Konut kredisi hesaplama faiz oranları 2018 Ziraat Konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? Vatandaşlar internetten konut kredisi nasıl yapılır hesaplama işlemlerini adım adım takip ediyor. Konut kredisi nedir? Bankaların, müşterilerine ev alabilecek şartlarda hizmet sunmalarını istemesi üzerine ortaya konut kredileri çıkar. Ev satın almak ve bunun için konut kredisi kullanmak isteyen kişiler, bankaların ayrıntılı incelemelerine girer. Konut kredisi faiz oranları yine artışa geçti. Mayıs ayında yüzde 1’in altına düşen bankaların faiz oranları temmuzda yüzde 2 seviyesinin üzerine yükseldi. Ev almak isteyenleri üzen bu haber akıllarda güncel faiz oranları ne sorusunu getirdi. Şuanda en uygun konut kredisi ile en yüksek faiz oranını veren bankanın aylık ödemeleri arasında 520 Türk Lirası fark bulunuyor. Peki kamu bankaları konut kredisi faiz oranları ne? Özel bankaların faiz oranları ne? Ziraat Bankası faizi yükseltti mi? İşte tüm detaylar…

Geride bıraktığımız günlerde Başkan Erdoğan tarafından bankaların kredi faiz oranları için yapılan "gerektiğinde özel bankalarda taşın altına elini koyacak" çağrısının ardından Berat Albayrak bugün bankacılık sektörü ile bir araya geldi.

Bakan Albayrak ilk ziyaretini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nu (BDDK) 'ya yaparken ardından Bankalar Birliği toplantısına katıldı. Bakan Albayrak'ın daha öncede bankacılık sektörünün önemli temsilcileri ile bir araya geldiği öğrenilirken ağırlıklı olarak kapalı kapılar arkasında konut kredisi indirimi ve bankaların faiz oranları hakkında konuşmalar yapıldığı iddia edildi.

Yapılan ziyaret bile tek başına konut kredisi indirimi bekleyen milyonlarca vatandaşı heyecanlandırırken vatandaşlar özel bankalar konut kredisi indirimi yapmasa dahi yine Mayıs ayında yapıldığı gibi kamu bankaları tarafından konut kredisi indirimi yapılmasını istiyor.

Konut Kredisi Faiz Oranları En Azından Yüzde 0,98 Seviyesine Çekilmeli

Konut kredisi çekmek için konut kredisi indirimi müjdesi bekleyen milyonlarca kişi faiz oranlarının psikolojik eşik olarak kabul edilen yüzde 1 seviyesinin altına çekilmesini istiyor. Hatırlanacağı üzere Kamupersoneli.net sitemiz üzerinden de duyurmuş olduğumuz üzere 10 Mayıs 2018 tarihinde yapılan açıklama ile Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı için indirim haberi gelmiş ve faiz oranlarının yüzde 0,98 seviyesine çekildiği açıklanmıştı.

Ardından Halkbank konut kredisi indirimi yapmış daha sonra Vakıfbank ve Ziraat Katılım Bankası ile Vakıf Katılım Bankası konut kredisi faizleri için de yüzde 0,98 oranı uygulanacağı müjdelenmişti. Ancak indirim ani bir kararla önceden vatandaşa yeteri kadar bilgi verilmeden ani bir kararla 2 Temmuz 2018 tarihinde sona erdirilmiş, bu da ev arayan çok sayıda kişinin mağdur olmasına neden olmuştu.

Berat Albayrak "Daha İyi Seviyelere Gelmek İçin Çalışacağız"

Konu hakkında açıklamada bulunan BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben toplantının genel bir toplantı olduğunu ve fikir alışveriş için gerçekleştirildiğini söyledi. Bakan Berat Albayrak resmi Twitter hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda "Bugün BDDK, ardından Bankalar Birliği üyeleri ile sektörümüzün durumu ile ilgili fikir alışverişinde bulunduk.

Ekonomide 16 yıllık başarımızın en önemli parçalarından biri sağlam bankacılık sektörü oldu. Bu alanda, işbirliği ve koordinasyon ile daha iyi seviyeye ulaşacağız" ifadelerine yer verdi.

KONUT KREDİSİ NEDİR?

Bankaların, müşterilerine ev alabilecek şartlarda hizmet sunmalarını istemesi üzerine ortaya konut kredileri çıkar. Ev satın almak ve bunun için konut kredisi kullanmak isteyen kişiler, bankaların ayrıntılı incelemelerine girer. Aynı zamanda da satın alınacak evin, krediye uygun olması gereklidir. Çünkü bankalar verecekleri para karşılığında, borcun süresi bitene kadar evi ipotek olarak tutarlar. Borcun ödenmemesi durumunda da bankalar verdiği hizmetin karşılığını bu ev ile kapatırlar. Bankalarında büyük paraları müşterilerine güvenerek vermesi, böylelikle daha kolay olmaktadır. İnsanlarda bu sayede ev almada zorlanmıyor ve ödemeleri bittikten sonra evin tam olarak sahibi oluyor.

Kredi Alabilmek İçin Gereken Belgeler

Yaptığınız kredi başvurusu ön onay aldığında ikinci adım olarak gerekli belgelerle bankaya gitmeniz gerekir. Konut kredisi için banka tarafından nüfus cüzdanı, ikametgah ve gelir beyanı olmak üzere üç temel belge talep edilir. Düzenli bir geliriniz olması halinde başvurunuzun onaylanması ihtimali oldukça yüksektir. Daha önceki kredi borcu nedeniyle hakkında banka takip kararı olan kişiler ise kredi alamazlar.

Konut kredilerinde ipotek uygulaması söz konusu olduğu için kefil istenmez. Eğer başvuran kişi yeterli bir gelire sahip değilse o zaman kefil uygulaması devreye girebilir.

