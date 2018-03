KOBİ’lere büyük destek

Hükümet KOBİ’lere yönelik destek paketinin kapsamını genişletiyor. KDV reformunun ardından şirketlerin KOBİ tanımı kapsamına girebilmesi daha önce 40 milyon lira olan ciro sınırı 125 milyona yükseltiliyor. KOBİ’lere verilecek toplam destek ise 5.3 milyara çıkacak. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nda (KOSGEB) ‘5. KOBİ ve Girişimcilik Ödül Töreni’ne katılan başbakan Binali Yıldırım KOBİ’lerle ilgili bir müjdemiz var. Ülkemiz gelişti, kalkındı ama KOBİ tanımı aynı kaldı. Bu da işletmelerimizin işini zorlaştırıyor. KOBİ’lerin tanımı değişiyor. Daha fazla girişimcimizin desteklerden faydalanması için KOBİ’ler için 40 milyon liralık bir üst sınır konulmuştu. Şimdi bunu biz 125 milyon liraya çıkarıyoruz” dedi.

Yıldırım, KOBİ gelişim destek programı, KOBİ tekno yatırım ve stratejik ürün destek programlarını daha önce açıkladıklarını hatırlatarak, bu programlar sayesinde işletmelerde yaklaşık 5-6 bin kişiye iş imkanı sunacaklarını, bununla birlikte diğer programlarla ise işletmelerin katma değerli ürünler üretir hale gelmesi için belirli miktarlarda geri ödemesiz destek vereceklerini anlattı.

SAHADA OLACAK

Yıldırım şunları söyledi: “Ayrıca her bölgemizin, her şehrimizin, her ilçemizin öncelikleri aynı değil. KOSGEB bu dönemde daha fazla sahada olacak, üreten firmaları yerinde görecek, sorunları dinleyecek ve sonra dönecek, yapacağı çalışma, alacağı karar daha isabetli olacak. Böylece sanayi odalarıyla, esnaf odalarıyla koordineli olarak şehirlerin, bölgelerin öncelikleri tek tek ele alınacak. Her ilde, ilçede 5 tane önemli alan tespit edilecek. Bu 5 sektörü belirleyip buna göre desteklerimizi, yatırımlarımızı kanalize etmiş olacağız.” Yıldırım, Meclis’e gönderilen KDV tasarısına da değinerek, “33 yıllık Katma Değer Vergisi Yasası’nı kökünden değiştiriyoruz. Aslında bu bir değişiklik değil, bu bir reform. Bunun içinde ne var... Vatandaşın devletten alacağı biriken KDV’si bir takvime göre ödenecek. Eğer bundan sonra KDV’ler üç ay içinde ödenmezse, ödenmeyen zaman için devlet faiz verecek” dedi.

5 TAKLA ATIYORLAR

Konuşmasında ekonomi politikalarının reel sektördeki olumlu yansımalarının kendilerini mutlu ettiğini belirten Yıldırım “Kararlar alırsınız ama karşılık göremezsiniz. Bunu en iyi şekilde 2017’de gördük. 2017 yılında KGF ve diğer tedbirler sonucu gördük. Yıl genelinde yüzde 7’nin üzerinde büyüme, dünyada bir numara. Üçüncü çeyrekte açık ara önde bir büyümeyi gerçekleştirdik. Bazıları ‘Tesadüfi bunlar’ diyor. Tesadüfi büyüme olur mu ya? Tesadüfi büyüme dünyanın neresinde var? 2009’dan beri gelişmiş ülkeler yüzde yarım puan büyümek için sekiz takla atıyor” dedi.