Kişisel verilere koruma kalkanı geliyor

1 MİLYON LİRA PARA CEZASI VAR

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun uygulayıcısı olarak görev yapacak Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), alışverişlerin ki şiselleştiği, şirketler ve kurumların müşterilerinden daha fazla bilgi istediği bugünlerde gelişigüzel ve kanuna aykırı olarak veri işlenmesine ilişkin başvuruları değerlendirerek işlem yapacak. Bir kişiye ait her türlü veriyi kanuna aykırı olarak işleyen ve bu verileri korumayan şirketler ile online hizmet sağlayanlar, 1 milyon liraya kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilecek. Türkiye’de giderek artan veri temelli ekonomi, kişisel verilerin farklı amaçlarla kullanılmasını yaygınlaştırdı. Şirketler ve şahısların talep ettiği verilerin güvenliği önemli bir sorun olarak ortaya çıktı. 2010’daki Anayasa değişikliğinde eklenen bir fıkra ile kişisel verilerin korunması hakkı ilk kez anayasal bağlamda düzenlenen temel bir hak statüsüne kavuştu. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller de 7 Nisan 2016’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile düzenlendi.

İHBARLARA TAKİP

Bu çerçevede 2016’da bağımsız, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip yeni bir kurum oluşturuldu. Buna göre, Başbakanlık’la ilişkili KVKK, Türkiye’deki kişisel verilerin korunmasını sağlayacak. KVKK Başkanı Faruk Bilir, “Gerekli olan veriler kanuna uygun olarak işlenebilir. Tabii bu verilerin güvenliğinin sağlanması da önemlidir. Kanun, veri güvenliği ihlali halinde bazı yaptırımlar öngörmüştür” dedi. Bilir, “Başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişisel verilerin korunması amacıyla faaliyetlerimize devam edeceğiz. Kişisel verisi işlenen kişilerin şikayet ve ihbar başvurularını değerlendireceğiz” diye konuştu.