Kırsal kalkınma için dev hamle
Çiftçiye ‘500 bin anaç koyun’ ve ‘250 bin düve’ dağıtımı için düğmeye basıldı. Et ithalatını bitirerek kırsal kalkınmayı sağlayacak proje kapsamında ilk dağıtım nisanda Şanlıurfa’dan başlayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesi verdiği çiftçiye 500 bin koyun ve 200 bin düve dağıtımına başlanıyor. Kamuoyunda ‘300 koyun desteği’ olarak bilinen uygulamaya ilişkin protokol, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Tarım İşletmeleri (TİGEM) Genel Müdürü İsmail Şanlı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın tarafından imzalandı. Proje kapsamında düve dağıtımı uygulamasında çiftçilere 100 bin lira da kredi kullandırılacak.
İTHALATI BİTİRECEK
Törende konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 500 Bin Anaç Koyun ve 250 Bin Düve projeleriyle temel amaçlarının, hayvan popülasyonunu artırmak ve et ithalatını önlemek olduğunu söyledi. Fakıbaba, hayvancılıktaki hedeflere ulaşmak için anaç hayvan sayısının artırılması gerektiğini vurguladı. Bu projelerin başlangıç olduğunu dile getiren Fakıbaba “Başlatılan ‘500 Bin Anaç Koyun’ ve ‘250 Bin Düve’ projesi ile hem çiftçilerin geliri artırılacak, hem de tüketicilerin uygun fiyatla kaliteli kırmızı et ve süt tüketimi sağlanmış olacak” diye konuştu.
İLK DAĞITIM NİSANDA
Fakıbaba, proje kapsamındaki dağıtımı nisan ayında Şanlıurfa’da başlatacaklarını bildirdi. Fakıbaba, ülke kalkınmasının kırsal kalkınma olmadan gerçekleşmeyeceğine işaret ederek “Elimden gelmiş olsa, Tarım Bakanlığı’nın adına ‘Kırsal Kalkınma Bakanlığı’ diye ilave ederim. Köylüyü kırsalda tutmanın yolu sadece para kazanılması değil, insanca yaşama şartlarını orada mutlak sağlamamız lazım. Gencimizin yüzebileceği havuzu, gideceği kütüphanesi, kalacağı güzel konutu olması lazım. Esas hedeflerimizde de bunlar var.”
Halk arasında ‘300 koyun projesi’ olarak bilinen projeyle, herkese 300 koyun verilecekmiş gibi algı oluştuğuna da işaret eden Fakıbaba “Bunlar sosyal proje değil, ‘biz verelim de işi olsun, para kazansın’ değil. Bu projelerde amacımız, hayvan popülasyonumuzu artırmak, et ithalatını önlemek” dedi.
İmza törenine Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz (soldan), Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ve TİGEM genel Müdürü İsmail Şanlı katıldı.
2 yıl ödemesiz 7 yıl vadeli kredi imkanı
Fakıbaba, Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığı başlatılan 250 Bin Düve Projesi’nden, tecrübeli ve kapasite açığı bulunan kooperatif üyesi çiftçilerin yararlanacağını belirterek, söz konusu proje kapsamında çiftçilere 100 bin lira kredi kullandırılacağını söyledi. Bu kredinin yüzde 80’inin düve, yüzde 20’sinin yem tedariki için kullandırılacağına dikkati çeken Fakıbaba, “Adamın cebinde yem alacak parası yok. Onun için bu hayvanı kesime gönderiyorum. Onun için biz önümüzdeki yıl anne adayı olacak kuzuya destek vermeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Fakıbaba, kredinin ilk 2 yıl ödemesiz, sonraki 5 yıl ödemeli, toplam 7 yıl vadeli olacağının altını çizdi.
Boş ahırları dolduracağız
Fakıbaba “Proje ile 7 yılda yaklaşık 1.5 milyon damızlık sığır sayısına ulaşılacak. Böylece işletme kapasitelerin doluluk oranı artırılmış olacaktır. Boş ahırları dolduracağız” dedi. Gazetecilerin, projeler kapsamında verilecek hayvanların ithal edilip edilmeyeceğine yönelik sorusu üzerine Fakıbaba, “Birinci amacımız yurt içinden bunu tedarik etmek ama eğer yurt içindeki arkadaşlar fiyatı yükseltecek olurlarsa, ellerine gelen bu şansı iyi değerlendiremezlerse mecburen ithalata yönelebiliriz” diye konuştu.
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