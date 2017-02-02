Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komşunu da al gel Türkiye’de tatil yap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışında yaşayan vatandaşlara çağrı yaparak “Yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik olarak ‘Komşunu al gel’ kampanyasını başlatıyoruz. Türkiye, yurt dışındaki vatandaşlarımızın çevrelerindeki herkese, ‘Türkiye dünyanın en misafirperver ülkesidir, tatil için siz de gelin’ demelerini sağlayacak güzelliklere ziyadesiyle sahiptir” dedi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, turizm sektör temsilcileriyle buluştu.

8 MİLYON ARTIŞ

Türkiye’de turizm kültürünün giderek yaygınlaştığının görüldüğünü belirten Erdoğan “Tüm bunlar sektörün geleceği için umutlu olmamızı sağlayan hususlardır. Elbette bu imkanları değerlendirmenin yolu, yeni stratejiler geliştirmekten, yollar, yöntemler, araçlar bulmaktan, kampanyalar düzenlemekten geçiyor. İlk etapta turist sayısını 8 milyon artırarak işe başlamak niyetindeyiz. Bunda kararlıyız. Bu adımı hep birlikte atmamız lazım” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun için de Kültür ve Turizm Bakanlığının bizzat kendisinin himayesinde sektörle iş birliği içinde bir kampanya başlattığını açıkladı.

FAHRİ TURİZM ELÇİLERİ

Yerli ve yabancı turistlere seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğu ile batıyı, kuzey ile güneyi, otantikle moderni, geçmişle geleceği, denizle dağı, mozaikle çiniyi, neyle kemençeyi, kaplıcayla kayağı ve daha nicelerinin sadece Türkiye’de bir arada bulunabileceğine işaret ederek, “Sizleri tüm bu güzellikleri ülkemizde yaşamaya davet ediyoruz” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın neresine giderse gitsin hiçbir vatandaşın, Türkiye ile bağını kopartmadığına işaret ederek, şunları söyledi: “Biz yurt dışındaki vatandaşlarımızın tamamını aynı zamanda ülkemizin fahri turizm elçileri olarak da görüyoruz. Bunun için yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı sılayırahim ziyaretine ilave olarak aileleriyle birlikte ülkemizde tatil yapmaya davet ediyorum. Baba ocağına gelen, akrabalarını ziyaret eden vatandaşlarımız izinlerinden en azından bir haftasını da ‘Türkiye evimiz, vatanımızı tanıyalım’ anlayışıyla turizme ayırmalıdır.

DALGA DALGA BÜYÜSÜN

Tabii vatandaşlarımızdan sadece kendileri gelmekle kalmayıp, yaşadıkları ülkelerdeki komşularını, dostlarını, arkadaşlarını da ülkemize davet etmelerini istiyorum. İşte bu sebeple yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik olarak ‘Komşunu Al Gel Kampanyası’nı başlatıyoruz. Türkiye, yurt dışındaki vatandaşlarımızın çevrelerindeki herkese ‘Türkiye, dünyanın en misafirperver ülkesidir, tatil için siz de gelin’ demelerini sağlayacak güzelliklere ziyadesiyle sahip. Vatandaşlarımızın hepsinin ülkemize getirdiği komşusuna, dostuna, arkadaşına mahçup olmayacağına ben inanıyorum.”

Erdoğan, başlatılan bu seferberliğin turizmcilerle, medyayla, esnafla, vatandaşla el birliği içinde, dalga dalga büyütülmesini ve hedefine ulaştırılması gerektiğini söyledi.