Konutta senet dönemi
Konut kredisi faiz oranlarının aylık yüzde 1.23 ile son 8.5 yılın zirvesini görmesi sektörde senet dönemini başlattı.
Bazı inşaat firmaları sektördeki hareketliliği sürdürmek adına 60 aya varan faizsiz senetli konut satışı gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz gün sona eren Bursa Rising City Gayrimenkul Fuarı ve Bursa İnşaat ve Dekorasyon Fuarı’nda da pek çok firma senetle konut satışı yaptı. Firmaların gayrimenkul almak isteyen vatandaşlara yönelik 60 aya varan vadeli konut satış kampanyaları dikkat çekti.
AVANTAJ SAĞLAYACAK
İzmir Emlak Komisyoncuları Odası (İZEKO) Başkanı Mesut Güleroğlu senetli satışlarda tarafların birbirini iyi araştırması gerektiğini söyledi. Güleroğlu, “Sektör olarak bizim amacımız piyasayı canlandırmak. Kesinlikle bu tip satışlar piyasa için olumlu olacak. Ancak taksitler ödenmediğinde 1980 ve 1990’lı yıllardaki kooperatif mezarlıklarının olmasını istemeyiz. Konut kredi faiz oranları yüksek ama fiyatlar şu anda düşük. Bunu iyi değerlendirmek gerekiyor” dedi. Realty World Elfi Emlak Danışmanı Özkan Aydemir ise, bazı inşaat firmalarının proje satışlarında yüzde 25-30’luk kısmını nakit aldığını, geri kalanını ise senetle gerçekleştirdiğini söyledi. Aydemir, bu sistemin sektörü hareketlendireceğini ifade ederek, “Birçok kişi zorlu şartlardan geçiyor. Çoğu insan da faize bulaşmak istemiyor. Böyle düşünen vatandaşlarımıza çok büyük katkı sağlayacak ve alım gücünü rahatlatacaktır” dedi.
İnşaat şiketleri alıcılara 60 aya varan vadelerle senetli konut satışı yapıyor.
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