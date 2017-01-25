KKTC’ye gönderilen 314 bin TL’lik piyango bileti postada kayboldu

KKTC Piyangolar Birimi'nden yapýlan yazýlý açýklamada, Milli Piyango Ýdaresi Genel Müdürlüðü tarafýndan KKTC Baþbakanlýk Spor Dairesi Müdürlüðü Piyangolar Birimi'ne gönderilen 29 Ocak çekiliþine ait 314 bin 400 TL tutarýndaki 1600 tam, 5 bin 500 yarým ve 35 bin çeyrek Milli Piyango biletinin posta sevkiyatý sýrasýnda kaybolduðu kaydedildi.

Söz konusu biletlerin "Milli Piyango Ýdaresi Genel Müdürlüðü Bilet Satýþ ve Ýkramiye Yönetmeliði"nin "Sevk Halinde Kaybolan Biletler" baþlýklý 10'uncu maddesi gereðince geçersiz olduðu kaydedilen açýklamada, ikramiye çýkmasý halinde ikramiyelerin ödenmeyeceði, bunun yarýnki Türkiye Resmi Gazetesi'nde yayýnlanacaðý kaydedildi.