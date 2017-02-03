Konuta vergi desteği geldi yeni satış hedefi 1.5 milyon
Konut satışında noterde alınan damga vergisi harcı sıfırlandı. Yeni konutlardaki 10 puanlık KDV indirimi de eylül sonuna uzatıldı. Sektör vergi desteğiyle satış hedefini 1.5 milyona çıkardı.
Bakanlar Kurulu, konutta satışlara doping yapacak vergi düzenlemesine gitti. Yapılan düzenlemelerin bu hafta başlatılan 20 yıl vadeli konut kampanyalarının ardından sektöre ciddi bir katkı sağlaması bekleniyor. Geçen yıl 1.3 milyon adetlik konut satışı yapan sektör KDV desteğiyle hedefini de şimdiden 1.5 milyona çıkardı. Emlak sektörünü heyecanlandıran düzenlemeler arasında damga vergisinin sıfırlanması da bulunuyor. Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, binde 9.48 olarak uygulanan gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ile ön ödemeli konut satış sözleşmelerine ait damga vergisi oranı sıfırlandı.
KDV İNDİRİMİ UZADI
Eylül 2016’da getirilen ve mart ayına kadar devam edecek olan 10 puanlık KDV indirimi süresi ise eylül ayına uzatıldı. Düzenlemeye göre yapı ruhsatı 1 Ocak’tan sonra ruhsatı alınan konut inşaatı projeleri ile kamu tarafından ihalesi 1 Ocak’tan itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde metrekare vergi değeri bin lira ile 2 bin lira arasındaki konutların tesliminde yüzde 8, 2 bin liranın üzerindeki konutların tesliminde de yüzde 18 KDV uygulanacak. Arsa bedeli metrekarede 1000 TL’ye kadar olan konutlarda ise KDV oranı yüzde 8’den yüzde 1’e düştü. Bir başka düzenlemeye göre de eğer binanın olduğu arsanın emlak veri değeri bin-2 bin lira arasındaysa KDV oranı yüzde 8, 2 bin liranın üzerinde ise yüzde 18 olarak uygulanacak. Daha önce bu değerler 500 lira-bin lira idi.
ÖDEMELER HEMEN
Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın verdiği bilgiye göre emlak sektörü için getirilen bir diğer imkan ise KDV iadeleri ile ilgili oldu. Buna göre konut teslimi yapan firmalar 2017 Ocak’tan itibaren artık KDV nakit iadelerini ertesi yıl beklemeden aylık olarak alabilecekler. 2017 Ocak’ta konut satılmışsa şubat ayında nakit iadeleri alınabilecek. Yapılacak düzenlemelerin mevcut kamyanyalarla sektörde başlayan canlılığı daha da artırması bekleniyor. Metrekare vergi değeri 1.000 TL ile 2.000 TL arasında olan konutların tesliminde verginin yüzde 8’e çekilmesinin sosyal konut satışını artırması da beklentiler arasında.
Hangi düzenlemeler geldi?
- Konut teslimlerinde yüzde 8 KDV uygulaması eylül sonuna kadar uzatıldı.
- Maketten konut satışlarında damga vergisi harcı sıfırlandı.
- Müteahhit ile alıcı arasında satış vaadi sözleşmesindeki damga vergisi sıfırlandı.
- Firmalara aylık KDV nakit iadesi kolaylığı geldi.
Fiyatlar % 10 düşecek
Bakanlar Kurulu kararıyla satışında yapılan damga vergisi ve KDV indirimleri sektörde heyecan yarattı. Düzenlemenin sektöre canlılık getireceğini ifade eden gayrimenkul sektörü temsilcileri, özellikle yeni yapılacak konutlarda fiyatın yüzde 10 düşmesini bekliyor.
ÇOK POZİTİF ETKİLEYECEK
İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım: Ön ödemeli konut satış sözleşmelerinde damga vergisinin sıfır olarak uygulanması, sektör için en önemli madde. Yüzde 5 peşinatın konuşulduğu günlerde yüzde 1 olan damga vergisi harcı yüksek bir orandı. Bunun sıfırlanması sektörü çok pozitif etkileyecek.
