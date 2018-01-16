KİT’lerdeki 50 bin taşeron işçi için yeni çalışma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hem milletvekillerinden, hem de vatandaşlardan iletilen, KİT’lerde çalışan yüklaşık 50 bin taşeron işçiyle ilgili yakınmalar üzerine yeni bir çalışma başlatılması kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın basına açık konuşmasının ardından AK Parti Grup toplantısı, Başbakan Binali Yıldırım’ın başkanlığında basına kapalı olarak devam etti. Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, KİT’lerdeki taşeronlarla ilgili sunum yaptıktan sonra 20 dolayında milletvekili, taşeron düzenlemesiyle ilgili soru yöneltti. KİT’lerdeki taşeronların konumlarının, uluslararası rekabet açısından değerlendirildiğini belirten Bakan Sarıeroğlu, vekillerden gelen sorular üzerine de uygulamanın detayları hakkında bilgi verdi. Edinilen bilgiye göre KİT’lerdeki taşeron işçilerin kadroya alınıp alınmayacağıyla ilgili birkaç formül öne çıktı. Toplantıda, taşeron işçilerin zaman içinde, kurumların ihtiyacına göre kadroya geçirilebileceği üzerinde duruldu.

Alınan bilgiye göre burada kilit rolü ise Hazine üstlenecek. Toplantı sonrası bir açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım da bir soru üzerine bu formüle dikkat çekerek “Buradaki çalışanların memur veya kamu işçisi gibi düşünülmemesi lazım. KİT’lerin mülkiyeti Hazine’ye ait. Sahibi hazine. Hazine bunlara kadro verecek. Bu kadrolara da vasıflı elemanlar, taşeronlar istihdam edilecek. Hemen başlayacak. Şartları sağlayan herkes bundan yararlanmış olacak” dedi.