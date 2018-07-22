‘Kısasa kısas’ G20 buluşması

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanları Arjantin’de buluştu. Türkiye’yi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın temsil ettiği zirve, dünya ekonomisinin yüzde 85’ini oluşturan 20 ülkenin temsilcilerini, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği (AB), Kanada, Meksika ve Çin dahil birçok üyeyi hedef alan gümrük vergileri ve ‘kısasa kısas’ misillemelerin ardından ilk kez bir araya getirdi. Toplantının ana gündem maddesi yükselen ticaret gerilimleri oldu.

Toplantının ilk gününde delegeler basına kapalı görüşmeler yaparken ev sahibi Arjantin Hazine Bakanı Nicolas Dujovne ve IMF Başkanı Christine Lagarde basın toplantısı düzenledi. Dünya ekonomisinin yüzde 85’ini oluşturan gelişmiş 20 ülkenin temsilcilerini buluşturan tarihi zirveden çıkacak sonuç merakla bekleniyor.

YOĞUN BASKI VAR

Zirveye katılan küresel iş dünyası liderleri, şimdiye kadar korumacılığa karşı çok sert bir tutum sergilemeyen G20 üyelerinin, bu toplantıda son dönemde uygulamaya konan tarifelere karşı daha güçlü bir duruş sergilemesini istiyor. Toplantı öncesi dünyanın en büyük ticaret örgütlerini çatısı altında birleştiren ‘Küresel Ticaret Koalisyonu’, İstanbul, Berlin, Brüksel, Brasilia, Buenos Aires, Londra, Madrid, New Delhi, Ottawa, Paris, Roma, Seul, Sydney ve Washington’daki üyelerinin imzaladığı bir bildiri yayımlayarak, G20 üyelerini serbest ticareti tehdit eden uygulamaların karşısında durmaya davet etti. Küçük büyük birçok şirketin kurallara dayalı ticaret sisteminin istikrarına dair derin endişe içinde olduğu vurgulanan bildiride, “G20 liderlerini, piyasaları açık tutmaya ve mal ve hizmet ticaretine, kamu ihalelerine ve yatırıma yönelik korumacı bariyerlerden kaçınmaya çağırıyoruz” denildi. Küresel Ticaret Koalisyonu’nun üyeleri arasında Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) de bulunuyor. İş dünyasından gelen çağrılara kulak vermesi beklenen G20 delegelerinin gözleri, toplantıya ABD yönetimi adına katılacak Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in üzerinde olacak.