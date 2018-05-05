Konutta tapu harcı ve KDV indirimi müjdesi
Hükümet konutta hem alıcıyı hem de satıcıyı güldürecek düzenlemeye gitti. Geçen yılki KDV ve tapu harcı indirimi geri geldi. 31 Ekim’e kadar KDV yüzde 18’den 8’e, tapu harcı ise yüzde 4’ten 3’e düştü.
Bakanlar Kurulu, vergide, aralarında konutta KDV indiriminin de bulunduğu önemli düzenlemeler yaptı. Yapılan düzenlemeyle 2016-2017’de uygulanan KDV ve tapu harcı indirimleri yeniden devreye girdi. Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararına göre 31 Ekim tarihine kadar konut teslimlerindeki yüzde 18 KDV oranı yüzde 8’e indirildi. Tapu harcı oranını da aynı dönemde yüzde 4’ten yüzde 3’e düşürüldü. Bu oran sadece konut ve işyeri alımlarında geçerli olacak, arsa ve arazi alımlarında ise geçerli olmayacak.
TAPU MASRAFI DÜŞTÜ
Düzenlemeyle 300 bin liralık bir evin tapu masrafı 12 bin liradan 9 bin liraya düşecek. Gayrimenkul sektöründe KDV indirimi Eylül 2016’da devreye girmiş, Eylül 2017’de ise sona ermişti. Bu indirim sektörde hareketliliğe neden olmuş ancak KDV indirimlerinin bitmesiyle durgunluk başlamıştı. Yılın ilk 3 ayında konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre düşmüştü. Bir süredir KDV indirimin yeniden getirilmesini isteyen sektör temsilcileri alınan kararı büyük sevinçle karşıladı. Konutta KDV ve tapu harcında yapılan indirimlerin sektördeki canlılığı, dinamizmi ve iç talebi artıracağını belirten sektör temsilcileri, bu kararın satışlara olumlu yansıyacağı görüşünde.
MAKİNEYE KDV İSTİSNASI DÜZENLEMEYLE, 7103 sayılı Kanun ile gelecek yıl sonuna kadar sanayi sicil belgesine haiz mükelleflerce imalat sanayisinde kullanılmak üzere iktisap edilecek yeni makine ve teçhizat teslimleri KDV’den istisna tutulurken, bunlara ilişkin iki kat hızlı amortisman uygulanmasına imkan tanındı. Bakanlık açıklamasında, düzenlemeyle Türkiye’de imalat sektörünün ihtiyaç duyduğu temel makine ve teçhizatların, yurt içi imalatçılar gözetilerek rekabetçi bir ortam sağlanacak şekilde belirlendiği belirtildi.
KREŞ DESTEĞİ ARTTI
Kadın istihdamını desteklemek amacıyla hayata geçirilen düzenleme çerçevesinde 7103 sayılı Kanun ile işverenlerce kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilerek sağlanan menfaatler gelir vergisinden istisna tutuluyordu. Kanun, kreş hizmetinin dışarıdan alındığı durumlarda her bir çocuk için aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 15’i kadar istisna sağlıyordu. Bakanlar Kurulu kararıyla bu oran yüzde 50’ye çıkarıldı. Böylece, çocuk başına gelir vergisi matrahından istisna edilen aylık tutarı 304 liradan bin 15 liraya yükseltildi.
ALKOLDE VERGİ EŞİTLENDİ
Kararname ile Avrupa Birliği’ne üyelik müzakereleri sürecinde yüksek alkollü içecekler üzerindeki özel tüketim vergisinin eşitlenmesi taahhüdüne ilişkin son düzenleme de yapıldı. Kararla rakı, cin, votkanın asgari maktu vergi oranı arttı. 2 litreyi geçmeyen kaplarda uygulanmak üzere rakının asgari maktu vergi tutarı 171.2 lira yerine 184,3 lira oldu. Votka ve cinde ise 175.6 lira olan tutar, 184.4 liraya yükseltildi. Likör, şarap ve viski gibi bazı alkollü içkilerin vergi oranları düşürüldü. Böylece vergiler eşitlenmiş oldu.
PİYASAYI HAREKETE GEÇİRECEK ADIM
GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin: 2017’de benzer bir uygulama yapıldı ve sektör hareket kazandı. Benzer bir sonucu bu sefer de göreceğimizi düşünüyoruz. Ayrıca konut maliyetleri gerçekten henüz satışa yansımadı. Her zamanki gibi konut almanın tam zamanı diyoruz.
İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım: Atılan adım piyasayı harekete geçirecek. KDV yüzde 18’den yüzde 8’e düşürüldü. Birçok büyük projede KDV dahil yapılıyor. Zaten indirdiğimiz için burada indirim yapılması marka projelerde zor gibi. Ancak müstakil satışlarda bu yüzde 18’den 8’e düşürülmesi olumlu.
Nuhoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuhoğlu: Özellikle kredi faizlerinin yüksek olduğu bir ortamda atılan bu adım gayrimenkul sektöründeki satışların ivme kazanması açısından oldukça önemli. Ama kalıcı hale getirmek gerekir.
Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir: KDV indirimi geçen yıl da yapıldı, faydasını gördük. Gönül daha çok düşmesini isterdi ama yüzde 8’e düşürülmesi de çok iyi. Bu indirim özellikle ticari alan satışlarını fazlasıyla karşılayacaktır.
Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Akbal: Bakanlar Kurulu’nun kararı geçen seneki konut satış istatistiklerini geçmek ve belki de bir rekor kırmak açısından son derece olumludur. Eğer konut kredi faiz oranları ile ilgili bir çözüm de bulunursa sektörün yıllardır devam eden ivmesinin önünde hiçbir engel kalmayacaktır.
Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt: Devletin sektöre verdiği destekler daralan ekonomimize de katkı sağlayacaktır. Taşınmazların alım-satım maliyetlerine ilişkin vergilerin 6 ay boyunca azalması, bekleyen talebi harekete geçirir.
Cihan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Yavuz Pala: Oranların konut ve işyeri alımlarında geçerli olması sektörün yüzünü güldürecek bir gelişme. Ayrıca tapu harçlarında yapılan indirimin işyerleri içinde geçerli olması,bu yönde de talep oluşturacaktır.
İkiel Grup Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Ekşi: Önemli bir teşvik. Bu durum hem konut alıcısına hem de konut üreticisine ciddi katkılar sağlayacaktır. Hem sektör, hem devlet, hem de konut alıcısı kazanacak.
İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık: Hayata geçirilen uygulamayla biriken stoklar erime trendine geçecek. Sektörün desteklenmesi adına çok güzel bir gelişme.
YG İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz Gülhan: Tapu harcının düşmesini ve KDV indirimini sektör olarak uzun zamandır bekliyorduk.
Bu uygulamanın özellikle büyük konutlara olan talebi tetikleyeceğini öngörüyoruz.
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