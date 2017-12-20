KİT’lerdeki taşerona da kadro gündemde
Teşerona kadro çalışmasında KİT’lerin durumu netleşmeye başladı. Sendikalarla yürütülen görüşmeler sırasında KİT’lerdeki 50 bin taşeron işçisinin de düzenlemeye dahil edilmesi yönünde fikir birliğine varıldı.
- ŞERİFE GÜZEL
Kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmasını öngören düzenlemenin kapsam ve detaylarının birkaç gün içerisinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Kamudaki 450 bin ile belediyeler ve il özel idarelerindeki 400 bin taşeron işçiyi ilgilendiren düzenlemenin kapsamıyla ilgili bazı belirsizlikler sürerken bu süreçte sendikaların talepleri de öne çıkıyor.
FİKİR BİRLİĞİ VAR
Özellikle KİT’lerde çalışan yaklaşık 50 bin taşeron işçisinin de kadro düzenlemesine dahil edilmesini isteyen sendikalar, bu kapsamda 15 Aralık Cuma günü talepleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’na iletmişti. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu arasındaki görüşmede, KİT’lerdeki yaklaşık 50 bin taşeron işçisinin de düzenlemeye dahil edilmesi yönünde fikir birliğine varıldığı öğrenildi. Ayrıca Şehir Hastaneleri gibi yeni uygulamaya konulan projelerin hangi statüde değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin de çözüm arayışlarının sürdüğü ifade ediliyor.
KHK DÜZENLEMESİ
Çalışma Bakanlığı, çalışmaları bir an önce tamamlayarak düzenlemeyi Hükümet Tasarısı olarak TBMM’ye sunmaya hazırlanıyor. Ancak çözüm arayışları nedeniyle çalışmanın gecikmesi halinde düzenlemenin, tasarı yerine, yasa teklifi olarak da Meclis’e sunulabileceği belirtiliyor. Önceki akşam gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) çalışmaların henüz tamamlanmaması nedeniyle taşeron düzenlemesinin KHK ile getirilmesi üzerinde duruldu. Taşeron düzenlemesi, yılbaşına kadar çıkarılacak KHK’ye konulacak. Taşeron işçilerin kadroya alınmasında yaş ve eğitim seviyesi şartı aranmayacak.Önce sınav ardından güvenlik soruşturması yapılacak.
İmamlar ‘sigortasız işçi çalıştırmak hırsızlık’ diyecek
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Diyanet İşleri Başkanlığı desteğiyle 15 ilde gerçekleştirdiği Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Projesi (KİDEP) ana temalı Din Görevlileri Konferansı, Antalya’da yapıldı. Konferansta verilen bilgiye göre kayıt dışıyla mücadelede görev alacak imamlar, ‘kişileri 1 ay sigortasız çalıştırmanın, işçinin cebinden 500 TL çalmakla aynı anlama geldiğini’ cemaate anlatacak. Konferansta yapılan sunumda, 2016 yılında SGK’nın iş kazası geçiren 2 bin 985 kişiye maaş ile 170 bin kişinin ailesine ölüm aylığı bağladığına dikkat çekilerek, Türkiye’deki sigortasız çalışan sayısının 9 milyon olduğu açıklandı. Sigortasız çalıştırılan işçilerin sigortalı yapılabilmeleri ve bunun bir ‘kul hakkı’ olduğu noktalarında halkı bilinçlendirmek için Antalya’da görevli imamlar ve kadın din görevlilerine yönelik bilgiler verildi. İş birliği kapsamında, imamların, camilerde cemaate kayıt dışılıkla mücadeleyi ve bu konudaki dini sorumlukları anlatacağı belirtildi.
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