YAKLAŞIMDAN ÇOK MUTLU OLDUK
KONUTDER Başkanı Ömer Faruk Çelik: Hükümetin yaklaşımı bizi çok mutlu etti. Biz bu düzenlemeden gördük ki uzun süredir anlatmak istediklerimizi anlatabilmişiz. Şimdi fiyatlar ortalama yüzde 10 olarak daha düşük olacak. Bu karar İstanbul’da Kayabaşı, Beylikdüzü, Ümraniye ve Sultanbeyli gibi hemen hemen her semti ilgilendiriyor. Yapı ruhsatı 1 Ocak’tan itibaren alınacak konutları ilgilendirdiği için mevcut konutlarda değil ama yeni yapılacak konutlarda yüzde 10’luk indirim yapılır. 1 milyon lira ve altındaki tüm konutları ilgilendiriyor.
EKONOMİYE BÜYÜK KATKI OLACAK
Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı: Konutta yapılan vergi düzenlemesi sadece sektöre değil, genel ekonomiye oldukça olumlu yansıyacak. Düzenleme ile ayrıca, net alanı 150 metrekareye kadar olan konutlarda KDV oranını belirleyen düzenlemede değişikliğe gidildi. Eski kararnamede yer alan rakamlar yüzde 100 olarak artırıldı. Bu durum da şehir içinde bazı bölgelerde daha düşük maliyetlerle konut üretiminin önünü açacaktır.
HAREKETLİLİK ARTACAK
Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir: Yeni düzenleme, hem biz üreticileri hem de konut alıcılarını rahatlatan bir uygulama olarak konut satışlarındaki hareketliliği artıracak. Yüzde 1 olan damga vergisinin sıfıra indirilmesi sektör için çok önemli bir uygulama. Düzenleme yeni satışa sunulacak konutlara yüzde 10’luk bir indirim olarak yansıyacak. Düzenleme, orta gelirli tüketiciler için bir cazibe yaratacak.
ÇOK OLUMLU KARŞILIYORUZ
Sur Yapı Yönetim KuruluBaşkanı Altan Elmas: Gayrimenkul sektörünün göstermiş olduğu özverili çalışmalara hükümetimiz de destek verdi. Damga Vergisi’ni kaldırılması ve KDV’de düzenlemesi gerçekleştirdi. Sektör olarak arsa rayicine bağlı KDV ödemesi yapılması konusunda uzun süredir iyileştirme bekliyorduk. Öte yandan KDV’nin geri ödenmesi konusundaki gecikmeler, sektörün finansal akışına sıkıntı yaşatıyordu. 2017 yılı içinbeklentilerimiz bu yöndeydi. Dolayısıyla sektörün ihtiyacı olan bu düzenlemeleri olumlu karşılıyoruz.
FİYAT AVANTAJI SAĞLANACAK
DKY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya: Bu uygulama konut alıcısına yüzde 7 ile 10 arasında fiyat avantajı sağlanmış oldu. Örneğin; konut almak isteyen bir vatandaş, 500 bin liralık bir dairede arsa maliyetine göre, 35 ila 50 bin lira arasında bir fiyat avantajı sağlayacak. Bunun yanında satış maliyetlerini yükselten noter sözleşmelerindeki damga vergisi kaldırıldı. Yapılan bu düzenlemeler, konut alıcısının finansal yükünü hafifletecek ve konut satışlarının artmasını sağlayacak.
YENİ BİR REKOR KESİN GİBİ
Coldwell Banker’ın Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş: Sektör temsilcilerinin en önemli beklentisi konutta KDV oranlarının düşürülmesiydi. Bu nedenle hükümetten bir KDV indirimi bekleniyordu. Ve bu gerçekleşti. Şimdi satışlarda 1.5 milyon rekorunun kırılmasına kesin gözüyle bakabiliriz. Bu indirimin, düşük ve dar gelirli vatandaşlarımızın konut alımında olumlu etkileri olur.
SEKTÖRDE CANLILIK OLACAK
Fuzul Grup Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Akbal: Devletin KDV konusunda destek vermesi sektörün canlanmasını sağlar, satışların özellikle en verimli dönemini yaşadığı bahar aylarında artmasına sebep olur.
Destek paketleri ekonomiyi canlandıracak
İş dünyası örgütleri hükümetin peş peşe açıkladığı reform ve destek paketlerinin ekonomiye hareketlilik getireceği umudunu taşıyor.
