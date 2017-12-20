KİT’lerdeki taşerona da kadro gündemde

Kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmasını öngören düzenlemenin kapsam ve detaylarının birkaç gün içerisinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Kamudaki 450 bin ile belediyeler ve il özel idarelerindeki 400 bin taşeron işçiyi ilgilendiren düzenlemenin kapsamıyla ilgili bazı belirsizlikler sürerken bu süreçte sendikaların talepleri de öne çıkıyor.

FİKİR BİRLİĞİ VAR

Özellikle KİT’lerde çalışan yaklaşık 50 bin taşeron işçisinin de kadro düzenlemesine dahil edilmesini isteyen sendikalar, bu kapsamda 15 Aralık Cuma günü talepleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’na iletmişti. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu arasındaki görüşmede, KİT’lerdeki yaklaşık 50 bin taşeron işçisinin de düzenlemeye dahil edilmesi yönünde fikir birliğine varıldığı öğrenildi. Ayrıca Şehir Hastaneleri gibi yeni uygulamaya konulan projelerin hangi statüde değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin de çözüm arayışlarının sürdüğü ifade ediliyor.

KHK DÜZENLEMESİ

Çalışma Bakanlığı, çalışmaları bir an önce tamamlayarak düzenlemeyi Hükümet Tasarısı olarak TBMM’ye sunmaya hazırlanıyor. Ancak çözüm arayışları nedeniyle çalışmanın gecikmesi halinde düzenlemenin, tasarı yerine, yasa teklifi olarak da Meclis’e sunulabileceği belirtiliyor. Önceki akşam gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) çalışmaların henüz tamamlanmaması nedeniyle taşeron düzenlemesinin KHK ile getirilmesi üzerinde duruldu. Taşeron düzenlemesi, yılbaşına kadar çıkarılacak KHK’ye konulacak. Taşeron işçilerin kadroya alınmasında yaş ve eğitim seviyesi şartı aranmayacak.Önce sınav ardından güvenlik soruşturması yapılacak.