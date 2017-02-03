Konuta vergi desteği geldi yeni satış hedefi 1.5 milyon

Fiyatlar % 10 düşecek

Bakanlar Kurulu kararıyla satışında yapılan damga vergisi ve KDV indirimleri sektörde heyecan yarattı. Düzenlemenin sektöre canlılık getireceğini ifade eden gayrimenkul sektörü temsilcileri, özellikle yeni yapılacak konutlarda fiyatın yüzde 10 düşmesini bekliyor.

ÇOK POZİTİF ETKİLEYECEK

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım: Ön ödemeli konut satış sözleşmelerinde damga vergisinin sıfır olarak uygulanması, sektör için en önemli madde. Yüzde 5 peşinatın konuşulduğu günlerde yüzde 1 olan damga vergisi harcı yüksek bir orandı. Bunun sıfırlanması sektörü çok pozitif etkileyecek.

YAKLAŞIMDAN ÇOK MUTLU OLDUK

KONUTDER Başkanı Ömer Faruk Çelik: Hükümetin yaklaşımı bizi çok mutlu etti. Biz bu düzenlemeden gördük ki uzun süredir anlatmak istediklerimizi anlatabilmişiz. Şimdi fiyatlar ortalama yüzde 10 olarak daha düşük olacak. Bu karar İstanbul’da Kayabaşı, Beylikdüzü, Ümraniye ve Sultanbeyli gibi hemen hemen her semti ilgilendiriyor. Yapı ruhsatı 1 Ocak’tan itibaren alınacak konutları ilgilendirdiği için mevcut konutlarda değil ama yeni yapılacak konutlarda yüzde 10’luk indirim yapılır. 1 milyon lira ve altındaki tüm konutları ilgilendiriyor.

EKONOMİYE BÜYÜK KATKI OLACAK

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı: Konutta yapılan vergi düzenlemesi sadece sektöre değil, genel ekonomiye oldukça olumlu yansıyacak. Düzenleme ile ayrıca, net alanı 150 metrekareye kadar olan konutlarda KDV oranını belirleyen düzenlemede değişikliğe gidildi. Eski kararnamede yer alan rakamlar yüzde 100 olarak artırıldı. Bu durum da şehir içinde bazı bölgelerde daha düşük maliyetlerle konut üretiminin önünü açacaktır.

HAREKETLİLİK ARTACAK

Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir: Yeni düzenleme, hem biz üreticileri hem de konut alıcılarını rahatlatan bir uygulama olarak konut satışlarındaki hareketliliği artıracak. Yüzde 1 olan damga vergisinin sıfıra indirilmesi sektör için çok önemli bir uygulama. Düzenleme yeni satışa sunulacak konutlara yüzde 10’luk bir indirim olarak yansıyacak. Düzenleme, orta gelirli tüketiciler için bir cazibe yaratacak.

ÇOK OLUMLU KARŞILIYORUZ

Sur Yapı Yönetim KuruluBaşkanı Altan Elmas: Gayrimenkul sektörünün göstermiş olduğu özverili çalışmalara hükümetimiz de destek verdi. Damga Vergisi’ni kaldırılması ve KDV’de düzenlemesi gerçekleştirdi. Sektör olarak arsa rayicine bağlı KDV ödemesi yapılması konusunda uzun süredir iyileştirme bekliyorduk. Öte yandan KDV’nin geri ödenmesi konusundaki gecikmeler, sektörün finansal akışına sıkıntı yaşatıyordu. 2017 yılı içinbeklentilerimiz bu yöndeydi. Dolayısıyla sektörün ihtiyacı olan bu düzenlemeleri olumlu karşılıyoruz.

FİYAT AVANTAJI SAĞLANACAK

DKY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya: Bu uygulama konut alıcısına yüzde 7 ile 10 arasında fiyat avantajı sağlanmış oldu. Örneğin; konut almak isteyen bir vatandaş, 500 bin liralık bir dairede arsa maliyetine göre, 35 ila 50 bin lira arasında bir fiyat avantajı sağlayacak. Bunun yanında satış maliyetlerini yükselten noter sözleşmelerindeki damga vergisi kaldırıldı. Yapılan bu düzenlemeler, konut alıcısının finansal yükünü hafifletecek ve konut satışlarının artmasını sağlayacak.

YENİ BİR REKOR KESİN GİBİ

Coldwell Banker’ın Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş: Sektör temsilcilerinin en önemli beklentisi konutta KDV oranlarının düşürülmesiydi. Bu nedenle hükümetten bir KDV indirimi bekleniyordu. Ve bu gerçekleşti. Şimdi satışlarda 1.5 milyon rekorunun kırılmasına kesin gözüyle bakabiliriz. Bu indirimin, düşük ve dar gelirli vatandaşlarımızın konut alımında olumlu etkileri olur.

SEKTÖRDE CANLILIK OLACAK

Fuzul Grup Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Akbal: Devletin KDV konusunda destek vermesi sektörün canlanmasını sağlar, satışların özellikle en verimli dönemini yaşadığı bahar aylarında artmasına sebep olur.