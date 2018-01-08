Kırsal yatırımlara hibe desteği

TKDK, Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) II Programı kapsamında 3. başvuru çağrı dönemin ilan edildi. TKDK, 3. başvuru çağrı döneminde; hayvancılık ile çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme sektörlerinde yapılacak projelere yüzde 40 ila yüzde 70 arasında değişen oranlarda hibe desteği verecek. Bu kapsamda tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, süs bitkisi yetiştiriciliği, mantar ve misel üretimi, arıcılık, zanaatkarlık ve katma değerli ürünler, kırsal turizm, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parklan, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi sektörlerinde yapılacak yatırımlara yaklaşık 87 milyon avro hibe desteği verilecek. Süt üreten işletmeler, kırmızı et üreten işletmeler, hindi ve kaz yetiştiriciliği, yumurta üreten işletmeler sektörlerinde yapılacak yatırımlara yaklaşık 165 milyon avro hibe desteği verilecek. TKDK, IPARD II Programı 3. başvuru çağn dönemi bilgilendirme toplantısı bir otelde yapıldı.

Samsun İl Koordinatörü Dr. Bülent Turan, "İl Koordinatörlüğü olarak 2011 yılında yayımlanan ilk çağn dönemimizden beri yatırımcılarımıza hibe desteği vermekteyiz. IPARD-1 programının uygulandığı ilk 5 yıllık süre ile IPARD-2 Programı'mn ilk 2 çağrı dönemi boyunca hayvancılık, gıda işleme, paketleme ve depolama ile kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi sektörlerinde toplam yatmm tutan yaklaşık 250 milyon TL olan 844 proje desteklenmiştir. Bu işletmelere yaklaşık 103 milyon TL hibe tahsis edilmiş ve hak sahiplerine ödenmiştir. Bu sektörlerde bin 660 kişinin istihdamı sağlanmıştır.

Samsun İl Koordinatörlüğü olarak IPARD-1 dönemini desteklenen proje sayısında birinci, yapılan ödeme tutannda da ilk sıralarda tamamlamış bulunmaktayız. IPARD-2 Programı Üçüncü Başvuru Çağrı Dönemi hayvancılık (süt üreten işletmeler, kırmızı et üreten işletmeler, hindi ve kaz yetiştiriciliği, yumurta üreten işletmeler) ile çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi (tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, süs bitkisi yetiştiriciliği, mantar ve misel üretimi, arıcılık, zanaatkarlık ve katma değerli ürünler, kırsal turizm, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parklan, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi) sektörleri kapsamında yapılacak yatırımlar için 21 Aralık 2017 tarihinde yayımlanan başvuru çağn ilanı ile başlamıştır" dedi.