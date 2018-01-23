Konutta 'ucuz ilan'lara dikkat

Tüketici dernekleri, bazı emlak ofislerinin e-ticaret platformlarında, sosyal medyada veya kendi isimlerine kurdukları internet sitelerinde gerçeği yansıtmayan, düşük fiyatlı ev ilanı vermek suretiyle müşterileri aldattığını belirterek, ofise gelen tüketicilerin türlü bahanelerle başka konutları almaya ikna edildiğini bildirdi.

ASILSIZ KONUT İLANLARI

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, son dönemde tüketicilerin kendilerine sık sık asılsız konut ilanı konusunda başvurduğunu belirterek, bazı emlakçıların müşteri çekmek için gerçeği yansıtmayan ilan verdiğini söyledi.

FİYATLARI DÜŞÜK TUTUYORLAR

Bazı emlak ofislerinin e-ticaret platformlarında, sosyal medyada veya kendi isimlerine kurdukları internet sitelerinde gerçeği yansıtmayan, düşük fiyatlı ev ilanı vererek müşterileri aldattığını dile getiren Koçal, düşük fiyatlı ilanı gören tüketicinin büyük hayallerle emlak ofisine gittiğini, ancak tüketiciye o evin satıldığı veya kiralandığının söylendiğini anlattı.

İLGİ ÇEKMEK İÇİN YAPILIYOR

Koçal, "Bu ilanlarla tüketicinin ilgisini çekmek ve emlak ofisine çekerek komisyoncunun elinde bulunan başka ürünleri pazarlamak amaçlanmaktadır. Binbir bahane ile tüketiciler başka konutları almaya ikna ediliyor" dedi.

KANUNDA CEZASI VAR!

Bunu yapan emlak komisyoncularının tüketicileri aldattığını vurgulayan Koçal, "Ucuz ve cazip bir ürün ilanı ile tüketiciyi ofislerine çekerek portföylerinde bulunan daha yüksek tutarlı başka ürünleri pazarlamak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre cezai işlem gerektirmektedir" diye konuştu.

Koçal, tüketicilerin bu tür ilanlarda, komisyoncuyu arayarak gayrimenkul ile ilgili detaylı bilgi alması gerektiğini belirterek, bu tür uygulamalarla karşılaşan tüketicinin emlakçıyı esnaf odasına şikayet etmesi gerektiğini vurguladı.

BAKANLIĞA ŞİKAYET EDİN

Koçal, tüketicinin yanıltıldığı ilanın yayınlandığı internet sitesinin de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na veya Alo 175'e şikayet edilmesi çağrısında bulunarak, şunları söyledi:

"Ucuz ve cazip ilan vererek, tüketiciyi yanıltan emlak komisyoncularının bazen yer gösterme parası dahi aldığı yönünde şikayetler gelmektedir. Tüketicilere uyarımız, hiçbir şekilde bu tür bir ödeme yapmamalarıdır. Cazip ve ucuz ilanlı yerle ilgili mazeretler üretilip, tüketici başka gayrimenkullere yönlendirilmeye çalışılıyorsa tüketici tüketimden gelen gücünü kullanarak, o emlakçıyı terk etmelidir.

Bu tür tüketiciyi istismar eden emlakçıların önüne geçmenin yolu etkin ve etkili denetimlerin yapılmasıdır. Meslek odası yetkili kurum ve kuruluşların yapacakları denetimler artırılmalı, bu konudaki şikayetler mutlaka değerlendirilmeye alınmalı ve sonuçlandırılmalıdır."

''HER İLANA KANMAYIN''

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, internet kullanımının artmasıyla asılsız, gerçek mal ve hizmeti yansıtmayan reklam ve tanıtımlarla tüketicileri aldatan çok sayıda kişi ve firmanın ortaya çıktığını söyledi.

Küçük, "Özellikle emlak ve otomobilsektöründe, internet sitelerine cazip ürünler koyan veya mal ve hizmetlerin özelliklerini gerçeğinden farklı göstererek, tüketiciyi kendi ofislerine çekmeye çalışan kişi ve firmalarla ilgili çok sayıda şikayet ulaşmaktadır." dedi.

Satışa sundukları ürünü cazip gösterip, kaparo isteyen, sonrasında ortadan kaybolan, böylece tüketicileri mağdur eden kişi ve firmalar bulunduğunu dile getiren Küçük, "Özellikle, satılan ya da kiralanan evi, satılmamış, kiralanmamış gibi tekrar ilana koyan, böylece tüketiciyi aldatarak başka yerleri satmaya, kiralamaya çalışan iş yerleri ile karşılıyoruz. Aynı evi, birden fazla emlak ofisi satılık veya kiralık olarak ilan edebilmektedir" diye konuştu.

Küçük, "Bazı emlakçılar düşük fiyatlı ilan koyarak kurnazlık yapmakta ve müşteri çekmektedir. Tüketiciler her ilana kanmamalı. İlandaki gayrimenkul için emlak ofisine gittiğinde emlakçı, 'O ev satıldı' diyorsa ancak ilan hala sitede duruyorsa tüketiciler o kişiden uzaklaşsın" ifadelerini kullandı.

"EVİ GÖRMEDEN KAPORA VERMEYİN''

Küçük, tüketicilerin özellikle tanımadıkları kişilere hizmet bedeli gibi bir ücret göndermemesi çağrısında bulunarak, şunları söyledi:

"Özellikle düşük fiyatlı ilanlardaki gayrimenkullerle ilgili konutu görmeden kapora gönderilmemeli. İnternet üzerinden yapılan satışlarda güvenilir, kurumsal firmalar tercih edilmelidir. Herhangi bir mağduriyet yaşanması halinde, mutlaka tüketici hakem heyetlerine müracaat edilmeli, internet siteleri ile ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne şikayet edilmelidir.

Ülkemizde elektronik ticaretle ilgili, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun yürürlükte bulunmaktadır. Ayrıca, buna ilişkin yönetmelik bulunmaktadır. İnternet üzerinden yapılan satışlar ve oluşturulan siteler, bu yasanın belirlediği özelliklere sahip olmalıdır. Bu açıdan, kamunun e-ticaret sitelerini sürekli denetimi gereklidir."