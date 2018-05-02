Konutta dünya şampiyonu Türkiye oldu

39 ülkenin yer aldığı araştırmaya göre, 2010 yılından bu yana konut fiyatlarının en fazla yükseldiği ülke yüzde 106.8’lik artışla Türkiye olurken; ikinci sırada yüzde 94.7 ile Brezilya, üçüncü sırada ise yüzde 82.2 ile İzlanda yer aldı. Araştırmaya göre konut fiyatı en çok artan ülkeler arasında Türkiye, Brezilya ve İzlanda’nın ardından ilk 10’da yer alan diğer ülkeler ise sırasıyla şöyle gerçekleşti: Estonya yüzde 72.9, İsveç 56.5, İsrail 56.4, Kanada 54.3, Çin 49.2, Avusturya 48.8, Endonezya 47.2.

EURO BÖLGESİNİ 16’YA KATLADIK

Araştırmanın OECD ve Euro Bölgesi’ndeki konut satış fiyatlarının ortalama yükseliş oranlarını da ortaya koyduğunu ifade eden Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Dr. Gökhan Taş, “Söz konusu verilere göre; 2010-2017 yılları arasında OECD ülkelerindeki ortalama fiyat artışı yüzde 24,7 seviyesinde gerçekleşirken, geçtiğimiz 7 yılı ciddi bir finansal belirsizlikle geçiren Euro Bölgesi’nde ise bu rakam yüzde 6,7 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye’deki konut satış fiyatı artışının yüzde 106,8 olduğunu düşündüğümüzde, ülke olarak, konut fiyatı artışında OECD’yi 4’e, Euro Bölgesi’ni ise 16’ya katladığımızı ifade edebiliriz” şeklinde konuştu. Ülkelerin gayrimenkul pazarlarını analiz etmek için, satılık konut fiyatlarının yanında kiralık konut fiyatlarında yaşanan hareketin de analiz edilmesi gerektiğini vurgulayan Taş, “Kiralık konut fiyatlarında 2 ülkenin Baltık ülkelerinden oluştuğunu, Türkiye’nin yine ilk 3 ülke içinde yer aldığını görüyoruz” dedi.