Konutların sağlamlığı ‘e-beton’da görülecek

İnşaatlarda kullanılan betonun kalitesini elektronik ortamda takip etme imkanı sağlayan çalışma Türkiye geneline yayılıyor. 2017 yılının ilk çeyreğinde çipli kontrol imkanı sağlayan Betonda Elektronik Denetim (e-beton) uygulaması 81 ile yaygınlaştırılacak. Vatandaşın inşaatlarda kullanılan betonun kalitesiyle ilgili kafasında herhangi bir soru işareti kalmayacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yakından takip ettiği çalışmaya göre dökülen betonun farklı bölümlerine çipler yerleştirilecek. Edinilen bilgilere göre çip sayesinde betonun kırımının ne zaman yapıldığı, hangi kalitede döküm yapıldığı, hangi mühendis tarafından kontrol edildiği, hangi laboratuarda beton kalitesi denetimi yapıldığı elektronik ortamda kayıt altına alınacak. Sisteme müdahale kapısı kapanırken, Bakanlık kaynakları kalitesiz betona geçit olmayacağına dikkat çekiyor.

E-DEVLETTEN EV ARŞİVİ

Sistemin e-devlete entegre edilmesiyle birlikte vatandaş parsel numarası ile oturduğu ya da almayı düşündüğü evin beton kalitesine ilişkin tüm bilgilere erişebilecek. Yine e-devlete girip geçmişte kaç kez denetlendiği ve inşaatla ilgili fotolara erişim imkanı bulacak. Vatandaşlar 2011 yılından sonra yapılan tüm inşaatlara ilişkin bu bilgilere erişebilecek. İnşaatın imalat aşamalarına ilişkin fotoğraflar, denetim bilgileri, müteahhitlik firması, hangi mühendis ve mimarın denetlediği ile geçmişte yaşanan sorunlara ilişkin verileri görebilecek. Yapı Denetim Sistemi (YDS) kapsamında yapılan çalışma kapsamında, çip sistemine geçişle birlikte inşaatlarda kullanılan betona ilişkin tüm bilgilere erişme imkanı sunuluyor. Örneğin betonun kalite kontrolünün yapıldığı 7 günlük kırıma dikkat edilip edilmediği elektronik ortamda görülebilecek. Beton kalitesinde bozukluk varsa bu sistemde görülebilecek. Kural ihlali yapanlara yönelik cezai yaptırımlar uygulanacak. Uygulama vatandaşa herhangi bir ilave maliyette yüklemeyecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma hali hazırda Afyon, Karaman ve Düzce şehirlerinde pilot olarak uygulanıyor.

Deney sonuçlarına online erişim