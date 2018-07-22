‘Kısasa kısas’ G20 buluşması
Dünya ekonomisinin yüzde 85’ini temsil eden G20 ülkeleri Arjantin’de bir araya geldi. Türkiye’yi Bakan Albayrak’ın temsil ettiği zirveye ABD Başkanı Donald Trump’ın birçok ülkeyi hedef alan gümrük vergileri ve ‘kısasa kısas’ misillemelerinin gölgesi düştü.
Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanları Arjantin’de buluştu. Türkiye’yi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın temsil ettiği zirve, dünya ekonomisinin yüzde 85’ini oluşturan 20 ülkenin temsilcilerini, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği (AB), Kanada, Meksika ve Çin dahil birçok üyeyi hedef alan gümrük vergileri ve ‘kısasa kısas’ misillemelerin ardından ilk kez bir araya getirdi. Toplantının ana gündem maddesi yükselen ticaret gerilimleri oldu.
Toplantının ilk gününde delegeler basına kapalı görüşmeler yaparken ev sahibi Arjantin Hazine Bakanı Nicolas Dujovne ve IMF Başkanı Christine Lagarde basın toplantısı düzenledi. Dünya ekonomisinin yüzde 85’ini oluşturan gelişmiş 20 ülkenin temsilcilerini buluşturan tarihi zirveden çıkacak sonuç merakla bekleniyor.
YOĞUN BASKI VAR
Zirveye katılan küresel iş dünyası liderleri, şimdiye kadar korumacılığa karşı çok sert bir tutum sergilemeyen G20 üyelerinin, bu toplantıda son dönemde uygulamaya konan tarifelere karşı daha güçlü bir duruş sergilemesini istiyor. Toplantı öncesi dünyanın en büyük ticaret örgütlerini çatısı altında birleştiren ‘Küresel Ticaret Koalisyonu’, İstanbul, Berlin, Brüksel, Brasilia, Buenos Aires, Londra, Madrid, New Delhi, Ottawa, Paris, Roma, Seul, Sydney ve Washington’daki üyelerinin imzaladığı bir bildiri yayımlayarak, G20 üyelerini serbest ticareti tehdit eden uygulamaların karşısında durmaya davet etti. Küçük büyük birçok şirketin kurallara dayalı ticaret sisteminin istikrarına dair derin endişe içinde olduğu vurgulanan bildiride, “G20 liderlerini, piyasaları açık tutmaya ve mal ve hizmet ticaretine, kamu ihalelerine ve yatırıma yönelik korumacı bariyerlerden kaçınmaya çağırıyoruz” denildi. Küresel Ticaret Koalisyonu’nun üyeleri arasında Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) de bulunuyor. İş dünyasından gelen çağrılara kulak vermesi beklenen G20 delegelerinin gözleri, toplantıya ABD yönetimi adına katılacak Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in üzerinde olacak.
Sokakta IMF protestosu
G20’nin dönem başkanı olan Arjantin’in ev sahipliğini yaptığı zirve sırasında Buenos Aires sokakları karıştı. Arjantinliler bir süre önce IMF ile yapılan anlaşmayı protesto etti. 2000’li yılların bizimle beraber iki krizdaş ülkesinden biri olan Arjantin yeniden IMF’nin kapısına dayanmıştı. Yerel para birimi pesonun son aylarda yaşadığı ani değer kaybı dolayısıyla yeni bir ekonomik krizin eşiğine gelen Arjantin 8 Mayıs’ta IMF’ye kredi için başvurmuştu. Görüşmeler sonrasında Arjantin uzun bir aradan sonra IMF ile 50 milyar dolarlık 3 yıl süreli yeni bir stand-by anlaşmasına imza attı. ‘IMF’ye hayır’ diyen Arjantinliler dün zirve için ülkeye IMF Başkanı Christine Lagarde’ı protesto etti.
Albayrak’tan G20 Zirvesi’nde yoğun mesai
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yeni görevinde ilk yurtdışı programına yoğun mesai ile başladı. Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te dün başlayan ve bugün de devam edecek olan G20 Maliye Bakanları Toplantısı’na katılan Albayrak bir dizi temaslarda bulundu. Berat Albayrak, birçok ülkenin maliye bakanı ile bir araya geldi. Bakan Albayrak, gün içinde Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Çin Maliye Bakanı Liu Kun, Brezilya Maliye Bakanı Eduardo Guardia ve Endonezya Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
ÇETİNKAYA DA ZİRVEDE
G20’nin ‘Küresel Ekonomik Risklere Cevap Vermek’, ‘Mesleklerin Geleceği’ ve ‘Altyapının Bir Varlık Kategorisine Dönüşümüne İlişkin Yol Haritasının Geliştirilmesi’ başlıklı basına kapalı oturumlara da katılan Albayrak son oturumda bir de konuşma yapacak. Yoğun temaslar, diğer ikili görüşmelerle devam ederken Bakan Albayrak’a Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya eşlik ediyor.
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