Hangi Evler Konut Kredisine Uygundur?

Ev kredisi alabilmek için satın almak istediğiniz konutun kat mülkiyet tapusu olması gerekir. İnşaat ya da projeden satın alınan konutlar içinse kat irtifakı tapusu olması şartı aranır.

Konut kredisiyle aldığınız eviniz, banka tarafından ipotekli olduğu için kredi ödemesi tamamlanmayan dairenizi ancak üzerindeki ipotekle satabilirsiniz.

Çoğu vergiden muaf olan konut kredisi avantajlı bir kredi türü. Alacağınız krediyi kısa vadede ödemek size daha az faiz ödemenizi sağlar. Kredinin ödeme günlerini kendinize ve gelir durumunuza göre belirlemelisiniz, bu aynı zamanda vadeyi de belirlemiş olacaktır. Eğer başka bir ev için yine bir konut kredisi çekmek isterseniz mümkündür, ancak bu durum banka taktirine göre değişiklik gösterir.

Hangi Durumlarda Konut Kredisi Kullanılamaz?

Konut kredisi çekebilmek için alınacak konutun niteliğinin mesken olarak geçmesi gerekmektedir. Arsa, dükkan, depo vb. niteliklere sahip tapulara konut kredisi verilmemektedir.

Alınacağınız konut kanun ve yönetmeliklere uygun yapılmadıysa konut kredisi çekemezsiniz. Kat mülkiyetine sahip olması bu sebeple önemlidir. Öte yandan konutun kat irtifakı var ise de Yapı Kullanma İzin Belgesi sahip olması gereklidir.

Akrabanızdan konut almak istiyorsanız, konut kredi çekemezsiniz. Bunun nedeni yapılan satışın finansman olarak görülmesidir. Bankalar çözüm olarak Bireysel Finansman Kredisi sunmaktadır.

Konutun değerlendirilmesi için gönderilen gayrimenkul değerlendirme uzmanı evin tamamlanıp tamamlanmadığına da bakacaktır. Raporda konutun tamamlanmış olarak gösterilmesi konut kredisi kullanımı için önemlidir. Alınacak konut en az %80 tamamlanmış olması gereklidir. Tamamlanma deyimi çatı, dış kaplama, kapı ve pencerelerinin takılmış olması olarak ifade edilebilir.

Ziraat Bankası Bedelli Askerlik Kredisi 2018 Kampanyası ve Faiz Oranları

Ziraat Bankası Bedelli Askerlik Kredisi Faiz Oranları

Şu anda en uygun kredi veren banka olarak öne çıkan Ziraat Bankası bedelli askerlik kredisi kampanyası ile kredi çekmek istiyorum diyen müşterilerine yüzde 1,63 faiz oranı ile borçlanma imkanı sunuyor. Banka tarafından gerçekleştirilen bedelli askerlik kredisi 2018 kampanyası kapsamında ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1,63 olarak uygulanıyor.

Ziraat Bankası Bedelli Askerlik Kredisi Şartları

Bedelli askerlik ücreti ödemelerinde bankalardan bedelli askerlik kredisi çekmek isteyen kişilerin belirli bazı şartları taşımaları gerekiyor. Örneğen banka borcu yasal takip sürecine girerek adı kara liste içerisine giren kişilerin ne yazık bu krediyi kullanmaları kesinlikle mümkün olmuyor.

Bankalardan kırmızı kalem yemek olarak ta anılan bu durum karşısında kara listedeyken kredi çekilmesine bankalar kesinilkle izin vermiyor. Kişi kara liste affı ile listeden çıksa dahi çoğu zaman banka ancak şu anda çok yüksek aylık gelir belgesi sunarsa kredi onayı verebiliyor. Bunun yanı sıra ihtiyaç kredisi çekme koşulları arasında yer alan aylık düzenli gelire sahip olmak ve bu geliri belgelemek te aranılan bedelli askerlik kredisi koşulları arasında yer alıyor.

Bedelli askerlik kredisi çekmek için kredi notu sorgulaması da yapılıyor. Ziraat Bankası kredi notu ortalaması için en düşük kredi notu 1300 puan ve üzerinde olmasını istiyor. Yani orta riskli kredi notu olan kişilerin dahi kredi onayı almaları için 1300 puan ve üzerinde olması gerekiyor. Ziraat Bankası düşük kredi notuna bedelli askerlik kredisi onayı ne yazık ki vermiyor. Yani bedelli askerlik kredisi kullanmak için kredi notu ortalaması ve aylık gelir belgesi yeterli oluyor.

Ziraat Bankası Bedelli Askerlik Kredisi Hesaplama

Bedelli askerlik kredisi hesaplama işlemi için henüz bedelli askerlik ücreti ilan edilmediği için net bir rakam bulunmuyor. Ancak şu anda "bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?" sorularına 10 bin lira ile 20 bin lira arasındaki rakamlar geçiyor.

Bedelli askerlik 10 bin lira olursa 48 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanan kişilerin aylık ödemeleri 323,11 lira

Bedelli askerlik 20 bin lira olursa 48 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanan kişilerin aylık ödemeleri 646,21 lira,

Bedelli askerlik 30 bin lira olursa 48 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanan kişilerin aylık ödemeleri 969,32 lira olacak.

Bankaların Güncel Konut Kredisi Faiz Oranları Listesi (16 Temmuz 2018 Haftası)

Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,38

Halkbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,38

Vakıfbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,38

İş Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,48

ICBC Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,52

QNB Finansbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,55

ING Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,55

Kuveyt Türk Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,57

Şeker Finans Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,60

Burgan Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,61

TEB Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,68

Denizbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,69

Akbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,81

Anadolu Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,99

Odeabank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,99

HSBC Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,00

Şeker Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,04