Konut fiyatları enflasyonun altında kaldı

2017 yılının ilk 9 aylık sürecinde konut fiyatları enflasyon ve mali piyasaların altında kaldı. Uluslararası gayrimenkul danışmanlık şirketi ERA Türkiye Genel Müdürü Özhan Atalay, emlak sektöründe yılın 9 aylık dönemi için değerlendirmelerde bulundu. 9 aylık süreç göz önüne alındığında Türkiye’nin lokomotif sektörü olarak adlandırılan gayrimenkul sektöründe fiyatların neredeyse yerinde saydığını belirten Atalay, ‘Amerikan Doları’nın yüzde 10, Euro’un yüzde 23, altının yüzde 20, enflasyonun ise yüzde 13’ler seviyesinde arttığı bir ortamda Konut Fiyatları Endeksi sadece yüzde 7.42 oldu’ dedi.

YAVAŞLAMA VAR

Konut fiyatlarındaki artışın yavaşladığını ve yatırım amacı ile gayrimenkul alan kişilerin, tercihlerini mali piyasalara çevirdiğini belirten Atalay, bu durumun talebin durma noktasına geldiği anlamını taşımadığını belirtti. 2016 yılının ilk 9 ayında toplam 434 bin yeni konut satıldığını vurgulayan Atalay, bu yıl rakamın geçen yıldan da yüksek seyrederek 476 bin olduğunu aktardı.

ERA Türkiye Genel Müdürü Atalay ‘Çıkan tablo bize yatırım amacıyla alınan gayrimenkullerde yavaşlama olduğunu, ancak ihtiyaç nedeni ile alınan gayrimenkullerde talebin devam ettiğini gösteriyor. 2018 yılında da trendin ihtiyaç eksenli yatırımlar odağında devam etmesini bekliyoruz” diye konuştu.