KOBİ’lere 7.5 milyar liralık ucuz kredi
TOBB, ‘Nefes Kredisi’nin ikinci ayağını 6 banka ile başlattı. Başbakan Yıldırım’ın da katıldğı törenle imzaları atılan düşük faizli kredi kapsamında 3 ayda 50 bin KOBİ’ye 7.5 milyar lira kullandırılacak.
Küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) düşük faizli kredi sağlanmayı hedeflenen ve 2017 yılında başlatılan ‘Nefes Kredisi’nin ikinci ayağı başlıyor.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) öncülüğünde, oda ve borsaların katkılarıyla gerçekleştirilecek yeni ‘Nefes Kredisi’ için imzalar dün Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla İzmir’de atıldı.
6 BANKA KATILDI
Aylık 0.99 faiz/kar payı ve 12 ay vade imkânı ile 3 ayda yaklaşık 50 bin KOBİ’nin faydalanması beklenen krediye Ziraat Bankası, Denizbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım aracılık edecek. Yarından itibaren kullanılacak kredide azami limit 200 bin lira olacak. Kredinin ilk etapta planlanan 5 milyarlık büyüklüğü ise Başbakan Yıldırım’ın yaptığı pazarlıkla 7.5 milyara çıkarıldı. Yıldırım ayrıca kredinin 6 ay ödemesiz olmasını da sağladı.
Banka genel müdürleri ile oda ve borsa başkanlarının da katıldığı törende konuşmasına “KOBİ’lerin sesi fazla çıkmıyor, gürültüsü fazla yok, onlar sessiz sedasız üretiyor” diyerek başlayan Yıldırım 7.4 büyümenin arkasında KOBİ’lerin olduğunu söyledi. ‘Nefes Kredisi’ için 5 milyarlık bir hacim planlandığını belirten Yıldıım Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ı kastederek “5 milyar olur mu Hüseyin Bey. Arkadaşlar bu işin kredi hacmini 7.5 milyara çıkarıyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Kafamdan yapmıyorum, sordum danıştım arkadaşlar ‘olur’ dediler. Onun üzerine burada açıklıyorum. Ve vade 12 ay krediyi gidip alacaksınız, ‘bir ay sonra taksiti öde’ diyorlar. Böyle bir şey olur mu? Bunun bir hazırlığı var onun için de 6 ay ödemesiz 1.5 yıla çıkardık. Faizi ödeyeceksiniz ama ana para ödeme 6 ay sonra başlayacak” diye konuştu.
Yıldırım ‘nefes Kredisi’nin geri dönüşünün Türkiye ortalamasından 10 kat daha fazla olduğunu, binde birin altında gerçekleştirdiğini belirtti. Yıldırım krediye başvuruların pazartesi başlayacağın da belirterek banlakara ‘teminat konusunda ölçülü olun’ çağrısı da yaptı.
TEMİNAT UYARISI
Yıldırım “Yani hiç teminat yokmuş gibi, bire iki, bire üç teminat alma cihetine gitmeyelim. Karşılığının bir kısmı veriliyor zaten, eksiğiniz varsa küçük bir parça onu da alın. Fazla teminat sizin için cazip bir şey değil. Önemli olan yaşatmayı esas almaktır, yaşatacaksınız, yaşatırsanız, siz de yaşarsınız. Yarın bir gün riske girince bütün bu işletmeler ne olacak, siz de zincirleme aynı şekilde. Onun için sürdürmeyi, yaşatmayı esas almalıyız ve teminatlarda da makul ölçüler içinde kalmalıyız” dedi.
Nefes Kredisi’nin hayırlı olmasını dileyen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ise “Bugüne kadar 209 milyarlık hazine kefaletli kredi verildi. Krediye erişimi artırıyoruz” dedi. Her zaman sanayici ve esnafın yanında olduklarını dile getiren Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi da “Gezi Parkı olaylarından beri Türkiye üzerinde oynan oyunları hep boşa çıkardık. Türk ekonomisine ayar çekmek isteyenlere özel sektörümüz bir ayar çekti. Türk ekonomisine ayar çekenlere bir ayar verdik. Biz Türkiye’de iş, aş sağlayanların yanındayız” dedi.