BAŞVURULAR ARTACAK
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, yaptığı açıklamada, zor bir dönemeçten geçen Türkiye’nin ekonomi üzerinden yapılan algı operasyonlarıyla mücadele ettiğini, bunda da başarılı olduğunu söyledi. Olpak, 23 ili kapsayan Cazibe Merkezleri Programının iş aleminde karşılık bulduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: “Reformların içeriği kadar hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi de önemli. Yatırımcıların programa ilişkin düzeylerini anlamak için ön talep toplama süreci 28 Kasım -14 Ocak’ta yapıldı. Cazibe Merkezleri Programı için 2 ay gibi kısa bir süre içerisinde yaklaşık bin 200 müracaat yapılması; toplam yatırım tutarının 19 milyar 600 milyon lira seviyesinde olması umut verici. Bu veriler bir yandan reformların uygulanabilir olduğunu gösterirken, diğer taraftan da başvuruların gelecek dönemde artarak devam edeceğinin sinyalini veriyor.”
BİZE CAN SUYU OLACAK
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan ise getirilen teşviklerle açıklanan paketlerin, firmaları mali açıdan rahatlatmayı ve kredi erişimlerini kolaylaştırmayı hedeflediğini söyledi. Bahçıvan şöyle konuştu: “Reform niteliğindeki çalışmaların içinde kuşkusuz bizim açımızdan en tatmin edici olanı, bizim de için de bulunarak katkı sunduğumuz ‘Reel ekonomiye destek’ paketindeki ‘Nefes Kredisi’ olarak adlandırılan önlemlerdir ve bu destekler son derece önemli bir işlevi yerine getirecektir. Bu kredilerin özellikle KOBİ boyutundaki küçük ve orta boy işletmelere önemli bir can suyu olacağını düşünüyorum. Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi konusunda açıklanan önlemlerin Türkiye Cumhuriyeti sanayisinin önemli bir ihtiyacına denk düştüğünü anlatan Bahçıvan, “Sadece 2016’da ülke çapında 102 yeni Ar-Ge merkezi açılması, 2017 yılına bu anlamda umutla bakmamızı sağlıyor” ifadesini kullandı.
İŞSİZLİK YÜZDE 8’E İNER
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Mustafa Koca da, hükümetin şimdiye kadar görülmemiş oranda teşvik uygulaması devreye aldığını belirterek, ciddi hazırlıkların yapıldığının anlaşıldığını söyledi. Hiç şüphesiz ekonomide çarkların yeniden sağlıklı bir şekilde dönmeye başladığında, üretim ve ihracatta hareket oluşacağını, bunun da derhal istihdama yansıyacağını anlatan Koca, değerlendirmesini şöyle tamamladı: “Biz yeniden yüzde 5’ler seviyesinde bir büyüme istikametinde yol alalım, istihdam çok hızlı bir şekilde artacak ve işsizlik oranları tek haneli rakamlara hatta yüzde 8’lere doğru düşecektir. Ancak bütün bunlar birbirine bağlı olaylardır. Dolayısıyla gelişmeler birbirini tetikleyerek büyüyecektir.”
KOSGEB 230 bin kişiye daha kredi ödemesine başlıyor
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kısa süre içinde, başvuruda bulunan 230 bin kişiye daha KOSGEB kredisi ödenmesine başlanacağını belirterek, “Gerekli şartları taşıyan tüm esnaf bu krediden yararlanacak.” ifadesini kullandı. Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce 15 bin kişiye verilebilen sıfır faizli KOSGEB kredilerinin, Başbakan Binali Yıldırım’ın talimatıyla, başvuru yapan 230 bin kişiye daha ödeneceğini bildirdi. Gerekli şartları taşıyan tüm esnafın bu kredilerden yararlanacağını vurgulayan Palandöken, “230 bin esnaf, sıfır faizli ve ilk yıl ödemesiz 50 bin liralık krediyi kullanabilecek. İlk 12 ay ödeme yapılmayacak. Sonraki dönemde üçer aylık eşit taksitler halinde toplam 36 ayda geri ödenecek. Bu kaynak piyasaların da canlanmasını sağlayacaktır” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.