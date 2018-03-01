KOBİ’lere büyük destek
Başbakan Yıldırım, KOBİ tanımının değiştirilerek mevcuttaki 40 milyon liralık ‘destek’ üst sınırının 125 milyon liraya çıkarılacağını duyurdu. Yıldırım, KOBİ’lere toplam 5.3 milyar destek verileceğini de söyledi.
Hükümet KOBİ’lere yönelik destek paketinin kapsamını genişletiyor. KDV reformunun ardından şirketlerin KOBİ tanımı kapsamına girebilmesi daha önce 40 milyon lira olan ciro sınırı 125 milyona yükseltiliyor. KOBİ’lere verilecek toplam destek ise 5.3 milyara çıkacak. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nda (KOSGEB) ‘5. KOBİ ve Girişimcilik Ödül Töreni’ne katılan başbakan Binali Yıldırım KOBİ’lerle ilgili bir müjdemiz var. Ülkemiz gelişti, kalkındı ama KOBİ tanımı aynı kaldı. Bu da işletmelerimizin işini zorlaştırıyor. KOBİ’lerin tanımı değişiyor. Daha fazla girişimcimizin desteklerden faydalanması için KOBİ’ler için 40 milyon liralık bir üst sınır konulmuştu. Şimdi bunu biz 125 milyon liraya çıkarıyoruz” dedi.
Yıldırım, KOBİ gelişim destek programı, KOBİ tekno yatırım ve stratejik ürün destek programlarını daha önce açıkladıklarını hatırlatarak, bu programlar sayesinde işletmelerde yaklaşık 5-6 bin kişiye iş imkanı sunacaklarını, bununla birlikte diğer programlarla ise işletmelerin katma değerli ürünler üretir hale gelmesi için belirli miktarlarda geri ödemesiz destek vereceklerini anlattı.
SAHADA OLACAK
Yıldırım şunları söyledi: “Ayrıca her bölgemizin, her şehrimizin, her ilçemizin öncelikleri aynı değil. KOSGEB bu dönemde daha fazla sahada olacak, üreten firmaları yerinde görecek, sorunları dinleyecek ve sonra dönecek, yapacağı çalışma, alacağı karar daha isabetli olacak. Böylece sanayi odalarıyla, esnaf odalarıyla koordineli olarak şehirlerin, bölgelerin öncelikleri tek tek ele alınacak. Her ilde, ilçede 5 tane önemli alan tespit edilecek. Bu 5 sektörü belirleyip buna göre desteklerimizi, yatırımlarımızı kanalize etmiş olacağız.” Yıldırım, Meclis’e gönderilen KDV tasarısına da değinerek, “33 yıllık Katma Değer Vergisi Yasası’nı kökünden değiştiriyoruz. Aslında bu bir değişiklik değil, bu bir reform. Bunun içinde ne var... Vatandaşın devletten alacağı biriken KDV’si bir takvime göre ödenecek. Eğer bundan sonra KDV’ler üç ay içinde ödenmezse, ödenmeyen zaman için devlet faiz verecek” dedi.
5 TAKLA ATIYORLAR
Konuşmasında ekonomi politikalarının reel sektördeki olumlu yansımalarının kendilerini mutlu ettiğini belirten Yıldırım “Kararlar alırsınız ama karşılık göremezsiniz. Bunu en iyi şekilde 2017’de gördük. 2017 yılında KGF ve diğer tedbirler sonucu gördük. Yıl genelinde yüzde 7’nin üzerinde büyüme, dünyada bir numara. Üçüncü çeyrekte açık ara önde bir büyümeyi gerçekleştirdik. Bazıları ‘Tesadüfi bunlar’ diyor. Tesadüfi büyüme olur mu ya? Tesadüfi büyüme dünyanın neresinde var? 2009’dan beri gelişmiş ülkeler yüzde yarım puan büyümek için sekiz takla atıyor” dedi.
Ekonomide istikrarlı büyüme sürüyor
Başbakan Yıldırım, ‘kim ne derse desin’ Türkiye’nin kalkınmasının özel sektör gücüyle olduğunu belirtti. Türkiye’nin devlet eliyle kalkındığının zannedildiğini aktaran Yıldırım “Yıllık yatırıma baktığımız zaman devlet bir birim yapıyorsa özel sektör dokuz birim yapıyor. Bu sene kamu yatırımlarının toplamı 128 milyar. Özel sektörün yaptığı yatırım 900 milyarın üzerinde. 1 trilyonun üzerinde yatırım yapılıyor. Dolayısıyla Türkiye’nin övüneceği, gurur duyacağı bir özel sektörü var. Bu da bizim gelecek güvencemizdir. O yüzden Türkiye kolay kolay küresel, bölgesel krizlerden etkilenmiyor ve ekonomide istikrarlı büyümesini sürdürüyor. 2018 için satın alma yöneticileri endeksi yüzde 55.7 ocak ayında, şubat ayında yüzde 55.6. Bu ne demektir? 2011 yılından beri en yüksek değer. Piyasalar biraz buna bakıyor. Buna göre ekonomi iyi mi gidiyor, kötü mü gidiyor karar veriyor” dedi.
Felaket tellallarına ithaf ediyorum
Yıldırım, sanayide yatırıma ve üretime devam edildiğini, aralıkta sanayi üretiminin yüzde 9 arttığını, reel kesim güven endeksinin de şubat ayında 2.5 puan yükselerek yüzde 111 seviyesine geldiğini bildirdi. Yıldırım, “Ocak 2018’de Türkiye genelinde 9 bin 631 yeni şirket kuruldu. Kurulan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 61 arttı. 2018 için felaket senaryoları anlatanlara buradan ithaf ediyorum. İnsanlar paralarını savurmak için şirket kurmaz. İmal, ihraç etmek, para kazanmak için şirket kurar. Eğlence olsun diye şirket kurulmaz. Eğlence sektöründeyse orada da şirket kurulur” dedi.
‘İşe atılmak istedik kredi alamadık’
Yıldırım konuşmasında üniversiteyi bitirmesinin ardından özel sektöre geçiş sürecine ilişkin bir hatırasını da anlattı: “Okulu bitirdim. Karar vereceğim; serbest mi çalışsam devlete mi? Önce asistan oldum. Birkaç ay geçti sarmadı beni. Evli barklıyım. Çocuklar var para yetmiyor. Beni tatmin etmedi. Bu sefer dışarıda çalışmaya karar verdim. Bir arkadaşla iş yapalım dedik. Kendimize göre küçük bir yakıt tankeri yapalım dedik. 150 ton yakıt alan bir tekne düşündük. Bir bankaya gittik, o zaman başında rahmetli Kemal Unakıtan var. Anlattık, çok heyecanlıyız. Projeyi çizdik, yerimizde duramıyoruz. ‘Çocuklar sizi tebrik ediyorum. Ama bana bir öğüt var: Altından su ve hava geçen şeylere destek vermiyoruz’ dedi. Hayallerimiz yıkıldı. 40 sene önce kredi işlerinin nasıl zor işler olduğunu orada gördük. O günden bu güne çok şey değişti. Şimdi kaynağa erişim zor değil.”
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