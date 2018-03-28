Kırsal kalkınma için dev hamle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesi verdiği çiftçiye 500 bin koyun ve 200 bin düve dağıtımına başlanıyor. Kamuoyunda ‘300 koyun desteği’ olarak bilinen uygulamaya ilişkin protokol, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Tarım İşletmeleri (TİGEM) Genel Müdürü İsmail Şanlı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın tarafından imzalandı. Proje kapsamında düve dağıtımı uygulamasında çiftçilere 100 bin lira da kredi kullandırılacak.

İTHALATI BİTİRECEK

Törende konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 500 Bin Anaç Koyun ve 250 Bin Düve projeleriyle temel amaçlarının, hayvan popülasyonunu artırmak ve et ithalatını önlemek olduğunu söyledi. Fakıbaba, hayvancılıktaki hedeflere ulaşmak için anaç hayvan sayısının artırılması gerektiğini vurguladı. Bu projelerin başlangıç olduğunu dile getiren Fakıbaba “Başlatılan ‘500 Bin Anaç Koyun’ ve ‘250 Bin Düve’ projesi ile hem çiftçilerin geliri artırılacak, hem de tüketicilerin uygun fiyatla kaliteli kırmızı et ve süt tüketimi sağlanmış olacak” diye konuştu.

İLK DAĞITIM NİSANDA

Fakıbaba, proje kapsamındaki dağıtımı nisan ayında Şanlıurfa’da başlatacaklarını bildirdi. Fakıbaba, ülke kalkınmasının kırsal kalkınma olmadan gerçekleşmeyeceğine işaret ederek “Elimden gelmiş olsa, Tarım Bakanlığı’nın adına ‘Kırsal Kalkınma Bakanlığı’ diye ilave ederim. Köylüyü kırsalda tutmanın yolu sadece para kazanılması değil, insanca yaşama şartlarını orada mutlak sağlamamız lazım. Gencimizin yüzebileceği havuzu, gideceği kütüphanesi, kalacağı güzel konutu olması lazım. Esas hedeflerimizde de bunlar var.”

Halk arasında ‘300 koyun projesi’ olarak bilinen projeyle, herkese 300 koyun verilecekmiş gibi algı oluştuğuna da işaret eden Fakıbaba “Bunlar sosyal proje değil, ‘biz verelim de işi olsun, para kazansın’ değil. Bu projelerde amacımız, hayvan popülasyonumuzu artırmak, et ithalatını önlemek” dedi.