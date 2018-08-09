Kocaeli'nin AB'ye ihracatı yüzde 26 arttı

Sanayi ve liman kenti Kocaeli'den, ocak-temmuz döneminde 176 ülke ve 13 serbest bölgeye 8 milyar 207 milyon 583 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu dönemde, kent ihracatındaki payı yüzde 68'i bulan Avrupa Birliği'ne (AB) dış satım yüzde 26,2 arttı.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Kocaeli'nin, 2017'nin ocak-temmuz döneminde 7 milyar 412 milyon 404 bin dolar olan ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 10,7 artarak 8 milyar 207 milyon 583 bin dolara ulaştı.

İhracat liginde İstanbul ve Bursa'nın ardından üçüncü sırada yer alan kentten, bu dönemde dünyanın dört bir yanındaki 176 ülke ile 13 serbest bölgeye satış yapılırken, Kocaeli'nin ülke ihracatı içindeki payı yüzde 8,7 oldu.

İlk sırada otomotiv sektörü var

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun üretim tesislerinin yanı sıra çok sayıda otomotiv tedarik sanayi firmasına ev sahipliği yapan kentin ihracatında bu sektör ilk sırada yer aldı.

Söz konusu 7 ayda kent ihracatının yüzde 50,8'ine denk gelen 4 milyar 174 milyon 847 bin dolarlık kısım, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmalar tarafından sağlandı. Ocak-temmuz döneminde Bursa ve İstanbul'un ardından en fazla otomotiv ihracatı yapan il olan Kocaeli'nin bu sektördeki dış satım performansı geçen yıla göre yüzde 26,5 artış gösterdi.

Ülkenin en büyük sanayi kuruluşu olan Tüpraş'ın yıllık 11 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip İzmit Rafinerisi ile yıllık yaklaşık 4,5 milyon ton siyah ürün işlenen Fuel Oil Dönüşüm Tesisi'nin bulunduğu Kocaeli'nin ihracatında kimya sektörü ikinci sırada yer aldı. Kentin kimyevi madde ve mamulleri ihracatı bu dönemde 1 milyar 879 milyon 596 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Demir ve demir dışı metaller sektörü 502 milyon 170 bin dolarla üçüncü sırada yer alırken, bunu 442 milyon 42 bin dolarla çelik, 338 milyon 48 bin dolarla elektrik-elektronik, 282 milyon 937 bin dolarla iklimlendirme endüstrisi takip etti.

AB'ye ihracat yüzde 26,2 arttı

Ocak-temmuz döneminde Kocaeli'den yapılan ihracatta AB'nin payı yüzde 68 oldu. AB'ye ihracat, yüzde 26,2'lik artışla 5 milyar 599 milyon 782 bin doları buldu.

Kocaeli bu dönemde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi hariç tüm AB üyelerine ihracat yaptı.

Sanayi kentinin yılın 7 aylık döneminde en fazla ihracat yaptığı ülke 1 milyar 10 milyon 26 bin dolarla Birleşik Krallık oldu. Söz konusu dönemde bu ülkeye yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 arttı.

Dünyanın en büyük 5 ekonomisinden biri ve Avrupa Birliği'nin lokomotifi olarak değerlendirilen Almanya ise Kocaeli'nin bu dönemde en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke oldu. Almanya'ya yapılan dış satım yılın ocak-temmuz döneminde yüzde 26 artarak 687 milyon 611 bin dolara çıktı.

Kentten yapılan ihracatın bir önceki yılın karşılaştırılabilir dönemine göre yüzde 21,2 arttığı Slovenya, 555 milyon 987 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri, 533 milyon 147 bin dolarla Belçika, 495 milyon 836 bin dolarla Fransa takip etti.

25 üyeye ihracat arttı

Ocak-temmuz döneminde 4 milyon 113 bin dolarlık ihracat yapılan Estonya, yüzde 360'lık artışla Kocaeli'nin oransal olarak ihracatını en fazla artırdığı AB üyesi oldu. Kentin miktar olarak ihraç performansını en çok arttırdığı AB ülkesi ise 185 milyon dolarla Belçika oldu.

Kentin 25 AB üyesine ihracatı arttı, Malta ve Litvanya'ya ihracat geriledi.