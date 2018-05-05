Konutta tapu harcı ve KDV indirimi müjdesi

PİYASAYI HAREKETE GEÇİRECEK ADIM

GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin: 2017’de benzer bir uygulama yapıldı ve sektör hareket kazandı. Benzer bir sonucu bu sefer de göreceğimizi düşünüyoruz. Ayrıca konut maliyetleri gerçekten henüz satışa yansımadı. Her zamanki gibi konut almanın tam zamanı diyoruz.

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım: Atılan adım piyasayı harekete geçirecek. KDV yüzde 18’den yüzde 8’e düşürüldü. Birçok büyük projede KDV dahil yapılıyor. Zaten indirdiğimiz için burada indirim yapılması marka projelerde zor gibi. Ancak müstakil satışlarda bu yüzde 18’den 8’e düşürülmesi olumlu.

Nuhoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuhoğlu: Özellikle kredi faizlerinin yüksek olduğu bir ortamda atılan bu adım gayrimenkul sektöründeki satışların ivme kazanması açısından oldukça önemli. Ama kalıcı hale getirmek gerekir.

Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir: KDV indirimi geçen yıl da yapıldı, faydasını gördük. Gönül daha çok düşmesini isterdi ama yüzde 8’e düşürülmesi de çok iyi. Bu indirim özellikle ticari alan satışlarını fazlasıyla karşılayacaktır.

Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Akbal: Bakanlar Kurulu’nun kararı geçen seneki konut satış istatistiklerini geçmek ve belki de bir rekor kırmak açısından son derece olumludur. Eğer konut kredi faiz oranları ile ilgili bir çözüm de bulunursa sektörün yıllardır devam eden ivmesinin önünde hiçbir engel kalmayacaktır.

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt: Devletin sektöre verdiği destekler daralan ekonomimize de katkı sağlayacaktır. Taşınmazların alım-satım maliyetlerine ilişkin vergilerin 6 ay boyunca azalması, bekleyen talebi harekete geçirir.

Cihan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Yavuz Pala: Oranların konut ve işyeri alımlarında geçerli olması sektörün yüzünü güldürecek bir gelişme. Ayrıca tapu harçlarında yapılan indirimin işyerleri içinde geçerli olması,bu yönde de talep oluşturacaktır.

İkiel Grup Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Ekşi: Önemli bir teşvik. Bu durum hem konut alıcısına hem de konut üreticisine ciddi katkılar sağlayacaktır. Hem sektör, hem devlet, hem de konut alıcısı kazanacak.

İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık: Hayata geçirilen uygulamayla biriken stoklar erime trendine geçecek. Sektörün desteklenmesi adına çok güzel bir gelişme.

YG İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz Gülhan: Tapu harcının düşmesini ve KDV indirimini sektör olarak uzun zamandır bekliyorduk.

Bu uygulamanın özellikle büyük konutlara olan talebi tetikleyeceğini öngörüyoruz.