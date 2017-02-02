Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komşunu da al gel Türkiye’de tatil yap
Turizmde ‘Komşunu da al gel’ kampanyası başlatıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışında yaşayan vatandaşlara seslenerek, Türkiye’deki izinlerinin bir haftasını turizme ayırmalarını ve yurt dışındaki komşularını, dostlarını da davet etmelerini istedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışında yaşayan vatandaşlara çağrı yaparak “Yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik olarak ‘Komşunu al gel’ kampanyasını başlatıyoruz. Türkiye, yurt dışındaki vatandaşlarımızın çevrelerindeki herkese, ‘Türkiye dünyanın en misafirperver ülkesidir, tatil için siz de gelin’ demelerini sağlayacak güzelliklere ziyadesiyle sahiptir” dedi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, turizm sektör temsilcileriyle buluştu.
8 MİLYON ARTIŞ
Türkiye’de turizm kültürünün giderek yaygınlaştığının görüldüğünü belirten Erdoğan “Tüm bunlar sektörün geleceği için umutlu olmamızı sağlayan hususlardır. Elbette bu imkanları değerlendirmenin yolu, yeni stratejiler geliştirmekten, yollar, yöntemler, araçlar bulmaktan, kampanyalar düzenlemekten geçiyor. İlk etapta turist sayısını 8 milyon artırarak işe başlamak niyetindeyiz. Bunda kararlıyız. Bu adımı hep birlikte atmamız lazım” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun için de Kültür ve Turizm Bakanlığının bizzat kendisinin himayesinde sektörle iş birliği içinde bir kampanya başlattığını açıkladı.
FAHRİ TURİZM ELÇİLERİ
Yerli ve yabancı turistlere seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğu ile batıyı, kuzey ile güneyi, otantikle moderni, geçmişle geleceği, denizle dağı, mozaikle çiniyi, neyle kemençeyi, kaplıcayla kayağı ve daha nicelerinin sadece Türkiye’de bir arada bulunabileceğine işaret ederek, “Sizleri tüm bu güzellikleri ülkemizde yaşamaya davet ediyoruz” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın neresine giderse gitsin hiçbir vatandaşın, Türkiye ile bağını kopartmadığına işaret ederek, şunları söyledi: “Biz yurt dışındaki vatandaşlarımızın tamamını aynı zamanda ülkemizin fahri turizm elçileri olarak da görüyoruz. Bunun için yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı sılayırahim ziyaretine ilave olarak aileleriyle birlikte ülkemizde tatil yapmaya davet ediyorum. Baba ocağına gelen, akrabalarını ziyaret eden vatandaşlarımız izinlerinden en azından bir haftasını da ‘Türkiye evimiz, vatanımızı tanıyalım’ anlayışıyla turizme ayırmalıdır.
DALGA DALGA BÜYÜSÜN
Tabii vatandaşlarımızdan sadece kendileri gelmekle kalmayıp, yaşadıkları ülkelerdeki komşularını, dostlarını, arkadaşlarını da ülkemize davet etmelerini istiyorum. İşte bu sebeple yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik olarak ‘Komşunu Al Gel Kampanyası’nı başlatıyoruz. Türkiye, yurt dışındaki vatandaşlarımızın çevrelerindeki herkese ‘Türkiye, dünyanın en misafirperver ülkesidir, tatil için siz de gelin’ demelerini sağlayacak güzelliklere ziyadesiyle sahip. Vatandaşlarımızın hepsinin ülkemize getirdiği komşusuna, dostuna, arkadaşına mahçup olmayacağına ben inanıyorum.”
Erdoğan, başlatılan bu seferberliğin turizmcilerle, medyayla, esnafla, vatandaşla el birliği içinde, dalga dalga büyütülmesini ve hedefine ulaştırılması gerektiğini söyledi.
DÜĞÜN DERNEK BURADA YAPALIM
Türkiye’yi keşfetmek için yola çıkan, yanında komşusunu, eşini, dostunu da getiren vatandaşlardan bir ricasının daha bulunduğuna dikkati çeken Erdoğan “Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan düğün dernek, ‘vatanda olur’ anlayışıyla düğün, nişan, sünnet gibi özel törenlerini ülkemizde yapmalarını bekliyorum. Elbette doğduğun yer kadar doyduğun yer de değerlidir, önemlidir. Ama bizim memleketimiz ayrı bir güzeldir” dedi. Yurt dışında Türk vatandaşlarca yılda 50 binden fazla düğün yapıldığını, bu rakamın çok ciddi olduğunu belirten Erdoğan “Bu yıldan başlayarak birkaç yıl boyunca bu düğünleri mümkün olduğu kadar ülkemizde yapmalıyız” ifadesini kullandı. Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya, İngiltere’deki vatandaşlara seslenen Erdoğan, “Bu hassasiyeti gösterin. Gelin bütün düğün, dernek neyse burada yapalım. Böyle vesilelerle ülkemize gelecek yabancı misafirlerimizin, Türkiye’nin güzelliklerin bizzat görme, tanıma, yaşama imkanı bulduklarında ziyaretlerini her yıl tekrarlayacaklarına inanıyorum” diye konuştu.
İşin de burada tatilin de burada
Türkiye’de çalışan yabancılara da çağrıda bulunan Erdoğan, şunları söyledi: “Onlara da ‘İşin de burada tatilin de burada.’ diyorum. Kimi felaket tellallarının aksine, ülkemizde iş yapan ve ikamet eden yabancılar gerçek Türkiye’yi görme, tanıma, yaşama imkanına sahiptir. Bakanlığımız, sektörle iş birliği yaparak, ülkemizdeki 50 bin yabancı sermayeli şirkette çalışanlar için yeni ve çok cazip imkanlar sunuyor. Yabancı sermayeli şirketlerde çalışanların sadece kendileri değil, yurt dışındaki merkezlerinde çalışanları da bu imkandan faydalanarak tatillerinin en azından bir haftasını ülkemizde geçirmeye davet ediyoruz.
ATILIM DÖNEMİ
Böylece yurt dışındaki vatandaşlarımıza, onların komşularına, dostlarına ve ülkemizdeki yabancı misafirlerimize yönelik kampanyalarla turizmde yeni bir atılım dönemi başlatmayı hedefliyoruz. Bakanlığımızın ve sektörümüzün el birliğiyle yürütülecek bu kampanyanın hayırlara vesile olmasını diliyorum. İçinden geçtiği miz bu kritik dönemde her alanda olduğu gibi turizmde de yanımızda yer alan ve yer alacak herkese şahsım ve milletim adına şükranlarımı ifade ediyorum.”
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.