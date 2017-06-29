Katar Havayolları Ramazan Bayramı tatilinde 510 bin yolcu taşıdı

Katar Hava Yolları Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ekber el-Bakir, yaptığı yazılı açıklamada, bölgedeki hava trafiğine yönelik kısıtlamalara rağmen Katar Havayolları'nın başkent Doha'daki Hamad Uluslararası Havalimanı'ndan seferlerinin olağan bir şekilde devam ettiğini, Ramazan Bayramı boyunca 2 bin 900 seferde 510 bin yolcu taşıdıklarını belirtti.

Hamad Uluslararası Havalimanı da 2017 Ocak-Haziran ayları arasında 19 milyondan fazla yolcuya hizmet verdiklerini, 2016'nın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında bu oranda yüzde 8'lik bir artış görüldüğünü açıklamıştı.

Katar Havayolları'nın, dünya üzerindeki 150'den fazla noktaya ulaşan uçuşlarının çoğunu gerçekleştirmeye devam ettiği belirtilerek, seferlerin yüzde 90'ının zamanında yapıldığı kaydediliyor.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen, Mısır ve Bahreyn 5 Haziran'da yaptıkları açıklamayla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Katar'a karşı yapılan diplomatik ablukaya Maldiv Adaları ve uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Halife Hafter destekçisi Libya Tobruk hükümeti de katılmıştı.

Katar'a abluka uygulayan Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın 13 maddeden oluştuğu ifade edilen taleplerinin Kuveyt aracılığıyla Doha yönetimine ulaştırıldığı uluslararası basına yansımıştı. Katar'da hükümete bağlı İletişim Ofisi Müdürü Şeyh Yusuf bin Ahmed bin Seyf Al Sani, ABD ve İngiltere dışişleri bakanlıklarının, "ambargo uygulayan ülkelerin Doha yönetimine yönelik taleplerinin uygulanabilir, mantıklı, dengeli ve gerçekçi talepler olması" konusundaki uyarılarına dikkati çekerek, söz konusu listenin bu kriterlere uymadığını kaydetmişti.

Havada rota değişti

Suudi Arabistan liderliğindeki 7 ülkenin Katar'a uyguladığı ablukanın etkileri görülmeye başladı. Ablukacı ülkelerden Suudi Arabistan, Bahreyn ve Mısır, dün sabah saatlerinden itibaren hava sahalarını Katar'dan gelen yolcu uçaklarına kapattı. Uygulanan yasaklardan ötürü dünya devi Katar Havayolları, birçok rotada değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Katar Havayolları, rotayı Türkiye ve İran'a çevirdi. Uçuş sürelerini ortalama 2 saat uzatacak bu yasaklar, yolcu sayılarında azalmaya neden olacak. Soldaki uçuşlar değişikliklerden öncesini, sağdaki ise sonrasını yansıtıyor.