç piyasada satışlarını artıran alanların başında ise tarıma dayalı gıda sanayii işletmelerinin yaygınlaşması geliyor. Hükümetin tarımdan elde ettiği katma değeri artırma çabasının da sonucu olarak işletmelere verilen desteklerin yanı sıra Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun AB ile ortak yürüttüğü IPARD hibeleri ile sebze ve meyve paketleme makineleri grubunda hareketliliğin yaşandığı belirtiliyor. Yipe de sektördeki firma sayısı ve işletmelerin hacmi göz önüne alındığında IPARD hibelerinin pazarda geçici bir ivme meydana getireceği ifade ediliyor. Dolayısıyla yeni teknolojileri esas alan ürün grupları ve rakebetçi fiyatlarla dış pazara açılmanın kaçınılmaz olduğu sektör temsilcilerinin üzerinde durduğu konuların başında geliyor.

İhracat 2016'da yüzde 3 arttı

Paketleme ve dolum makineleri ihracatı ise makine sektörünün genel ihracat performansı üzerinden değerlendirildiğinde, resmi olmayan rakamlara göre yüzde 3'lük artıştan söz etmek mümkün. Türkiye makine sektörü ise 2016 yılında ihracatını yüzde 1 artırarak, yaklaşık 13.5 milyar dolarlık gelir elde etti. Söz konusu rakam, Türkiye'nin 142 milyar doları bulan genel ihracatından makine sektörünün yüzde 9.5 pay aldığını gösteriyor. Tüm bu veriler ışığında paketleme ve dolum makineleri sektörü ise resmi olmayan rakamlara göre makine ihracatına 143 milyon dolarlık destek verdi.

Paketleme ve dolum makinecilerinin sorunları ise genel olarak tüm makine üreticileri ile benzerlik göstermekle beraber, bu alanda hızlı bir değişimden söz etmek mümkün. Paketleme ve dolum hizmetlerinin bir sistemler bütünü olarak alınması gerektiğini ve dolayısıyla iş yapılacak firmaya verimlilik ve zamandan kazandıran ürünlerin rekabette öne çıktığına atıfta bulunan uzmanlar, bu durumun sürekliliğe dayalı bir Ar-Ge kültürünü beraberinde getirdiği görüşünde birleşiyor.

Sektördeki firmalarda ağırlığın küçük ölçekli işemelerde olması, mühendislik bilgisi gerektiren sistemlerde de işletmelerin yeterli alan, ekipman ve proje uygulanabilirliği noktasında ihtiyaçlarının bulunması Ar-Ge desteklerinin kaçınılmaz olmasını sağlıyor. Türkiye pazarındaki işletmelerde gerek fiyat gerekse kalite açısından ithal ürünlere karşı, artık bir alternatifin oluştuğunu da ileten uzmanlar, sektörde öngörülebilir ve istikrarlı büyüme için Ar-Ge ve inovasyona ayrılan bütçelere hükümetin de bir şekilde destek olması yönünde öneride bulunuyor. Dolaysıyla hükümetin paketleme ve dolum makineleri üreticilerine gerek teknoloji gerekse kredi desteği vererek, Ar-Ge çalışmaları konusunda öncelikli rolü üstlenmesi, sektör paydaşlarının üzerinde durduğu konular arasında sayılıyor.

Standartları göz önünde bulunduran firmalar, sürekli değişime ayak uydurmaya çalışsa da bu alanda sadece fiyat odaklı, merdivenaltı üretim yapan firmalar da yerli üreticinin imajını zedeleme noktasında birtakım sıkıntılara neden oluyor. Hem merdivenaltı üretimin denetlenmesi hem de Ar-Ge desteklerinin sürdürülebilir olması gibi etkenlerle sektörün daha hızlı büyüme kaydedeceğine işaret eden uzmanlar ise bu alanda daha fazla kama değerden söz edilebileceğini belirtiyor.