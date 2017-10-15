Konutta en kârlı yatırım 1+1 dairede

Gayrimenkul veri analizi platformu Endeksa’nın yaptığı araştırmaya göre, İstanbul’da en kârlı ve amortisman süresi en kısa daire tipleri arasında 18 yıllık ortalama ile 1+1’ler başı çekiyor. Bu süre 2+1’lerde 19, 3+1 ve 4+1 daire tiplerinde ise 23 yıla çıkıyor. Endeksa Kurucu Ortağı Görkem Öğüt, İstanbul’da konut yatırımları incelendiğinde 1+1 konutların en kısa geri dönüş süresine sahip olduğunu söyledi.

KİRALARI DA YÜKSEK

Öğüt “Bunun temel sebebi, 1+1 konutların genellikle kısa süreli kiralamalarda tercih edilmeleri. Özellikle öğrencilerin ve şirketlerin kiralamalarında 1+1 konutları tercih etmeleri bu alanda bir talep artışına sebep oluyor. Bu talebi karşılayacak arzın yüksek olmaması 1+1 konut tipinde satış fiyatına kıyasla kira bedellerinin artmasına neden oluyor” dedi.

SULTANGAZİ LİDER

İstanbul genelindeki 1+1’ler ilçe bazında değerlendirildiğinde ise ortaya daha çarpıcı veriler çıkıyor. Bu alanda 1+1’lerin en hızlı dönüşünün olduğu ilçe 11 yıl ile Sultangazi olarak göze çarpıyor. Bu ilçede 1+1 konutların metrekare satış fiyatları 2 bin 275 TL, kiraları 1200 TL şeklinde. Sultangazi’den sonra 1+1 konut yatırımlarının en kısa sürede geri dönüş sağladığı ilçeler 13 yıl ile Bahçelievler, 14 yıl ile Esenler ve Güngören şeklinde sıralanıyor. Şehir genelinde konut amortisman süresi en yüksek olan ilçe 32 yıl ile Bakırköy oldu.