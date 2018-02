'Kişiye dayalı sistem kobileri frenliyor'

Türkiye’nin ihracat hedeflerine ulaşması yönünde KOBİ’lerin önemli bir misyon yüklendiğinin altını çizen Netoloji kurucusu Özgür Erol, büyümenin kişilerle değil sistemle geldiğini ve Türkiye’de KOBİ’lerin teknolojik altyapıya daha fazla yatırım yapması gerektiğini belirterek teknoloji tabanlı sistemleri inşa edemeyen işletmelerin bireysel performanslara bağımlılıktan kurtulamadığını ve birey odaklılığın büyümeyi yavaşlatan etkenlerden biri olduğunu söyledi.

Türkiye’nin önde gelen kurumsal süreç yönetim sistemi mimarlarından kabul edilen Özgür Erol şunları şöyledi:

“Kişiye dayalı sistem Türk şirketlerinin büyümesinin önündeki en büyük engellerden biri. ‘İhracat Müdürü Cem Bey gittiği zaman ne yaparız’ kaygısı maalesef birçok şirketin gündeminde. Bunu aşmanın yolu ise teknoloji tabanlı bir şirket olabilmek. Her şeyin dokümante edildiği, kurumsal hafızanın korunduğu, bilgi birikimin kurumsal yazılımlarla saklandığı, patronların iş işleyişini çeşitli teknolojik araçlarla yakından izleyebildiği, daha takip edilebilir, daha yönetilebilir bir şirket modeli aslında. Dünyada bunu başaran şirketler ölçeklenebiliyor ve bir yere geliyor. İnsan ise sisteme katkı sağlayan bir takım oyuncusu sadece”

Büyümenin basamaklarını tırmandıkça her işletmenin belirli bir mental gelişim geçirmesi gerektiğini ifade eden Erol, büyümeyi hedefleyen şirketler için önerilerini sıraladı:

- Birey odaklı anlayıştan sıyrılıp teknoloji kullanımını özümsemek.

- Çalışanlara sorumluluk verirken aynı zamanda sistemin bir parçası olmasını sağlamak

- Kurumsal süreç yönetim sistemi (BPM) ve benzeri teknolojik araçlar sayesinde iş süreçlerinin verimli işlemesini sağlamak.Erol verdiği örnekte şunları söyledi:

“Örneğin bir bayinin genel merkezden bir talepte bulunduğunu düşünelim. Genel merkezde görevli bayi yöneticisi mi bu talebe karşılık vermelidir, yoksa kurumsal süreç yönetim sistemi mi devrede olmalıdır? Bayi yöneticisi, gelen talebe karşın neye göre, nasıl karşılık vereceğinden tam anlamıyla emin olamazken kurumsal süreç yönetim sistemi bu durumda şöyle davranır: Merkezin stokları kontrol edilir, talepte bulunan bayinin carisi incelenir, risk limitlerine bakılır, eğer risk limitlerini aşmadıysa ve kriterleri uygunsa olumlu dönüş yapılır, aştıysa genel merkezin muhasebesine otomatik olarak görev gönderir, bayiden ödeme al der veya başkaca bir görev tanımlar, muhasebe onay verirse süreç işler ve sağlıklı bir şekilde süreç tamamlanır. Aksi takdirde böyle bir sistem kullanılmadığında her gün her bayinin her talebine bir kişi en doğru cevabı veremeyeceği için çeşitli sorunlar ve verimsiz durumlar ortaya çıkar. İşte bunun gibi, özellikle orta ve büyük ölçekli şirketlerde bireye bağımlılık nadiren olumlu sonuçlar verse de genel olarak istenilen başarının ve büyümenin bir türlü yakalanamamasını netice vermektedir”