Konya Şeker’den çiftçiye 1 milyar 350 milyon TL

AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Konya Şeker’in, ülke ekonomisinin bel kemiğini oluşturan işletmelerden biri olduğunu belirterek, “Konya Şeker’in hedefi net, dünyanın en büyük 5 gıda devinden birisi olmak” dedi. 2016’nın, Konya Şeker açısından verimli, bereketli bir yıl olduğunu aktaran Konuk “Meyve Suyu, Sirke ve Pekmez Üretim Tesisi ile Bulgur Üretim Tesisi ve Un Fabrikasını tamamladık. 2001 yılında pancar bedeli olarak yaklaşık 56 milyon TL’lik ödeme yapılıyordu. 2016 yılında ise Konya Şeker üreticiye 1 milyar 350 milyon TL’nin üzerinde ürün bedeli ödedi. Konya Şeker büyüdükçe çiftçinin geliri de arttı” diye konuştu. Konya Şeker, yaptığı yatırımlarla patatesin de sanayi ürünü olarak ekiminin yaygınlaşmasını, ekonomik değerinin artmasını da sağladı. Konya Şeker, patates üreticisine 2016’da ürün bedeli olarak 18 milyon 248 bin 357 TL ödeme yaptı.