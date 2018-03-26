Konutta emlakçı köpüğü

İstanbul’da konut satışlarındaki düşüşü önlemek için inşaat firmaları sıfır faizle 72 aya varan maliyetine kampanyalar düzenlerken, sayısı 100 bini aşan emlakçılar ise yüzde 6 komisyon için fiyatları şişirerek sektöre zarar veriyor. İstanbul’daki sıfır ve ikinci el satılık ev ilanlarının bir çoğunda aynı metrekare, aynı özelliklere sahip iki daire arasındaki fiyat farkı 400 bin TL’ye yani yeni bir daire fiyatına ulaştı. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa “100 bin emlakçıdan sadece 10 -15 bini odaya kayıtlı. Resmi emlakçı vergisini veriyor. Doğru fiyatlama yapma ehliyetine sahip” derken, Aşa’nın ‘Kaçak ve çantacı’ olarak nitelendirdiği 90 bini aşan emlakçı ise mülkünün değerinden daha fazla kazanmak isteyen ev sahipleriyle birlik olup satılmayan yüksek fiyatlı ev köpüğüne sebep oluyor.

365 BİN TL FARK VAR

İnternette yayın yapan emlak sitelerinin ilanları bu durumu gözler önüne sererken, bir apartmandaki aynı özelliklere sahip aynı metrekaredeki bir ev için istenen fahiş fiyat farkı ise dudak uçuklatıyor. Başakşehir’de bir residancede 4+1 200 metrekare bir evin fiyatı 485 bin TL iken, aynı emlakçının aynı residancede yine 4+1 olan 200 metrekare diğer evinin ilan fiyatı ise 850 bin TL. Aradaki fark ise 365 bin TL “Bir dairenin çok ucuz olanı da şüpheli” diyen Nizamettin Aşa “Bir semtin fiyatı bellidir. Birbirinin aynı iki daireden biri aşırı ucuza satılıyorsa, vatandaşlar burada şüphelenmeliler. İşin ehliyeti olan emlakçıya sormalılar. Maalesef kimi ilanlarla vatandaştan ‘Bu ev hemen satılıyor’ diyerek peşinat alınıyor ve o çantacı olan kişiler bu parayı geri ödemiyor” dedi. Mecidiyeköy’deki ünlü bir rezidancede 223 metrekare olan bir evin fiyatı 1 milyon 100 bin dolar iken, aynı metrekarede aynı cepheye bakan bir başka dairenin fiyatı ise 1 milyon 200 bin dolar, aradaki fark 400 bin TL.

KADIKÖY ŞİŞİRİLİYOR

Fiyat farkının akıl almaz boyutlara ulaştığı bir başka yer ise kentsel dönüşümle birlikte yeni konut stokunun 20 bin rakamını aştığı bu nedenle de fiyatların aşağı doğru seyrettiği Kadıköy’de yaşanıyor. Kozyatağı’nda 118 metrekare büyüklüğündeki yeni bir apartmanda 3+1 dairenin emlakçıdan satış fiyatı 910 bin TL iken, aynı apartmanda aynı cephede ve aynı metrekaredeki bir başka 3+1 bir dairenin satış fiyatı ise 1 milyon 100 bin TL. Aradaki fark ise 190 bin TL. Aşa “Bu fark ev sahibinin kar etmek için emsal fiyatı dikkate almamasından, emlakçıyı da dinlememesinden kaynaklı” dedi.

Ataşehir’deki bir sitede ise 3+1 olan 120 metrekare büyüklüğündeki bir evin emlakçıdan satış fiyatı 760 bin TL iken, aynı sitedeki 3+1 olan 120 metrekare büyüklüğündeki diğer evin satış fiyatı ise 580 bin TL aradaki fark ise 180 bin TL.