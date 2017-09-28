Kış lastiği takmayana 625 TL ceza

Taksi Sahipleri Derneği Başkanı Mustafa Pala, “Ülkemiz karayollarında seyreden yabancı plakalı araçlar da dahil olmak üzere ticari tüm araçlar kış lastiği kullanmak zorunda. Yoğun karlı ve yağmurlu havalarda hayati önem taşıyan kış lastikleri bakanlık kararıyla kullanıma başlıyor. Kullanmayanın cezası da 625 lira olarak açıklandı” diye konuştu.

Trafik güvenliğini artırmak için ülke genelinde birçok önlem alındığına dikkat çeken Taksi Sahipleri Derneği Başkanı Mustafa Pala, “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, kış aylarının yaklaşmasından dolayı sürücülere yönelik kış lastiği kullanımını zorunlu kıldı. Ülkemiz karayollarında seyreden yabancı plakalı araçlar da dahil olmak üzere ticari tüm araçlar kış lastiği kullanmak zorunda. Yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar kış lastiği kullanmazsa parasal da cezai uygulaması var. 1 Nisan 2017'de Resmi Gazetede yayımlanan, 'Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ' ile Kanun maddesine bağlı olarak usul ve esaslar belirlendi. Buna göre, 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların, kış lastiği kullanma zorunluluğu olup yapılan düzenleme, hususi olarak tescil edilmiş taşıtların kış lastiği takmalarını kapsamıyor” diye konuştu.

Özel araçlar uygulama dışında

Özel araçların uygulama dışında tutulduğunu ifade eden Pala, “Yolcu ve eşya taşıyan araçlara kış lastiği kullanımının zorunluğu olduğu vurgulanarak hususi olarak tescil edilmiş taşıtların kış lastiği kullanımlarının zorunlu olmadığı açıklandı. Kış lastiği kullanımına ilişkin yayımlanan açıklamada ayrıca, farklı şehirlerde ve tarihlerde kış lastiği kullanımına ilişkin valilikler tarafından açıklama yapılacağı bildirildi. Yoğun karlı ve yağmurlu havalarda hayati önem taşıyan kış lastikleri bakanlık kararıyla kullanıma başlıyor. Kış lastiği kullanmayanın Cezası da 625 lira olarak açıklandı” diye konuştu.

Başlangıç tarihi 1 Aralık

Ulaştırma Bakanlığı tarafından yasalaştırılan zorunlu Kış Lastiği uygulamasında araç sahiplerinin iki lastik setine sahip olması gerekiyor. Normal lastik seti kasım ayında araçlardan çıkarılacak. Nisan ayına kadar kış lastikleri kullanılacak. Kasım ile Nisan ayları arasında zorunlu kış lastikleri kullanılacak. Lastiklerin temiz, karanlık, kuru ve havalandırması olan bir ortamda muhafaza edilmesi gerekiyor. Yine lastiklerin 25 derecenin altında ve 35 derecenin üzerinde bir ortamda korunmaması gerekiyor. Lastiklerin muhafazasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Pala, “Lastiklerin ıslak, yağlı veya petrol türevi maddelerden uzak depolanması gerekiyor. Lastiklerin üzerinde başka bir ürün depolanmaması da gerekiyor. Bununla ilgili olarak Lastik Otel uygulamasını tercih edebilir esnaf arkadaşlarımız. Çünkü 6 aylık süreç sonunda yine lastiklerini taksisine monte ederek ekmeğinin peşine düşecek” diye sözlerini sürdürdü. Kış lastiği uygulaması başlangıç tarihi 1 Aralık 2017 olarak belirlendi. Bakanlık yetkilileri özel araçlara da zorunlu olmamakla birlikte can, mal güvenliği ve güvenliği seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanmalarını öneriyor. Ayrıca, belirtilen tarih aralıklarında il sınırları içerisinde kış lastiği uygulanacağı tarih aralıkları ile ilgili duyurular ilgili valiliklerce yapılacak.