TOBB öncülüğünde, hayata geçirilen ‘Nefes Kredisi’nin imza töreni sonrasında Başbakan Yıldırım, banka yöneticileri ve katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
‘Türkiye krizi kaldırmaz’ diyenler mosmor oldu
Yıldırım, geçen yıl ‘Türkiye’nin krizi kaldıramayacağının’ söylendiğini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye bu krizi kaldıramaz, Türkiye yandı, öldü, bitti diyenler mosmor oldu. Şimdi bunların kötü alışkanlıkları bitmez, bu sene bozuk plak ya, tekrar başa aldılar. Tekrar aynı şarkıları söylüyorlar. ‘Türkiye 2018’de bu işin içinden zor çıkar, şöyle olacak, böyle olacak.’ sipariş raporlar, değerlendirmeler, ekonomi üzerine moral bozucu söylemler. Bunların hepsi bize yabancı değil, tanıdık sesler, tanıdık yüzler. Ama burada bir şey söyleyeceğim, bu ülkenin başbakanı olarak söylüyorum. Şartlarımızın çok kolay olmadığını biliyoruz çünkü biz büyük bir mücadele veriyoruz. Sadece ülkemizin kalkınması için değil, bölgemizdeki mazlum ve mağdur halkların da hamisi olarak tarihi bir mücadele veriyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu mücadeleyi veriyoruz ama bütün bunlara rağmen hiç merak etmesinler. Türkiye ekonomisi sürdürülebilir büyümeye devam edecek, buradan ilan ediyorum. Efendim ‘ekonomiyi soğutun’. Soğuttun mu, sırtındaki ter soğursa hasta olursun. Soğumayacak, terlemeye, üretmeye devam edeceğiz. Onun için bu destekleri veriyoruz.”
Olumsuz şartlara inat buradayız
Açılış konuşmasını yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, proje ile KOBİ’lerin yüksek faiz baskısından bir nebze olsun kurtularak, nefes alacağını söyledi. Hisarcıklıoğlu “Piyasada olumsuz hava oluşturmaya çalışanlara inat, ‘TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank, Halkbank, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım ve Kredi Garanti Fonu (KGF) olarak buradayız” diye konuştu.
O BANKALAR FIRSATI KAÇIRDI
Yıldırım konuşmasının sonunda yerli otomobilde, istihdam seferberliğinde olduğu gibi Nefes Kredisi’nde de Türk üreticisine destek veren TOBB Başkanı’na ve bütün oda borsa başkanlarına, TOBB camiasına teşekkür etti. Ayrıca memleket için bu hayırlı işte elini taşın altına koyan, ‘biz de varız’ diyen kamu bankaları, katılım bankaları ve özel sektörün ‘cesur, genç bankası’ diye tanımladığı DenizBank’ı da tebrik eden Yıldırım “Gönlümüz isterdi ki daha çok özel banka bu kervana katılsın. Ama onlar pişman olacaklar. Fırsatı kaçırdık diye bir dahaki fırsatın gelmesini bekleyecekler” dedi.
‘Stad yapmak için ot yoldurdular’
Yıldırım, konuşmasında İzmir’de yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Yıldırım “İzmir’den İstanbul’a otoyol yapıyoruz. Yıl sonunda bitirmiş olacağız. İzmir-İstanbul arası 2 saat 50 dakika olacak. 20 Nisan’da İzmir’e söz verdiğimiz gibi Alaçatı Havaalanı’nın ihalesini yapıyoruz” dedi. Yıldırım “İzmir’e stat yapmak için adeta ot yoldurdular. Maalesef çeşitli engellemeler bugün de devam ediyor. Ama inatla işin arkasındayız” dedi.
Bankacılardan tam destek
- Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın: “Ziraat Bankası olarak her fırsatta üretenin, üreticinin dolayısıyla reel sektörün yanında olmayı ve ekonominin canlanmasına katkı sağlamayı önemsiyoruz.”
- Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş: “DenizBank olarak, 81 ilde 700’ün üzerinde şubemiz ile Nefes 2018’de bir kez daha tek özel banka konumunda KOBİ’lerimizin yanında olmaktan gurur duyuyoruz.”
- Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan: “İşletmelerin finansman ihtiyaçlarını uygun koşullarda karşılayarak, KOBİ’lere bu yıl da rahat nefes aldırmak istiyoruz. Altı Banka olarak yer aldığımız bu birlikteliğin reel sektör için hayırlı olmasını dileriz.”
- Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan: “VakıfBank olarak 2017 yılında reel sektöre 135 milyar TL destek sağladık. KGF teminatlı kredi kullandırılmasında en fazla kredi kullandıran bankalardan birisiyiz. Bu öncülüğümüzü bu projede de devam ettireceğiz.”
- Vakıf Katılım Bankası Genel Müdürü İkram Göktaş: “İki yıllık genç bir katılım bankası olmamıza rağmen topladığımızdan fazla fonu reel sektöre destek olarak sunduk:”
- Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir: “Ekonominin can damarı KOBİ’lerimize yönelik sağlanan böylesine önemli bir projede bulunmanın gurur ve mutluluğunu bir arada yaşıyoruz.”
- KGF Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz: “Kredi maliyetlerini düşürücü etkisi ile piyasayı regüle etme özelliğine sahip KGF etkisini ilk gördüğümüz proje Nefes Kredisi oldu.”
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