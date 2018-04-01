KOBİ’lere 7.5 milyar liralık ucuz kredi

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) düşük faizli kredi sağlanmayı hedeflenen ve 2017 yılında başlatılan ‘Nefes Kredisi’nin ikinci ayağı başlıyor.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) öncülüğünde, oda ve borsaların katkılarıyla gerçekleştirilecek yeni ‘Nefes Kredisi’ için imzalar dün Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla İzmir’de atıldı.

6 BANKA KATILDI

Aylık 0.99 faiz/kar payı ve 12 ay vade imkânı ile 3 ayda yaklaşık 50 bin KOBİ’nin faydalanması beklenen krediye Ziraat Bankası, Denizbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım aracılık edecek. Yarından itibaren kullanılacak kredide azami limit 200 bin lira olacak. Kredinin ilk etapta planlanan 5 milyarlık büyüklüğü ise Başbakan Yıldırım’ın yaptığı pazarlıkla 7.5 milyara çıkarıldı. Yıldırım ayrıca kredinin 6 ay ödemesiz olmasını da sağladı.

Banka genel müdürleri ile oda ve borsa başkanlarının da katıldığı törende konuşmasına “KOBİ’lerin sesi fazla çıkmıyor, gürültüsü fazla yok, onlar sessiz sedasız üretiyor” diyerek başlayan Yıldırım 7.4 büyümenin arkasında KOBİ’lerin olduğunu söyledi. ‘Nefes Kredisi’ için 5 milyarlık bir hacim planlandığını belirten Yıldıım Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ı kastederek “5 milyar olur mu Hüseyin Bey. Arkadaşlar bu işin kredi hacmini 7.5 milyara çıkarıyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Kafamdan yapmıyorum, sordum danıştım arkadaşlar ‘olur’ dediler. Onun üzerine burada açıklıyorum. Ve vade 12 ay krediyi gidip alacaksınız, ‘bir ay sonra taksiti öde’ diyorlar. Böyle bir şey olur mu? Bunun bir hazırlığı var onun için de 6 ay ödemesiz 1.5 yıla çıkardık. Faizi ödeyeceksiniz ama ana para ödeme 6 ay sonra başlayacak” diye konuştu.

Yıldırım ‘nefes Kredisi’nin geri dönüşünün Türkiye ortalamasından 10 kat daha fazla olduğunu, binde birin altında gerçekleştirdiğini belirtti. Yıldırım krediye başvuruların pazartesi başlayacağın da belirterek banlakara ‘teminat konusunda ölçülü olun’ çağrısı da yaptı.

TEMİNAT UYARISI

Yıldırım “Yani hiç teminat yokmuş gibi, bire iki, bire üç teminat alma cihetine gitmeyelim. Karşılığının bir kısmı veriliyor zaten, eksiğiniz varsa küçük bir parça onu da alın. Fazla teminat sizin için cazip bir şey değil. Önemli olan yaşatmayı esas almaktır, yaşatacaksınız, yaşatırsanız, siz de yaşarsınız. Yarın bir gün riske girince bütün bu işletmeler ne olacak, siz de zincirleme aynı şekilde. Onun için sürdürmeyi, yaşatmayı esas almalıyız ve teminatlarda da makul ölçüler içinde kalmalıyız” dedi.

Nefes Kredisi’nin hayırlı olmasını dileyen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ise “Bugüne kadar 209 milyarlık hazine kefaletli kredi verildi. Krediye erişimi artırıyoruz” dedi. Her zaman sanayici ve esnafın yanında olduklarını dile getiren Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi da “Gezi Parkı olaylarından beri Türkiye üzerinde oynan oyunları hep boşa çıkardık. Türk ekonomisine ayar çekmek isteyenlere özel sektörümüz bir ayar çekti. Türk ekonomisine ayar çekenlere bir ayar verdik. Biz Türkiye’de iş, aş sağlayanların yanındayız” dedi.