Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

KİT’lerdeki 50 bin taşeron işçi için yeni çalışma

  • ŞERİFE GÜZEL ANKARA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hem milletvekillerinden, hem de vatandaşlardan iletilen, KİT’lerde çalışan yüklaşık 50 bin taşeron işçiyle ilgili yakınmalar üzerine yeni bir çalışma başlatılması kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın basına açık konuşmasının ardından AK Parti Grup toplantısı, Başbakan Binali Yıldırım’ın başkanlığında basına kapalı olarak devam etti. Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, KİT’lerdeki taşeronlarla ilgili sunum yaptıktan sonra 20 dolayında milletvekili, taşeron düzenlemesiyle ilgili soru yöneltti. KİT’lerdeki taşeronların konumlarının, uluslararası rekabet açısından değerlendirildiğini belirten Bakan Sarıeroğlu, vekillerden gelen sorular üzerine de uygulamanın detayları hakkında bilgi verdi. Edinilen bilgiye göre KİT’lerdeki taşeron işçilerin kadroya alınıp alınmayacağıyla ilgili birkaç formül öne çıktı. Toplantıda, taşeron işçilerin zaman içinde, kurumların ihtiyacına göre kadroya geçirilebileceği üzerinde duruldu. 

Alınan bilgiye göre burada kilit rolü ise Hazine üstlenecek. Toplantı sonrası bir açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım da bir soru üzerine bu formüle dikkat çekerek “Buradaki çalışanların memur veya kamu işçisi gibi düşünülmemesi lazım. KİT’lerin mülkiyeti Hazine’ye ait. Sahibi hazine. Hazine bunlara kadro verecek. Bu kadrolara da vasıflı elemanlar, taşeronlar istihdam edilecek. Hemen başlayacak. Şartları sağlayan herkes bundan yararlanmış olacak” dedi. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Diyarbakır´da 2 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

Diyarbakır´da 2 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

Eksi 72 derecede hayat dondu!

Eksi 72 derecede hayat dondu!

Muz kabuğunu sakın çöpe atmayın!

Muz kabuğunu sakın çöpe atmayın!

Diriliş Ertuğrul'da büyük kıyım olacak!

Diriliş Ertuğrul'da büyük kıyım olacak!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA