Kocaeli son 4 yılın en yüksek ihracatını gerçekleştirdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yapılan derlemeye göre, Türk imalat sanayisinin yaklaşık yüzde 15'ine ev sahipliği yapan Kocaeli'nin 2016 yılında kayıtlara 10 milyar 169 milyon 827 bin dolar olarak geçen ihracatı, 2017'de yüzde 23,3 artış gösterdi.

Kocaeli'nin geçen yılki ihracat performansı, 2013'ten sonra ilk defa 12,5 milyar dolar barajını aşarak 12 milyar 536 milyon 935 bin dolar olurken, kentin ülke ihracatındaki payı da yüzde 8,5 olarak gerçekleşti.

Kent ihracatının yüzde 75,4'üne denk gelen 9 milyar 451 milyon 778 bin dolarlık kısmını, otomotiv ve kimya sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar yaptı.

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun üretim tesislerinin bulunduğu kentin ihracatında ilk sırayı otomotiv sektörü aldı.

Geçen yıl kentten yapılan otomotiv ana ve yan sanayi ihracatı 2016'ya göre yüzde 22,2 oranında artarak, 6 milyar 668 milyon 660 bin dolar oldu.

KİMYEVİ MADDE İHRACATINDA YÜZDE 26'LIK ARTIŞ

Ülkenin en büyük sanayi kuruluşu olan Tüpraş'ın yıllık 11 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip İzmit Rafinerisi ile yıllık yaklaşık 4,5 milyon ton siyah ürün işlenen Fuel Oil Dönüşüm Tesisi'ni barındıran Kocaeli'nin ihracatında bu sektör ikinci oldu. Kentin kimyevi madde ve mamulleri ihracatı bu dönemde yüzde 26'lık artışla 3 milyar 783 milyon 119 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Demir ve demir dışı metaller sektörü 688 milyon 134 bin dolarla üçüncü sırada yer alırken, bunu 592 milyon 209 bin dolarla çelik, 572 milyon 439 bin dolarla elektrik-elektronik, 387 milyon 273 bin dolarla iklimlendirme endüstrisi takip etti.

Kocaeli, İstanbul'un ardından en fazla kimyevi madde ve mamulleri ihracatına imza atan kent olurken, otomotiv ihracatında ise Bursa ve İstanbul'dan sonra üçüncü sırada yer aldı.

LİDER İHRAÇ PAZARI BİRLEŞİK KRALLIK

Geçen yıl kentten en fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu. Söz konusu ülkeye yapılan ihracat, 2016'ya göre yüzde 29,1'lik artışla 1 milyar 459 milyon 681 bin dolara yükseldi.

Dünyanın en büyük 5 ekonomisinden biri ve Avrupa Birliği'nin lokomotifi olan Almanya ise Kocaeli'nin 2017'de en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke oldu. Bu dönemde Almanya'ya yapılan dış satım yüzde 7,6 artarak 969 milyon 79 bin dolara çıktı.

Kentten yapılan ihracatın bir önceki seneye göre yüzde 118,8 arttığı Birleşik Arap Emirlikleri, 857 milyon 380 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Geçen yıl Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan 10 ülke ve bir önceki yıla göre değişim oranları şöyle:

Ülke 2016 (Bin $) 2017 (Bin $) Değişim (%)

Birleşik Krallık 1.131.408 1.459.681 29,1

Almanya 900.315 969.079 7,6

BAE 391.748 857.380 118,8

Slovenya 640.983 782.035 22

ABD 382.774 650.420 69,9

Fransa 531.663 639.366 20,3

Belçika 386.467 617.001 59,6

İspanya 383.929 584.697 52,3

İtalya 506.767 544.448 7,4

Mısır 544.838 509.940 -6,4