Konutta 20 yıl vadeli tarihi fırsat başlıyor

Emlak Konut GYO, 30 projede 15 bin bağımsız bölümde geçerli ilk defa 20 yıl vadeli kredilerle ‘tarihi’ fırsatlar sunan ‘Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti’ isimli konut satış kampanyasını bugün başlatıyor. Konut ve bankacılık sektörünün el ele vererek vatandaşın uygun koşullarda ev sahibi olmasını amaçlayan kampanya, 20 yılda yüzde 0.79 vade farkı, 10 yılda yüzde 0.45 vade farkı, 5 yıla ‘0’ vade farkı ve sadece yüzde 5 peşinat ile ev sahibi olmayı daha kolay hale getiriyor. 20 yıl vade ile Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan kampanya 31 Mart 2017’ye kadar sürecek. Cazip koşullarla konut edindirmeyi kolaylaştıran ‘Güçlü Türkiye için Birlik Vakti’ kampanyasında ortalama 100 bin TL için kullanılacak kredilerde 240 ay için aylık ödeme 930 TL, 120 ay için ise 1.080 TL dolayında olacak.

2.5 MİLYAR CİRO HEDEFİ

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum kampanya ile ilgili, sektöre ivme kazandıracak olan kampanyanın konut almak isteyenler için tarihi bir fırsat sunduğunu belirten Murat Kurum, şunları söyledi: “Konut sahibi olmak ve gayrimenkule yatırım yapmak için çok doğru bir zaman, Bu kampanyamız ile 30 prestijli projemizdeki 15 bin konut için kredi vadesini tam 20 yıla çıkararak sektörde bir yeniliğe daha imza atmış oluyoruz, daha önce vatandaşlarımıza sunulmayan bir imkânla karşılarına çıkıyoruz. ”

31 Mart 2017 tarihlerine kadar geçerli olacak kampanya tamamlandığında 2-2.5 milyar lira ciro hedefini yakalamayı düşündüklerini söyleyen Kurum “Bu kampanyamızda çeşitli konut tipleriyle, alım gücü düşük veya yüksek olan tüm vatandaşlarımızı zengin imkânlara sahip, yatırım yapılabilirliği yüksek, değer artış kazancının güçlü olduğu projelerimizle buluşturacağız. Bu büyük fırsatın tüm kesimler ve vatandaşlarımız tarafından büyük ilgiyle karşılanacağına inanıyoruz” dedi.

ZAM YAPILMAYACAK

Kurum, kampanyaya dahil olan projelerin İstanbul’un yanı sıra Ankara, Konya, Denizli, Nevşehir, Niğde gibi illerde de bulunduğunu kaydederek, şu anda projelerdeki bağımsız bölümlerin yüzde 20’sinin kampanyaya dahil olacağını bildirdi. Kurum, “Kampanyayı laf olsun diye yapmıyoruz. Kampanya açıklandıktan sonra kimsenin zam yapmasına müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

30 prestijli Emlak Konut GYO projesi