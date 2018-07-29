Konsey, tek kalemde 364 ton altınımızı sildi

Dünya Altın Konseyi, Türkiye’nin altın rezervleri hesaplamasında yöntem değişikliğine giderek bankaların ‘Rezerv Opsiyon Mekanizması’ (ROM) kapsamında tuttuğu 364 tonluk altın rezervini veriye dahil etmeme kararı aldı. Yeni düzenlemeyle Türkiye’nin dünya sıralamasındaki yeri de 9 basamak birden geriledi. Buna göre Türkiye’nin temmuz ayı itibarıyla sadece 238.3 ton resmi altın rezervi bulunuyor.

602 TON REZERV VAR

Söz konusu rezerv ile Türkiye, dünyada 19. sıraya düşmüş oldu. 364 ton düzeyinde olduğu belirtilen Türkiye’de ROM kapsamındaki altın rezervlerinin eklenmesi sonucu Türkiye’nin resmi altın rezervleri 602.3 ton düzeyinde hesaplanıyordu. Dünya Altın Konseyi’nin hesaplama değişikliği yapması ile Türkiye, altın rezervi miktarı açısından şubat ayında Hindistan’ı geçerek elde ettiği dünya 10’unculuğu unvanını kaybetti. Konuya ilişkin Dünya Altın Konseyi Piyasa İstihbarat Grubu’ndan Krishan Gopaul, “Türkiye’nin Uluslararası Para Fonu’na (IMF) raporladığı veri, TCMB’nin sahip olduğunun haricinde, rezerv rakamlarının artmasına yol açan bankaların ROM kapsamında tuttuğu altınları da kapsıyor. Biz TCMB’nin sahip olduğu rezervleri daha doğru yansıtması ve diğer ülkelerin rezervleriyle daha doğru bir karşılaştırma yapılmasını sağlaması açısından ROM kapsamında tutulan altınları veriye dahil etmeme kararı aldık” dedi.

‘BİZİ BAĞLAMAZ’

Merkez Bankası yetkililerince konuya ilişkin yapılan açıklamada “Türkiye’nin döviz ve altın cinsinden brüt rezervleri, ROM kapsamında bankalarca TCMB’de tutulan döviz ve altınları da içermektedir. Rezervlere ilişkin yapılan farklı analiz ve hesaplamalar, çalışmayı yapan kişi ve kurumları bağlamaktadır” ifadeleri kullanıldı.